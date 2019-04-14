Как попасть в шоу-бизнес. Музыканты, продюсеры и пиарщики честно рассказывают о работе мечты

Екатерина Скуридина специально для УП.Жизнь
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14 квітня 2019

Шоу-бизнес – одна из главных индустрий, которую нужно развивать в Украине.

В Европе именно креативная экономика сегодня входит в топ-3 по перспективности и востребованности.

Благодаря некой "консервации" рынка, в последние несколько лет креативная и культурная сферы нашей страны получили возможность для "бума", но расти и развиваться есть куда.

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В этом году в Киеве, вот уже во второй раз, проходит международный форум концертной и культурной индустрии Kyiv Music Days.

В течение трех дней – с 12 по 14 апреля – представители букинг-агентств, арт-директоры, менеджеры концертного рынка, организаторы крупных фестивалей, пиарщики и артисты будут делиться своим опытом и обсуждать перспективы развития украинского шоу-бизнеса.

В преддверии мероприятия "Украинская правда. Жизнь" пообщалась с представителями креативной индустрии и расспросила о том, как они попали в шоу-бизнес и не жалеют ли, что связали с ним свою жизнь.

 

ЕВГЕНИЯ СТРИЖЕВСКАЯ

организатор форума концертной индустрии Kyiv Music Days, cо-основатель практического образовательного курса "Ивент-менеджмента и Креативных Индустрий"

Моим проводником в индустрию стала бабушка – театральный режиссер по образованию.

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В 90-е судьба занесла ее в Крым, где она преподавала украинскую литературу и параллельно работала культработником в санатории.

Каждые две недели там проводили концерты. В них участвовали отдыхающие, местные и приглашенные звезды.

Я была в списке последних. Меня так и объявляли – "пианистка из Киева". Несмотря на то, что я была еще ребенком, могла сыграть Листа, Шопена, Бетховена, выступить аккомпаниатором местной звезды-вокалиста.

Бабушка учила меня высокому слогу поэзии Леси Украинки, Александра Блока и Максимилиана Волошина. Эти поэтические чтения, почему-то, всегда вызывали бурю аплодисментов у отдыхающих.

Ну и конечно, я всегда помогала бабушке какими-то мелочами в организации.

Евгения Стрижевская на JazzKoktebel

Отсчет своей практической деятельности я веду с 1996 года. Тогда, на первом курсе музыкально-педагогического университета (сегодня Киевский университет им. Бориса Гринченко), я стала режиссером, звукорежиссером и исполнителем главной роли в одном из капустников.

Дальше было 4 сезона в молодежном театре.

А с 2003 года я стала вести джазовые концерты и выполнять обязанности исполнительного продюсера Детского Джазового фестиваля "Атлант-М".

Параллельно работала на радио, благодаря которому объездила огромное количество фестивалей, где получила множество полезных инсайтов.

Мой талант в объединении людей и организации событий. К сожалению, фестивали, моя основная сфера деятельности, сегодня не являются в Украине полноценной сферой бизнеса. Поэтому я приняла решение направить силы на развитие индустрии в целом.

Мне хочется иметь возможность честно зарабатывать деньги в своей родной стране, благодаря своим уму и креативу.

Поэтому в будущем хотелось бы, чтобы фестивали в Украине действительно стали сверхприбыльным бизнесом. И я знаю, что у нас это получится.

В работе я придерживаюсь трех правил:

1. Команда проекта – твоя семья и вы должны заботиться друг о друге.

2. Выяснять отношения и разбирать факапы во время проекта – запрещено.

3. Если обнаружил проблему – сообщай о ней, но предлагай варианты решения.

Я люблю свою работу, в этом плане я – наркоман. Но я фанат не только процесса, но и конечного результата. Когда ты выходишь на сцену джазового фестиваля и видишь 20 000 человек, которые любят хорошую музыку, такая работа никогда не становится рутиной.

 

ДИМА КАДНАЙ

группа KADNAY, музыкант

Когда мне было 17 лет, я попал в телепроект "Шанс". Там, под руководством Наталии Могилевской, пытался показать лучшее, на что способен в рамках шоу.

Это было волнительно и дико интересно одновременно. Впервые побывать в профессиональной студии звукозаписи, оказаться в центре внимание камер, стать частью масштабного телепроекта.

Правда, из-за своего огромного волнения, за все время съемок я практически не произнес ни единого слова, но зато смог расслабиться во время выступления. Я до сих пор помню эти ощущения.

Моим проводником в шоу-бизнес стали телепроекты. Участвуя в каждом из них я все больше узнавал об индустрии, впитывал опыт, которым делились профи, и все больше узнавал себя, пытаясь понять, что именно я хочу получить от музыки.

На одном из таких проектов я познакомился с Леной Коляденко (продюсером группы KADNAY), так началось наше сотрудничество.

"Сначала уважение – затем дружба", – пожалуй, так звучит одно из главных профессиональных правил, которыми я руководствуюсь. Уважение самый крепкий и мощный фундамент хороших отношений.

Продвигать музыкальный продукт бывает очень непросто. Есть свои правила, которые ты либо принимаешь, либо нет.

Все строится на сугубо человеческих отношениях (если ты хочешь попасть в эфир, получить ротации и т.д.). Всегда есть тот для кого ты будешь неформат, а кто-то вообще игнорирует, и даже не отвечает на твое письмо. Случается всякое и самое интересное, что во всей этой пирамиде часто музыкальный продукт оказывается на самом последнем месте!

Цель номер один для меня – максимальная популяризация своей музыки в Украине и за ее пределами. В будущем мне бы очень хотелось открыть собственную студию и развиваться в этом направлении.

 

ФИЛИПП КОЛЯДЕНКО

группа KADNAY, музыкант

Украинский шоу-бизнес – это "некий" организм, еще не изученный до конца. Мне не известно где голова, или верхушка этого неземного существа. Определенно могу сказать одно чем глубже ныряешь, тем меньше дыхания на творчество тебе остается.   

Мне повезло с раннего детства наблюдать за профессионалами в отрасли. Это, в первую очередь, мои родители Лена и Дима Коляденко. Они успели поработать с огромным количеством артистом всего СНГ. Как хореографы, как режиссеры-постановщики телевизионного и концертного форматов.

А я, будучи ребенком, уже гастролировал вместе с ними, наблюдал за всеми теневыми процессами, которые происходят на разноплановых мероприятиях.

Когда мне было 19 в моей жизни появился собственный и пока единственный проект KADNAY. С ним мы выступили на множестве площадок во многих странах, стали номинантами и призерами престижных премий и записали 4 альбома, один из которых будет презентован 12 апреля в рамках Kyiv Music Days.

Пока я чувствую себя школьником, который проходит этап изучения, самосовершенствования и роста. Каждый день, проведенный в музыке мое личное открытие и огромное удовольствие.

Единственное профессиональное правило, которым я пользуюсь каждый день – ни дня без инструмента. Мечтаю о собственной студии, о своем личном гнездышке и пространстве для творчества. Думаю ее появление уже не за горами.  

Рутинными в концертной индустрии могут быть только мелкие неудобства. Такие как переезды, недосыпы, усталость и моральное истощение.

Но когда ты выходишь на сцену и становишься за свой любимый инструмент, когда видишь глаза зрителя, тебе больше ничего не остается, кроме как получить удовольствие.

 

АНДРЕЙ МАКСИМОВ

концертный фотограф (UPark Festival, Z-Games, Mamamusic, MONATIK и другие)

В 2008-м мои друзья собрали группу и начали выступать по барам и клубам, а меня позвали запечатлеть эти концерты для истории, хотя на то время я позиционировал себя исключительно как портретного фотографа. Мне понравилось.

Позже меня пригласили снимать отчеты для донецкого музыкального СМИ, и вот тогда я уже действительно смог ворваться в концертную жизнь города.

Стал сотрудничать с концертными агенствами, ездить на разные фестивали, сначала как журналист, а со временем и как их официальный фотограф.

Все поменялось в 2014-м, из Донецка я переехал в Киев и здесь мне пришлось начинать все сначала – заводить новые знакомства и доказывать свой уровень на деле.

На что у меня ушло почти 10 лет, сейчас, при грамотном подходе, можно реализовать за 2-3 года.

Не могу сказать, что знакомства в концертной индустрии не важны, но они точно не определяющие – главное круто делать свою работу, и тогда не придется кричать о себе, о тебе начнут говорить сами.

