Как попасть в шоу-бизнес. Музыканты, продюсеры и пиарщики честно рассказывают о работе мечты

Шоу-бизнес – одна из главных индустрий, которую нужно развивать в Украине.

В Европе именно креативная экономика сегодня входит в топ-3 по перспективности и востребованности.

Благодаря некой "консервации" рынка, в последние несколько лет креативная и культурная сферы нашей страны получили возможность для "бума", но расти и развиваться есть куда.

В этом году в Киеве, вот уже во второй раз, проходит международный форум концертной и культурной индустрии Kyiv Music Days.

В течение трех дней – с 12 по 14 апреля – представители букинг-агентств, арт-директоры, менеджеры концертного рынка, организаторы крупных фестивалей, пиарщики и артисты будут делиться своим опытом и обсуждать перспективы развития украинского шоу-бизнеса.

В преддверии мероприятия "Украинская правда. Жизнь" пообщалась с представителями креативной индустрии и расспросила о том, как они попали в шоу-бизнес и не жалеют ли, что связали с ним свою жизнь.

ЕВГЕНИЯ СТРИЖЕВСКАЯ

организатор форума концертной индустрии Kyiv Music Days, cо-основатель практического образовательного курса "Ивент-менеджмента и Креативных Индустрий"

Моим проводником в индустрию стала бабушка – театральный режиссер по образованию.

В 90-е судьба занесла ее в Крым, где она преподавала украинскую литературу и параллельно работала культработником в санатории.

Каждые две недели там проводили концерты. В них участвовали отдыхающие, местные и приглашенные звезды.

Я была в списке последних. Меня так и объявляли – "пианистка из Киева". Несмотря на то, что я была еще ребенком, могла сыграть Листа, Шопена, Бетховена, выступить аккомпаниатором местной звезды-вокалиста.

Бабушка учила меня высокому слогу поэзии Леси Украинки, Александра Блока и Максимилиана Волошина. Эти поэтические чтения, почему-то, всегда вызывали бурю аплодисментов у отдыхающих.

Ну и конечно, я всегда помогала бабушке какими-то мелочами в организации.

Евгения Стрижевская на JazzKoktebel

Отсчет своей практической деятельности я веду с 1996 года. Тогда, на первом курсе музыкально-педагогического университета (сегодня Киевский университет им. Бориса Гринченко), я стала режиссером, звукорежиссером и исполнителем главной роли в одном из капустников.

Дальше было 4 сезона в молодежном театре.

А с 2003 года я стала вести джазовые концерты и выполнять обязанности исполнительного продюсера Детского Джазового фестиваля "Атлант-М".

Параллельно работала на радио, благодаря которому объездила огромное количество фестивалей, где получила множество полезных инсайтов.

Мой талант в объединении людей и организации событий. К сожалению, фестивали, моя основная сфера деятельности, сегодня не являются в Украине полноценной сферой бизнеса. Поэтому я приняла решение направить силы на развитие индустрии в целом.

Мне хочется иметь возможность честно зарабатывать деньги в своей родной стране, благодаря своим уму и креативу. Поэтому в будущем хотелось бы, чтобы фестивали в Украине действительно стали сверхприбыльным бизнесом. И я знаю, что у нас это получится.

В работе я придерживаюсь трех правил:

1. Команда проекта – твоя семья и вы должны заботиться друг о друге.

2. Выяснять отношения и разбирать факапы во время проекта – запрещено.

3. Если обнаружил проблему – сообщай о ней, но предлагай варианты решения.

Я люблю свою работу, в этом плане я – наркоман. Но я фанат не только процесса, но и конечного результата. Когда ты выходишь на сцену джазового фестиваля и видишь 20 000 человек, которые любят хорошую музыку, такая работа никогда не становится рутиной.

ДИМА КАДНАЙ

группа KADNAY, музыкант

Когда мне было 17 лет, я попал в телепроект "Шанс". Там, под руководством Наталии Могилевской, пытался показать лучшее, на что способен в рамках шоу.

Это было волнительно и дико интересно одновременно. Впервые побывать в профессиональной студии звукозаписи, оказаться в центре внимание камер, стать частью масштабного телепроекта.

