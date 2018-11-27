Книги – купити, скачати та читати? На якому місці література у житті українців

Кожен третій українець не прочитав жодної книжки за рік.

Це з’ясував Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Він провів всеукраїнське дослідження "Ukrainian Reading Publishing Data 2018" на замовлення культурно-видавничого проекту "Читомо", цифрового видавництва GUTENBERGZ та за підтримки Українського культурного фонду.

Третина опитаних прочитали за рік від 1 до 5 книг. Вдвічі менше (14%) прочитали від 6 до 10 книжок, лише 6% − від 10 до 25 книжок, 4% − від 25 до 50 книжок, і лише 2% − більше 50 книжок.

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Певно, це тому, що українці вкрай рідко проводять вільний час читаючи книги.

Так, телевізор щодня вмикають майже 60% опитаних. Далі у рейтингу способів проведення дозвілля читання ЗМІ, соцмереж та радіо. Книжки ж аж на 5-му місці − лише кожен 10-й читає їх щодня.

Українці мало читають. Телевізор таки майже все замінив

Українського читача легко вирахувати за віком, рівнем освіти та майновим станом. Чим молодше, освіченіше та заможніше – тим більше читає.

Жінки читають частіше, ніж чоловіки (принаймні кілька разів на тиждень – 33% і 21% відповідно). Також жінки частіше, ніж чоловіки, обирають друковані книжки українських видавництв.

Що ще з’ясував Центр Разумкова про книжкові уподобання українців, розповідаємо детальніше.

ЯКІ ЖАНРИ СЕРЕД УКРАЇНЦІВ ПОПУЛЯРНІШІ Реклама:

Найпопулярніші серед українських читачів – сучасні детективи. Третина опитаних читали книжки цього жанру впродовж останнього року.

На другому місці з відривом у кілька відсотків – класика (32%).

Один з 4-5 читачів протягом року гортав сторінки фантастики або фентезі, підручники і навчальні посібники, книжки з психології та саморозвитку, літературу для дітей та підлітків, любовні романи, сучасні романи та наукові чи науково-популярні видання.

Найменш популярними виявились комікси та графічна проза.

Серед читачок найпопулярнішими жанрами є класика і любовні романи (третина жінок читали їх впродовж року).

Найпопулярніші серед українських читачів – сучасні детективи

Майже стільки ж читали літературу для дітей та підлітків, сучасні детективи та сучасні романи, трішки менше цікавились книжками з психології та саморозвитку.

Кожна четверта обрала навчальні посібники.

Найпопулярнішими книжками для чоловіків є сучасні детективи (їх впродовж року читали 40% читачів).

Третина опитаних впродовж року читали фантастику чи фентезі, майже стільки ж – класику та наукові і науково-популярні книги.

Найрідше чоловіки читали любовні романи – кожен 25-й.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ЧИТАЮТЬ УКРАЇНЦІ

Кожен четвертий опитаний, як правило, читає книжки 1-2 години впродовж дня, майже стільки ж людей читають від півгодини до години.

Майже кожен восьмий каже, що читає понад 2 години на добу, і лише 3% читають щодня по кілька хвилин.

При цьому, нагадаємо, що третина опитаних взагалі не читають книжок.

Найбільше часу виділяють на читання мешканці великих міст, далі йдуть жителі малих та середніх міст, і потім – сіл.

Найбільше часу приділяють читанню люди з вищою освітою (58% понад годину на добу).

Частіше за інших час для читання виділяють студенти, домогосподарки та пенсіонери.

ЯК ЧАСТО УКРАЇНЦІ ЧИТАЮТЬ КНИЖКИ СВОЇМ ДІТЯМ

Кожен п'ятий опитаний читає дітям книжки щодня або кілька разів на тиждень.

Кожен десятий – кілька разів на місяць, кожен двадцять п'ятий – кілька разів або раз на рік.

І кожен сьомий не читає дітям книжки ніколи.

Показово, що люди, які частіше читають самі, частіше читають і дітям.

ЯКУ МОВУ КНИГ ОБИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ

Якщо подивитися на те, якою мовою українці переважно читають – українською чи російською – російської трішки більше (28% проти 24%).

Але найчастіше читачі обирають мову, якою написана книга (кожен третій). Для кожного восьмого мова книжки не має значення.