Музыкальная фотография – сфера очень нишевая, здесь есть определенный сложившийся костяк фотографов, которые плотно вращаются в индустрии. Для них съемка концертов и фестивалей это если и не основная работа, то точно дело жизни.

А есть категория любителей, которым просто в кайф поснимать выступления. Примкнуть к последним и снимать в свое удовольствие несложно, но если стоит цель заработать денег, то лучше найти что-то другое (свадьбы, стоки и так далее).

 Фото Андрея Максимова

Моя работа с музыкантами – съемка концертов: саундчек, бэкстейдж, само вступление, иногда встречи с фанами и афтепати.

Часто – фото со съемок клипов, запись на студии и другие мероприятия (премии, награждения, благотворительные и социальные акции). Потом эти фото используются для публикаций в соцсетях, для рассылок в СМИ, афиш и прочего.

В 90% случаев я слышу от фотографов, что самое рутинное – это обработка, но мне это наоборот скорее в радость, как, в общем, и почти все аспекты, связанные напрямую с фотографией.

Из того, что напрягает: оптимизация свободного места на жестких дисках (его всегда мало!) и каталогизация фотографий: рейтинги, метки, папки – все должно быть аккуратно структурировано для удобства работы, хранения и поиска. Когда за год скапливается 200-300 съемок на 20-30 тыс. кадров, дело приобретает пугающие масштабы.

Ну и конечно – вся бухгалтерская часть работы как ФОПа – счета, акты и налоговые декларации.

 Фото Андрея Максимова

Каждый рабочий день очень разный, мой график ненормированный и явно длиннее традиционных 40 часов в неделю. Иногда я могу несколько дней сидеть дома и обрабатывать снимки по 10-12 часов за компьютером, а иногда у меня бывает по 2-3 больше съемки в день в разных частях города, вплоть до 16-18 рабочих часов подряд и в любое время суток. Спасают гугл-календарь и напоминания.

Постоянно преследуют нехватка времени на семью и рассинхрон в рабочих графиках с друзьями и близкими. Вечер субботы? 4 выходных на Пасху? Нет, не слышал, можем встретиться во вторник в 9 утра!

Хотелось бы, чтобы работа фотографов не обесценивалась – как условными клиентами, так и самими фотографами, которые сплошь и рядом работают "за спасибо".

Но, наверное, ничего не изменится, пока их самих будет устраивать такое отношение. Проблема в том, что из-за этого страдают все – и те, кто снимает бесплатно, и те, для кого это основная работа.

Реалии таковы, что даже несмотря на компромиссный сомнительный результат, заказчик, в силу экономии или собственного невежества скорее обратится к бесплатному фотографу, чем заплатит за работу профессионалу.

У коллег по видео ситуация не в пример лучше – я, например, не видел пока еще желающих бесплатно снять и смонтировать четырехдневный фестиваль за аккредитацию.

Когда на твое кропотливо обработанное фото накладывают фильтры в Instagram – это расстраивает.

 

АННА МАХАНЬКОВА

сооснователь PR-агентства Dontstop Agency (текущие проекты: ONUKA, The Maneken, Друга Ріка, ВДНГ, фестиваль UPark, билетный сервис Karabas)

Впервые я столкнулась с артистами в 2004 году, когда была ассистентом продюсера в Radioaktive Film, который уже снимал клипы многим зарубежным звездам.

Работа в PR началась тогда, когда мы с подругой решили создать собственное агентство. Просто подумали – зачем работать на кого-то, если можем на себя?

Не скажу, что досконально разбиралась в том, как работает концертная индустрия, когда мы начинали 4 года назад. У меня было понимание, что в промо мы разбираемся хорошо, а PR события или артиста, по сути, не сильно отличается от промо любого другого продукта.

Нашими первыми клиентами стала кинокомпания Film.ua, они доверили нам digital и PR-поддержку своего фильма-концерта OE. 20 Live in Kyiv (запись первого концерта "Океан Ельзи" на НСК "Олимпийский", который показывали в широком прокате в кинотетарх по всей Украине).

Первой задачей Анны в шоу-бизнесе стала digital и PR-поддержка фильма-концерта OE. 20 Live in Kyiv. Фото Андрея Максимова

Дальше сработало сарафанное радио: запуск клипа ТНМК "Гупало Василь", два аншлаговых концерта "Друга Ріка" в Национальной опере, фестиваль Atlas Weekend, сотрудничество с промоутерами и артистами.

Сейчас количество концертов, над промо которых работало или работает наше агентство, уже давно идет не на десятки, а на сотни.

Нынче модны различные бизнес-тренинги и профессиональные конференции, но самое главное правило, которое использую ежедневно, я узнала на практике – всегда делай больше того, что обещаешь. Возможно, звучит просто, но это работает.

Шоу-бизнес в Украине – индустрия специфическая. Здесь эмоции и творческие идеи часто преобладают над остальными процессами, поэтому приставка "бизнес" не всегда актуальна.

Если говорить о том, что меня больше всего вдохновляет и расстраивает в работе, то в первом случае это будет наша команда, а во втором – завышенные ожидания заказчиков.

Расстраивает, когда клиенты возлагают на PR всю ответственность за проект. Забывая о том, что PR – всего лишь часть рекламной кампании. Причины понятны – бюджет на промо ограничен, и иногда у организатора просто нет другого выхода.

Мне никогда не надоедает то, чем я занимаюсь. Как только твоя работа становится рутиной, ее нужно менять. Ну или менять свой подход к ней, даже если ты работаешь в шоу-бизнесе.

 

АЛЕКСАНДР и АЛЕКСЕЙ ПОЛЕВЫЕ

продюсеры балетных постановок, создатели промоутерской компании A-Cube

Алексей: Шоу-бизнес – это все процессы, которые создают добавочную стоимость артиста: его творчество, образ, продвижение, выступления.

Безусловно, в Украине этот рынок есть, но пропорции таланта и того, что создают вокруг него, оставляют желать лучшего. Как и зрительская культура.

Нас с братом в шоу-бизнес привела способность мечтать. Совпали наше желание создать что-то особенное, жажда самореализации и привитая с детства любовь к балету.

А дальнейшие встречи, знакомства, проекты – уже логичная производная всех перечисленных факторов.

Мы – балетные продюсеры, а также промоутеры различных мероприятий – от театра до техно-фестивалей.

Подобная работа предполагает максимально широкую функциональность – начиная от творческих процессов планирования новых проектов и концепций, заканчивая монтажом декорации, в случае, если техническая команда не успела справиться самостоятельно.

Первым опытом в шоу-бизнесе для нас стали встречи с будущей творческой командой балета The Great Gatsby: Денисом Матвиенко, Константином Меладзе, Двайтом Роденом и Аланом Бадоевым, который снял нам замечательный клип.

Первым опытом в шоу-бизнесе для братьев стали встречи с будущей творческой командой балета The Great Gatsby

Нам с Сашей было 20 и 26 лет соответственно – это была наша первая большая совместная инвестиция, благодаря которой мы теперь не только братья, но и главные бизнес-партнеры.

Александр: Артисты – такие же люди, как и все выполняющие свою работу, и имеющие свои, человеческие, недостатки.

Работа с творческими проектами – комплексная, многокомпонентная работа, в которой невозможно учесть всех факторов. Это одновременно и вдохновляет – тем, что всегда есть, чему удивиться, и расстраивает – когда это неприятные сюрпризы.

Конечно, сейчас мы уже удивляемся гораздо реже, чем раньше.

Сегодня у нас шесть балетных проектов, которые мы презентуем в разных городах и странах мира.

Первый и, пожалуй, самый масштабный – The Great Gatsby. Его гастроли нужно планировать за полтора года.  

Также после многолетних переговоров этой весной мы проводим гастроли самой яркой труппы современного танца в мире – NDT, их первые концерты в Украине состоятся уже в апреле.

Как и любая другая работа, со временем концерты, постановки и фестивали тоже могут стать рутиной.

Спасает диверсификация деятельности – у нас есть проекты и в фитнес-индустрии (спортклубы ЕБШ), и в барно-парикмахерском сегменте (S34). На рутину просто не остается времени.

Но и сама магия действия, которое происходит для зрителей, для нас никуда не ушла – не важно смотрим мы что-то новое, или, как в случае с The Great Gatsby, видим постановку в 60-й раз.

Екатерина Скуридина, специально для УП.Жизнь

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