Правда, из-за своего огромного волнения, за все время съемок я практически не произнес ни единого слова, но зато смог расслабиться во время выступления. Я до сих пор помню эти ощущения.

Моим проводником в шоу-бизнес стали телепроекты. Участвуя в каждом из них я все больше узнавал об индустрии, впитывал опыт, которым делились профи, и все больше узнавал себя, пытаясь понять, что именно я хочу получить от музыки.

На одном из таких проектов я познакомился с Леной Коляденко (продюсером группы KADNAY), так началось наше сотрудничество.

"Сначала уважение – затем дружба", – пожалуй, так звучит одно из главных профессиональных правил, которыми я руководствуюсь. Уважение самый крепкий и мощный фундамент хороших отношений.

Продвигать музыкальный продукт бывает очень непросто. Есть свои правила, которые ты либо принимаешь, либо нет.

Все строится на сугубо человеческих отношениях (если ты хочешь попасть в эфир, получить ротации и т.д.). Всегда есть тот для кого ты будешь неформат, а кто-то вообще игнорирует, и даже не отвечает на твое письмо. Случается всякое и самое интересное, что во всей этой пирамиде часто музыкальный продукт оказывается на самом последнем месте!

Цель номер один для меня – максимальная популяризация своей музыки в Украине и за ее пределами. В будущем мне бы очень хотелось открыть собственную студию и развиваться в этом направлении.

ФИЛИПП КОЛЯДЕНКО

группа KADNAY, музыкант

Украинский шоу-бизнес – это "некий" организм, еще не изученный до конца. Мне не известно где голова, или верхушка этого неземного существа. Определенно могу сказать одно – чем глубже ныряешь, тем меньше дыхания на творчество тебе остается.

Мне повезло с раннего детства наблюдать за профессионалами в отрасли. Это, в первую очередь, мои родители Лена и Дима Коляденко. Они успели поработать с огромным количеством артистом всего СНГ. Как хореографы, как режиссеры-постановщики телевизионного и концертного форматов.

А я, будучи ребенком, уже гастролировал вместе с ними, наблюдал за всеми теневыми процессами, которые происходят на разноплановых мероприятиях.

Когда мне было 19 в моей жизни появился собственный и пока единственный проект KADNAY. С ним мы выступили на множестве площадок во многих странах, стали номинантами и призерами престижных премий и записали 4 альбома, один из которых будет презентован 12 апреля в рамках Kyiv Music Days.

Пока я чувствую себя школьником, который проходит этап изучения, самосовершенствования и роста. Каждый день, проведенный в музыке – мое личное открытие и огромное удовольствие.

Единственное профессиональное правило, которым я пользуюсь каждый день – ни дня без инструмента. Мечтаю о собственной студии, о своем личном гнездышке и пространстве для творчества. Думаю ее появление уже не за горами.

Рутинными в концертной индустрии могут быть только мелкие неудобства. Такие как переезды, недосыпы, усталость и моральное истощение.

Но когда ты выходишь на сцену и становишься за свой любимый инструмент, когда видишь глаза зрителя, тебе больше ничего не остается, кроме как получить удовольствие.

АНДРЕЙ МАКСИМОВ

концертный фотограф (UPark Festival, Z-Games, Mamamusic, MONATIK и другие)

В 2008-м мои друзья собрали группу и начали выступать по барам и клубам, а меня позвали запечатлеть эти концерты для истории, хотя на то время я позиционировал себя исключительно как портретного фотографа. Мне понравилось.

Позже меня пригласили снимать отчеты для донецкого музыкального СМИ, и вот тогда я уже действительно смог ворваться в концертную жизнь города.

Стал сотрудничать с концертными агенствами, ездить на разные фестивали, сначала как журналист, а со временем и как их официальный фотограф.

Все поменялось в 2014-м, из Донецка я переехал в Киев и здесь мне пришлось начинать все сначала – заводить новые знакомства и доказывать свой уровень на деле.

На что у меня ушло почти 10 лет, сейчас, при грамотном подходе, можно реализовать за 2-3 года.

Не могу сказать, что знакомства в концертной индустрии не важны, но они точно не определяющие – главное круто делать свою работу, и тогда не придется кричать о себе, о тебе начнут говорить сами.

