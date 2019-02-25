Переможці Оскар 2019: "Зелена книга", "Богемна рапсодія" і "Людина-павук". Повний список лауреатів

Українська правда. Життя редакційний колектив
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25 лютого 2019

91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбулася у Лос-Анжелесі. 

Вперше за останні 30 років найпрестижніша премія у світі кінематографу проходила без ведучого. Це сталося тому, що комік Кевін Харт перепостив старий гомофобський твіт.

У цьому році "Оскар" мав 24 категорії.

Найбільше премій вибороли фільми "Рома" (4 нагороди) та "Богемська рапсодія" (теж 4).

"Три категорії з чотирьох за найкращу акторську гру вперше отримали актори не білої раси", – порахувало видання VOX.

Найкращий фільм: "Зелена книга"

Цікаво, що найкращий фільм року, "Зелена книга", американські кінокритики назвали найгіршим найкращим фільмом року за десятиліття, пише Los Angeles Times.

Найкраща режисура: "Рома", Альфонсо Куарон

"Рома" – чорно-біла драма мексиканського режисера Альфонсо Куарона. 

Цей фільм вже унікальний, бо є першою в історії "Оскара" картиною, що не йшла в прокаті (вона була знята на замовлення і гроші стрімінговой компанії Netflix, і її могли побачити лише передплатники сервісу в інтернеті).

Змагалися також "Чорний куклукскланівець" Спайк Лі, "Cold War" (Холодна війна), Павел Павліковскі, "Фаворитка", Йоргос Лантімос, "Vice", Адам Мак-Кей

Найкраща чоловіча роль: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"

Рамі Малек – перший актор арабського походження, який отримав "Оскар".

"Я не був таким очевидним вибором, – прокоментував це він.

Хочу сказати всім емігрантам: піднімайте своє життя. Я син емігрантів з Єгипту у першому поколінні".

Найкраща жіноча роль: Олівія Колман, "Фаворитка"

Олівія Колман подякувала за нагороду багатьом, але в першу чергу своєму чоловіку. З ним вони разом 25 років.

Менше актриса дружить тільки зі своїм агентом  понад 20 років.

Також актриса пригадала, що колись працювала прибиральницею і їй "подобалась ця робота".


Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Людина-павук: Навколо всесвіту

За номінацію змагалися також "Суперсімейка 2", "Острів собак", "Mirai", "Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі".

Найкраща чоловіча роль другого плану: Махершалалхашбаз Алі, "Зелена книга"

Махершалалхашбаз Алі

Змагалися також Адам Драйвер, "Чорний куклукскланівець", Сем Елліотт, "Народження зірки", Річард Е. Грант,  "Can You Ever Forgive Me?", Сем Роквелл, "Влада".

Найкраща жіноча роль другого плану: Реджина Кінг, "If Beale Street Could Talk"

 

Претендували також Емі Адамс, "Vice", Marina de Tavira, "Рома", Емма Стоун, "Фаворитка", Рейчел Вайс, "Фаворитка".

Найкраща музика: "Чорна пантера"

Змагалися також "Чорний куклукскланівець", "If Beale Street Could Talk", "Острів собак" та "Мері Поппінс повертається".

Найкраща пісня: "Shallow" з "Народження зірки"

Змагалися "All the stars", "Чорна пантера", "I`ll fight" з "RBG", "The place where lost things go" з "Мері Поппінс повертається" та "When a cowboy trades his spurs for wings" з "Балади Бастера Скраггса"

Найкращі візуальні ефекти: "Перша людина"

Змагалися також "Месники: Війна нескінченності", "Крістофер Робін", "Першому гравцю приготуватися" та "Соло. Зоряні Війни. Історія".

Найкращий оригінальний сценарій: "Зелена книга"

Змагалися також "Фаворитка", "First Reformed", "Рома", "Влада".

Найкращий сценарій-адаптація: "Чорний куклукскланівець"

Змагалися також "Балада Бастера Скраггса", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk", "Народження зірки".

Найкраща операторська робота: "Рома"

У номінації також змагалися "Холодна війна", "Фаворитка", "Робота без авторства", "Народження зірки".

Найкращий фільм іноземною мовою: "Рома", Мексика

За перемогу у номінації змагалися також "Capernaum" (Ліван), "Cold War" (Польща), "Never look away" (Німеччина), "Shoplifters" (Японія)

Найкращий монтаж: "Богемна рапсодія"

Змагалися також "Чорний куклукскланівець", "Богемна рапсодія", "Фаворитка", "Зелена книга", "Влада".

Найкращий звуковий монтаж: "Богемна рапсодія"

За номінацію також змагалися: "Чорна пантера", "Перша людина", "Тихе місце", "Рома".

Найкращий звук: "Богемна рапсодія", Пол Мессі, Тім Кавагін, Джон Касалі

Змагалися також: "Чорна Пантера", "Перша людина", "Рома", "Народження зірки".

Найкращий дизайн костюмів: "Чорна пантера"

"Балада Бастера Скраггса", Мері Зофрес, "Фаворитка", Сенді Павел, "Мері Поппінс повертається", Сенді Павел, "Марія — королева Шотландії", Александра Бьорн.

Найкращий грим: "Влада"

Змагалися також "На межі світів" та "Марія — королева Шотландії".

Найкращий документальний повнометражний фільм: Free Solo

У номінації також змагалися: "Hale county this morning, this evening", "Minding the gap", "Of fathers and sons", "RBG".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: BAO

Найкращий документальний короткометражний фільм: Period. End of sentence

Найкращий художній короткометражний фільм: Skin

"Фаворитка" – це британська костюмна історична комедія, знята грецьким режисером Йоргосом Лантімосом.
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