91-я церемонія вручення премій Американської кіноакадемії відбулася у Лос-Анжелесі.

Вперше за останні 30 років найпрестижніша премія у світі кінематографу проходила без ведучого. Це сталося тому, що комік Кевін Харт перепостив старий гомофобський твіт.

У цьому році "Оскар" мав 24 категорії.

Реклама:

Найбільше премій вибороли фільми "Рома" (4 нагороди) та "Богемна рапсодія" (теж 4). Три премії отримала "Зелена книга".

"Три категорії з чотирьох за найкращу акторську гру вперше отримали актори не білої раси", – порахувало видання VOX.

Найкращий фільм: "Зелена книга"

Цікаво, що найкращий фільм року, "Зелена книга", американські кінокритики назвали найгіршим найкращим фільмом року за десятиліття, пише Los Angeles Times.

"Ми зробили цей фільм з любов’ю, ніжністю та повагою.

Реклама:

Вся ця історія про любов. Незважаючи на те, хто ми є – ми всі люди", – прокоментував нагороду продюсер фільму.

Найкраща режисура: "Рома", Альфонсо Куарон

"Рома" – чорно-біла драма мексиканського режисера Альфонсо Куарона.

Цей фільм вже унікальний, бо є першою в історії "Оскара" картиною, що не йшла в прокаті (вона була знята на замовлення і гроші стрімінговой компанії Netflix, і її могли побачити лише передплатники сервісу в інтернеті).

"Я хочу подякувати академії за те, що вона визнала фільм про жінку-аборигена, – прокоментував режисер.

Одну з багатьох працівників-прислуг, які не мають прав".

Найкраща чоловіча роль: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"

"Богемна рапсодія" – американо-британський біографічний фільм про британський рок-гурт Queen, зосереджений на житті вокаліста Фредді Меркьюрі. Режисер Брайан Сінгер.

Рамі Малек, який зіграв Фредді, – перший актор арабського походження, який отримав "Оскар".

"Я не був таким очевидним вибором, – прокоментував це він.

Хочу сказати всім емігрантам: піднімайте своє життя. Я син емігрантів з Єгипту у першому поколінні".

A huge congratulations to @ItsRamiMalek on taking home the Oscar for Best Actor. So well deserved! #Oscars pic.twitter.com/PkH2xvWmsc — Bohemian Rhapsody (@BoRhapMovie) 25 февраля 2019 г.

Найкраща жіноча роль: Олівія Колман, "Фаворитка"

"Фаворитка" – це британська костюмована історична комедія, знята грецьким режисером Йоргосом Лантімосом.

Олівія Колман подякувала за нагороду багатьом, але в першу чергу своєму чоловіку. З ним вони разом 25 років.

Менше актриса дружить тільки зі своїм агентом – понад 20 років, і про це теж розповіла у промові.

Також актриса пригадала, що колись працювала прибиральницею і їй "подобалась ця робота".

Olivia Colman gives an acceptance speech by turns heartfelt, hysterical, genuine, and inspiring.



"Any little girl who's practicing her speech on the tele—you never know!" https://t.co/zSrvQG8ZE6 pic.twitter.com/3viuHkcN41 — ABC News (@ABC) 25 февраля 2019 г.

Найкраща пісня: "Shallow" з "Народження зірки"

"Народження зірки" – це режисерська робота Бредлі Купера. Фільм-мюзикл є римейком однойменної стрічки 1937 року.

У головних ролях знялися Леді Гага, Бредлі Купер і Сем Елліотт.

Бредлі Купер та Леді Гага, які отримали нагороду за цю спільну роботу, буквально звели аудиторію з розуму своїм виступом на церемонії, пише видання Elle.

Передивіться і собі їхній запальний виступ.

Lady Gaga and Bradley Cooper received a double-standing ovation for their performance of "Shallow" during the #Oscars https://t.co/1PGy3Ci1EY pic.twitter.com/MFY4UdrFlD — Hollywood Reporter (@THR) 25 февраля 2019 г.