Музыкальная фотография – сфера очень нишевая, здесь есть определенный сложившийся костяк фотографов, которые плотно вращаются в индустрии. Для них съемка концертов и фестивалей это если и не основная работа, то точно дело жизни.

А есть категория любителей, которым просто в кайф поснимать выступления. Примкнуть к последним и снимать в свое удовольствие несложно, но если стоит цель заработать денег, то лучше найти что-то другое (свадьбы, стоки и так далее).

Фото Андрея Максимова

Моя работа с музыкантами – съемка концертов: саундчек, бэкстейдж, само вступление, иногда встречи с фанами и афтепати.

Часто – фото со съемок клипов, запись на студии и другие мероприятия (премии, награждения, благотворительные и социальные акции). Потом эти фото используются для публикаций в соцсетях, для рассылок в СМИ, афиш и прочего.

В 90% случаев я слышу от фотографов, что самое рутинное – это обработка, но мне это наоборот скорее в радость, как, в общем, и почти все аспекты, связанные напрямую с фотографией.

Из того, что напрягает: оптимизация свободного места на жестких дисках (его всегда мало!) и каталогизация фотографий: рейтинги, метки, папки – все должно быть аккуратно структурировано для удобства работы, хранения и поиска. Когда за год скапливается 200-300 съемок на 20-30 тыс. кадров, дело приобретает пугающие масштабы.

Ну и конечно – вся бухгалтерская часть работы как ФОПа – счета, акты и налоговые декларации.

Фото Андрея Максимова

Каждый рабочий день очень разный, мой график ненормированный и явно длиннее традиционных 40 часов в неделю. Иногда я могу несколько дней сидеть дома и обрабатывать снимки по 10-12 часов за компьютером, а иногда у меня бывает по 2-3 больше съемки в день в разных частях города, вплоть до 16-18 рабочих часов подряд и в любое время суток. Спасают гугл-календарь и напоминания.

Постоянно преследуют нехватка времени на семью и рассинхрон в рабочих графиках с друзьями и близкими. Вечер субботы? 4 выходных на Пасху? Нет, не слышал, можем встретиться во вторник в 9 утра!

Хотелось бы, чтобы работа фотографов не обесценивалась – как условными клиентами, так и самими фотографами, которые сплошь и рядом работают "за спасибо".

Но, наверное, ничего не изменится, пока их самих будет устраивать такое отношение. Проблема в том, что из-за этого страдают все – и те, кто снимает бесплатно, и те, для кого это основная работа.

Реалии таковы, что даже несмотря на компромиссный сомнительный результат, заказчик, в силу экономии или собственного невежества скорее обратится к бесплатному фотографу, чем заплатит за работу профессионалу.

У коллег по видео ситуация не в пример лучше – я, например, не видел пока еще желающих бесплатно снять и смонтировать четырехдневный фестиваль за аккредитацию.

Когда на твое кропотливо обработанное фото накладывают фильтры в Instagram – это расстраивает.

АННА МАХАНЬКОВА

сооснователь PR-агентства Dontstop Agency (текущие проекты: ONUKA, The Maneken, Друга Ріка, ВДНГ, фестиваль UPark, билетный сервис Karabas)

Впервые я столкнулась с артистами в 2004 году, когда была ассистентом продюсера в Radioaktive Film, который уже снимал клипы многим зарубежным звездам.

Работа в PR началась тогда, когда мы с подругой решили создать собственное агентство. Просто подумали – зачем работать на кого-то, если можем на себя?

Не скажу, что досконально разбиралась в том, как работает концертная индустрия, когда мы начинали 4 года назад. У меня было понимание, что в промо мы разбираемся хорошо, а PR события или артиста, по сути, не сильно отличается от промо любого другого продукта.

Нашими первыми клиентами стала кинокомпания Film.ua, они доверили нам digital и PR-поддержку своего фильма-концерта OE. 20 Live in Kyiv (запись первого концерта "Океан Ельзи" на НСК "Олимпийский", который показывали в широком прокате в кинотетарх по всей Украине).

Первой задачей Анны в шоу-бизнесе стала digital и PR-поддержка фильма-концерта OE. 20 Live in Kyiv. Фото Андрея Максимова

Дальше сработало сарафанное радио: запуск клипа ТНМК "Гупало Василь", два аншлаговых концерта "Друга Ріка" в Национальной опере, фестиваль Atlas Weekend, сотрудничество с промоутерами и артистами.

