"Викрадена принцеса" стане першим українським фільмом, який покажуть в кінотеатрах Китаю

Вперше український фільм виходить у комерційний прокат Китаю.

Мультфільм "Викрадена принцеса" з'явиться у тамтешніх кінотеатрах з 18 січня 2019 року.

Про це повідомляє студія Animagrad, яка створила мультик.

Китайський прокатник мультфільму Golden-Spread повідомив, що "Викрадена принцеса" пройшла перевірку і повністю відповідає творчим та законодавчим вимогам КНР.

Через специфіку місцевого законодавства, будь-якому закордонному фільму нелегко "зайти" на китайський кіноринок.

Наприклад, цього літа відмовили у прокаті популярного сімейного кіно виробництва Disney "Крістофер Робін", йдеться у повідомленні студії.

"Ми ще раз переконались і довели, що українське кіно – комерційний конкурентоспроможний продукт, далеко за межами України. Команда студії Animagrad – професіонали найвищого рівня, вони вклали у фільм душу і частину свого життя. Ми віримо, що китайські дітлахи та їхні батьки гідно оцінять фільм і проголосують за нього придбаними квитками", – поділився очікуваннями менеджер з міжнародних продажів FILM.UA Distribution Євген Драчов.

Ось так виглядає постер мультика для китайської аудиторії

За майже 9 місяців "Викрадену принцесу" показали уже в понад 40 країнах. Там її переглянуло понад півтора мільйони глядачів.

На кінець 2018-го та на 2019 рік реліз запланований не лише у Китаї, а і у низці країн Центральної Америки, Іспанії, Південно-Африканській Республіці, Південній Кореї.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" – перший повнометражний мультфільм для українського і міжнародного прокату у виробничій лінійці анімаційної студії Animagrad.

Цей анімаційний фільм – дебютна картина режисера Олега Маломужа.

Кінокритик Олександр Гусєв назвав мультик "найбільш амбіційним вітчизняним кінопродуктом року, який, ймовірно, не виявиться значним художним досягненням, але цілком здатен простимулювати розвиток кіноіндустрії".

Персонажів озвучували відомі українці: Сергій Притула, Юрій Горбунов, актори гумор-шоу "Дизель-шоу", гурт "Время и стекло", Monatik, Василь Вірастюк, Олександр Усик, Фагот та інші.

Мультик переповідає поему Олександра Пушкіна "Руслан та Людмила".

Прем’єра фільму в Україні відбулась 7 березня 2018 року, і за результатами національного кінопрокату мультфільм зібрав понад 36 мільйонів гривень.

Бюджет картини – близько 100 мільйонів гривень, п'яту частину цієї суми виділила держава.

28 жовтня "Викрадена Принцеса" отримала свою першу міжнародну премію, ставши переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival 2018 (RHIFF 2018) в номінації "Найкращий художній фільм".