Молодші опитані частіше обирають україномовні книги.

Третина 15-25-річних кажуть, що їм зручніше читати українською, чверть цієї групи віддає перевагу російській.

З віком пропорції змінюються на користь російської.

26-35 років – 24% українською проти 26% російською. А далі – російська переважає.

Російською українці читають трішки більше

Серед 39-45-річних українську обирають 21%, російську – 31%. Майже ідентичний результат показує опитування людей 46-59 років.

Вибір мови залежить і від місця проживання: у великих містах частіше обирають російську мову (37% проти 15% українською), у селах – українську (38% проти 17%), а у малих містах порівну обирають українську та російську мови (25 та 26%).

38% опитаних читачів збирають домашню бібліотеку. Чим вищим є рівень освіти і чим більший вік людей, тим частіше вони збирають домашню бібліотеку.

Цікаво, що опитані, у родинах яких говорять українською або двома мовами – українською і російською, збирають бібліотеку частіше, ніж ті, вдома у яких говорять російською мовою.

ЕЛЕКТРОННІ ТА АУДІОКНИЖКИ

Електронні та аудіокнижки щодня читають (слухають) лише 4% опитаних, кілька разів на тиждень – 11%.

Дві третини опитаних ніколи не читали/слухали електронних чи аудіокнижок.

Найчастіше електронні книжки читають зі смартфона – кожен п'ятий (21%) та з комп’ютера (13%). Майже кожен 10-й використовує для цього планшет, і лише кожен 25-й − електронну книжку.

Аудіокнижки найчастіше слухають зі смартфона (8%). 4% опитаних використовують для цього комп’ютер, ще менше − планшет і лише 0,5% слухають аудіокниги з CD-диску.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони слухають аудіокниги (їх частка зростає від 10% у віковій групі 46-59 років до 28% серед тих, кому від 15 до 25 років).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони читають за допомогою гаджетів

Аж 92% тих, хто читає електронні книжки, завантажує їх в інтернеті безкоштовно.

Лише 8% купують разово на спецсайтах, лише 3% користуються онлайн-підпискою.

Опитані, які ніколи не читають (не слухають) ні друкованих, ні електронних чи аудіокнижок, найчастіше пояснюють це відсутністю потреби чи бажання. Так відповіли 2/3 людей.

Ще 11% причиною назвали ціну, 7% − відсутність хороших, цікавих, якісних і корисних книжок.

Цікаво, що майже кожен третій опитаний, який ніколи не читав книжок, каже, що йому в дитинстві не читали батьки.

ЯК УКРАЇНЦІ КУПУЮТЬ КНИЖКИ

Серед тих, хто читає книги, понад третина опитаних сказала, що не купувала книжок впродовж року.

Тобто читачі купували книг у 2,5-3,5 разів менше, ніж читали.

Відповідаючи на запитання, де вони взяли книжки, які прочитали впродовж останнього року, 35% опитаних кажуть, що купили, 29% − позичили у друзів, 21% − скачали безкоштовно, 16% − взяли з домашньої бібліотеки, 15% − взяли у бібліотеці, 4% − взяли в шкільній бібліотеці.

Жителі міст купують книжки частіше, ніж жителі сіл, а також частіше вони позичали книжки у друзів.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони скачували книжки безкоштовно і тим рідше брали їх з домашньої бібліотеки.

Ті, хто читають українською, частіше купують книжки і рідше скачують їх з інтернету, ніж ті, хто віддає перевагу російській.

Книга продовжує лишатися найкращим подарунком

Якщо говорити про друковану літературу, то за останній рік жодної друкованої книги не придбали 60% опитаних. 29% придбали 1-5 книг, і лише 0,2% − більше 50.

Середня ціна останньої придбаної книги, серед тих, хто їх купував – 135 грн.

Найбільше на вибір при покупці впливають рекомендації друзів (на це вказують 46% читачів). Далі у рейтингу – автор, анотація до книги і її ціна.

Серед тих, хто впродовж останнього року придбав хоча б одну книгу, 39% купували книги на подарунок.

З віком книги на подарунок купують частіше (від 33% у наймолодшій віковій групі до 47% − у найстаршій).

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Опитано 2013 респондентів віком від 15 до 59 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

"Українська правда. Життя"