Сейчас количество концертов, над промо которых работало или работает наше агентство, уже давно идет не на десятки, а на сотни.

Нынче модны различные бизнес-тренинги и профессиональные конференции, но самое главное правило, которое использую ежедневно, я узнала на практике – всегда делай больше того, что обещаешь. Возможно, звучит просто, но это работает.

Шоу-бизнес в Украине – индустрия специфическая. Здесь эмоции и творческие идеи часто преобладают над остальными процессами, поэтому приставка "бизнес" не всегда актуальна.

Если говорить о том, что меня больше всего вдохновляет и расстраивает в работе, то в первом случае это будет наша команда, а во втором – завышенные ожидания заказчиков.

Расстраивает, когда клиенты возлагают на PR всю ответственность за проект. Забывая о том, что PR – всего лишь часть рекламной кампании. Причины понятны – бюджет на промо ограничен, и иногда у организатора просто нет другого выхода.

Мне никогда не надоедает то, чем я занимаюсь. Как только твоя работа становится рутиной, ее нужно менять. Ну или менять свой подход к ней, даже если ты работаешь в шоу-бизнесе.

АЛЕКСАНДР и АЛЕКСЕЙ ПОЛЕВЫЕ

продюсеры балетных постановок, создатели промоутерской компании A-Cube

Алексей: Шоу-бизнес – это все процессы, которые создают добавочную стоимость артиста: его творчество, образ, продвижение, выступления.

Безусловно, в Украине этот рынок есть, но пропорции таланта и того, что создают вокруг него, оставляют желать лучшего. Как и зрительская культура.

Нас с братом в шоу-бизнес привела способность мечтать. Совпали наше желание создать что-то особенное, жажда самореализации и привитая с детства любовь к балету.

А дальнейшие встречи, знакомства, проекты – уже логичная производная всех перечисленных факторов.

Мы – балетные продюсеры, а также промоутеры различных мероприятий – от театра до техно-фестивалей.

Подобная работа предполагает максимально широкую функциональность – начиная от творческих процессов планирования новых проектов и концепций, заканчивая монтажом декорации, в случае, если техническая команда не успела справиться самостоятельно.

Первым опытом в шоу-бизнесе для нас стали встречи с будущей творческой командой балета The Great Gatsby: Денисом Матвиенко, Константином Меладзе, Двайтом Роденом и Аланом Бадоевым, который снял нам замечательный клип.

Первым опытом в шоу-бизнесе для братьев стали встречи с будущей творческой командой балета The Great Gatsby

Нам с Сашей было 20 и 26 лет соответственно – это была наша первая большая совместная инвестиция, благодаря которой мы теперь не только братья, но и главные бизнес-партнеры.

Александр: Артисты – такие же люди, как и все выполняющие свою работу, и имеющие свои, человеческие, недостатки.

Работа с творческими проектами – комплексная, многокомпонентная работа, в которой невозможно учесть всех факторов. Это одновременно и вдохновляет – тем, что всегда есть, чему удивиться, и расстраивает – когда это неприятные сюрпризы.

Конечно, сейчас мы уже удивляемся гораздо реже, чем раньше.

Сегодня у нас шесть балетных проектов, которые мы презентуем в разных городах и странах мира.

Первый и, пожалуй, самый масштабный – The Great Gatsby. Его гастроли нужно планировать за полтора года.

Также после многолетних переговоров этой весной мы проводим гастроли самой яркой труппы современного танца в мире – NDT, их первые концерты в Украине состоятся уже в апреле.

Как и любая другая работа, со временем концерты, постановки и фестивали тоже могут стать рутиной.

Спасает диверсификация деятельности – у нас есть проекты и в фитнес-индустрии (спортклубы ЕБШ), и в барно-парикмахерском сегменте (S34). На рутину просто не остается времени.

Но и сама магия действия, которое происходит для зрителей, для нас никуда не ушла – не важно смотрим мы что-то новое, или, как в случае с The Great Gatsby, видим постановку в 60-й раз.

Екатерина Скуридина, специально для УП.Жизнь

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