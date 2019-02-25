91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбулася у Лос-Анжелесі.
Вперше за останні 30 років найпрестижніша премія у світі кінематографу проходила без ведучого. Це сталося тому, що комік Кевін Харт перепостив старий гомофобський твіт.
У цьому році "Оскар" мав 24 категорії.
Найбільше премій вибороли фільми "Рома" (4 нагороди) та "Богемська рапсодія" (теж 4).
"Три категорії з чотирьох за найкращу акторську гру вперше отримали актори не білої раси", – порахувало видання VOX.
Найкращий фільм: "Зелена книга"
Цікаво, що найкращий фільм року, "Зелена книга", американські кінокритики назвали найгіршим найкращим фільмом року за десятиліття, пише Los Angeles Times.
Найкраща режисура: "Рома", Альфонсо Куарон
"Рома" – чорно-біла драма мексиканського режисера Альфонсо Куарона.
Цей фільм вже унікальний, бо є першою в історії "Оскара" картиною, що не йшла в прокаті (вона була знята на замовлення і гроші стрімінговой компанії Netflix, і її могли побачити лише передплатники сервісу в інтернеті).
Змагалися також "Чорний куклукскланівець" Спайк Лі, "Cold War" (Холодна війна), Павел Павліковскі, "Фаворитка", Йоргос Лантімос, "Vice", Адам Мак-Кей
Найкраща чоловіча роль: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"
Рамі Малек – перший актор арабського походження, який отримав "Оскар".
"Я не був таким очевидним вибором, – прокоментував це він.
Хочу сказати всім емігрантам: піднімайте своє життя. Я син емігрантів з Єгипту у першому поколінні".
A huge congratulations to @ItsRamiMalek on taking home the Oscar for Best Actor. So well deserved! #Oscars pic.twitter.com/PkH2xvWmsc— Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) 25 февраля 2019 г.
Найкраща жіноча роль: Олівія Колман, "Фаворитка"
Олівія Колман подякувала за нагороду багатьом, але в першу чергу своєму чоловіку. З ним вони разом 25 років.
Менше актриса дружить тільки зі своїм агентом – понад 20 років.
Також актриса пригадала, що колись працювала прибиральницею і їй "подобалась ця робота".
Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.— ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.
"Any little girl who's practicing her speech on the tele—you never know!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Людина-павук: Навколо всесвіту
За номінацію змагалися також "Суперсімейка 2", "Острів собак", "Mirai", "Ральф-руйнівник 2: Інтернетрі".
Найкраща чоловіча роль другого плану: Махершалалхашбаз Алі, "Зелена книга"
|Махершалалхашбаз Алі
Змагалися також Адам Драйвер, "Чорний куклукскланівець", Сем Елліотт, "Народження зірки", Річард Е. Грант, "Can You Ever Forgive Me?", Сем Роквелл, "Влада".
Найкраща жіноча роль другого плану: Реджина Кінг, "If Beale Street Could Talk"
Претендували також Емі Адамс, "Vice", Marina de Tavira, "Рома", Емма Стоун, "Фаворитка", Рейчел Вайс, "Фаворитка".
Найкраща музика: "Чорна пантера"
Змагалися також "Чорний куклукскланівець", "If Beale Street Could Talk", "Острів собак" та "Мері Поппінс повертається".
Найкраща пісня: "Shallow" з "Народження зірки"
Змагалися "All the stars", "Чорна пантера", "I`ll fight" з "RBG", "The place where lost things go" з "Мері Поппінс повертається" та "When a cowboy trades his spurs for wings" з "Балади Бастера Скраггса"
Найкращі візуальні ефекти: "Перша людина"
Змагалися також "Месники: Війна нескінченності", "Крістофер Робін", "Першому гравцю приготуватися" та "Соло. Зоряні Війни. Історія".
Найкращий оригінальний сценарій: "Зелена книга"
Змагалися також "Фаворитка", "First Reformed", "Рома", "Влада".
Найкращий сценарій-адаптація: "Чорний куклукскланівець"
Змагалися також "Балада Бастера Скраггса", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk", "Народження зірки".
Найкраща операторська робота: "Рома"
У номінації також змагалися "Холодна війна", "Фаворитка", "Робота без авторства", "Народження зірки".
Найкращий фільм іноземною мовою: "Рома", Мексика
За перемогу у номінації змагалися також "Capernaum" (Ліван), "Cold War" (Польща), "Never look away" (Німеччина), "Shoplifters" (Японія)
Найкращий монтаж: "Богемна рапсодія"
Змагалися також "Чорний куклукскланівець", "Богемна рапсодія", "Фаворитка", "Зелена книга", "Влада".
Найкращий звуковий монтаж: "Богемна рапсодія"
За номінацію також змагалися: "Чорна пантера", "Перша людина", "Тихе місце", "Рома".
Найкращий звук: "Богемна рапсодія", Пол Мессі, Тім Кавагін, Джон Касалі
Змагалися також: "Чорна Пантера", "Перша людина", "Рома", "Народження зірки".
Найкращий дизайн костюмів: "Чорна пантера"
"Балада Бастера Скраггса", Мері Зофрес, "Фаворитка", Сенді Павел, "Мері Поппінс повертається", Сенді Павел, "Марія — королева Шотландії", Александра Бьорн.
Найкращий грим: "Влада"
Змагалися також "На межі світів" та "Марія — королева Шотландії".
Найкращий документальний повнометражний фільм: Free Solo
У номінації також змагалися: "Hale county this morning, this evening", "Minding the gap", "Of fathers and sons", "RBG".
Найкращий анімаційний короткометражний фільм: BAO
Найкращий документальний короткометражний фільм: Period. End of sentence
Найкращий художній короткометражний фільм: Skin
"Фаворитка" – це британська костюмна історична комедія, знята грецьким режисером Йоргосом Лантімосом.