Соціальні мережі не забарились з пікантними коментаріями:

"Вибачте, але якщо ви дружина Бредлі, ви не дуже хвилюєтесь?", – написала у своєму twitter письменниця-фрилансер Лаура Тернер.

"Може нам вийти? Здається, вони хочуть залишитись на самоті", – прокоментувала виступ телевізійний критик Джен Чейні.

Але на відео можна побачити, що партнерка Бредлі Ірина спокійно аплодує виступу з іншими глядачами. Без жодних драм, пише видання Country Living.

Отримуючи нагороду Леді Гага зазначила, що "це була важка робота".

"Я важко працювала тривалий час. Це не про перемогу. Це про те, як не здаватись", – підсумувала вона.

Lady Gaga's acceptance speech for Original Song was everything. pic.twitter.com/eCmUafPx5Q — BuzzFeed (@BuzzFeed) 25 февраля 2019 г.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Людина-павук: Навколо всесвіту

"Людина-павук: навколо всесвіту" – американський анімаційний фільм, заснований на персонажах Marvel Comics Майлза Моралеса.

Фільм зробили такі гіганти як Columbia Pictures і Sony Pictures. Режисери мультфільму Боб Персікетті, Пітер Ремзі та Родні Ротман.

Найкраща чоловіча роль другого плану: Махершалалхашбаз Алі, "Зелена книга"

Махершалалхашбаз Алі

Комедійна біографічна драма режисера Пітера Фарреллі "Зелена книга" отримала не тільки головну статуетку, але й кілька другорядних. Наприклад, нагороду отримав актор другого плану Махершалалхашбаз Алі.

До речі, картина розповідає реальну історію подорожі по півдню США відомого джазового піаніста Дона Ширлі та звичайного водія Тоні Валлелонга, між якими з часом виникає дружба.

Найкраща жіноча роль другого плану: Реджина Кінг, "Якби Біл-стріт могла б заговорити"

"Якби Біл-стріт могла б заговорити" – американський романтично-драматичний фільм режисера і сценариста Баррі Дженкінса, заснований на однойменному романі Джеймса Болдуїна.

Реджина Кінг у цьому фільмі зіграла героїню на ім`я Шерон Ріверс.

Найкраща музика: "Чорна пантера"

"Чорна Пантера" – фільм Райана Куглера за мотивами коміксів Marvel. Це вже вісімнадцята картина кінематографічного всесвіту цього видавництва.

Саундтрек до фільму писав Людвіг Йоранссон. Головна пісня з саундтреку фільму "All the Stars", виконана репером Кендриком Ламаром і співачкою SZA.

У лютому 2018 року альбом-саундтрек Black Panther дебютував на першому місці американського хіт-параду Billboard 200.

Найкращі візуальні ефекти: "Перша людина"

"Перша людина" – американська біографічна драма режисера Дем'єна Шазелла, заснована на книзі Джеймса Р. Хенсена "Перша людина: Життя Ніла О. Армстронга".

Головну роль у стрічці зіграв Райан Гослінг.

Найкращий оригінальний сценарій: "Зелена книга"

"Зелена книга" стала не тільки кращим фільмом

Третя нагорода фільму "Зелена книга". Режисер Пітер Фарреллі писав сценарій до цього фільму разом із Ніком Валлелонгом (сином прототипу головного героя) і Брайаном Хейесом Каррі.

Задум фільму заснований на реальних подіях про подорож водія Тоні Валлелонга і відомого піаніста Дона Ширлі під час туру по південних штатах США.

Тоді двома різними людьми виникли дружні стосунки. Під час подорожі вони зіштовхнулися із расистськими настроями.

Найкращий сценарій-адаптація: "Чорний куклукскланівець"

"Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman) – американський пригодницький фільм-трилер режисера Спайка Лі за книгою Рона Столворта.

Світова прем'єра фільму відбулася ще у травні 2018 року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі 2018 року. Там фільм здобув Гран-прі.

Спайк Лі, який отримав нагороду за адаптацію сценарію, вразив всіх своїм стрибком.

Watch Spike Lee hug Samuel L. Jackson after winning his first competitive award at the #Oscars https://t.co/R8Air9f524 pic.twitter.com/UELH8KwIuv — Hollywood Reporter (@THR) 25 февраля 2019 г.

А також справді потужною промовою:

"Вибори президента вже близько. Давайте мобілізуємось. Встанемо на правильний бік історії. Зробимо моральний вибір між любов’ю та ненавистю. Давайте робити правильні речі"

Найкраща операторська робота: "Рома"

У номінації також змагалися "Холодна війна", "Фаворитка", "Робота без авторства" та "Народження зірки".

Найкращий фільм іноземною мовою: "Рома"

Фільм "Рома" отримав чотири нагороди

За перемогу у номінації змагалися також "Capernaum" (Ліван), "Cold War" (Польща), "Never look away" (Німеччина), "Shoplifters" (Японія)

Найкращий монтаж: "Богемна рапсодія"

Змагалися також "Чорний куклукскланівець", "Богемна рапсодія", "Фаворитка", "Зелена книга", "Влада".

Найкращий звуковий монтаж: "Богемна рапсодія"

"Богемна рапсодія" теж отримала чотири нагороди

За номінацію також змагалися: "Чорна пантера", "Перша людина", "Тихе місце", "Рома".

Найкращий звук: "Богемна рапсодія"

Змагалися також: "Чорна Пантера", "Перша людина", "Рома", "Народження зірки".

Найкращий дизайн костюмів: "Чорна пантера"

Рут Картер стала першою афроамериканкою, яка отримала нагороду за найкращий дизайн костюмів.

Її гучно підтримував з залу сценарист та режисер фільму "Чорний куклукскланівець" Спайк Лі.

Найкращий грим: "Влада"

"Влада" – американський комедійно-драматичний фільм режисера і сценариста Адама Маккея.

Це історія Діка Чейні, невибагливого бюрократа, який спокійно володів величезною владою як віце-президент Джорджа Буша, змінюючі країну и земну кулю.

В головних ролях знялися Крістіан Бейл, Емі Адамс, Сем Рокуелл і Стів Карелл.

Найкращий документальний повнометражний фільм: Free Solo

Режисер – Елізабет Чай Васархелі.

Фільм розповідає про скалолаза Алекса Хоннольда і його спробу самотужки підкорити 1000-метрову скелю "Ель Капітан" у червні 2017 року.

У номінації також змагалися: "Hale county this morning, this evening", "Minding the gap", "Of fathers and sons", "RBG".

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: BAO

Сюжет стрічки досить дивакуватий: в Торонто (Канада) жінка – напів китаянка та напів канадка – готує галушки. І одна галушка оживає.

Жінка прив’язується до створіння і їм подобається проводити час разом. Поступово "дитинча" зростає, хоче гратись з іншими дітьми, але занадто турботлива мати не дозволяє йому цього робити.

Коли ж він приводить додому наречену і хоче покинути домівку , це так шокує жінку, що вона з’їдає галушку і дуже про це шкодує.

Але це все було алегорічним сном. І насправді галушка – це образ її справжнього сина, з яким варто нарешті порозумітись.

Найкращий документальний короткометражний фільм: Period. End of sentence

Цей фільм – маленька революція. Режисер Райка Зехтабчі зняла історію про те, як у сільській місцевості в Індії жінки все ще зазнають дискримінації через місячні.

Вони виготовляють дешеві гігієнічні прокладки й прагнуть фінансової незалежності.

Найкращий художній короткометражний фільм: Skin

Це біографічний фільм, у якому режисер Гай Неттів розповідає про життя колишнього члена групи скінхедів Брайана Віднера.

Вас також може зацікавити: