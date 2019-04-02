В Києві археологи знайшли вулицю 17-18 століть. ФОТО

Археологія – це цікаво. Можна віднайти багато історичних знахідок.
Наприклад, вулицю 17-18 століть.
Таку, наприклад, виявила архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під час охоронно-рятівних досліджень на вулиці Щекавицькій.
Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.
|Фото:Couperfield/Depositphotos
Дослідження проводять з червня 2018 року.
Також дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст.
Серед індивідуальних знахідок:
- Три давньоруські хрести-енколпіони
- Три свинцеві князівські печатки
- Мідна бляшка із зображенням Богородиці
- Футляр для шаблі 19 сторіччя
|Фото: Facebook
|Фото: Facebook
|Фото: Facebook
Керівник експедиції, очільник відділу археології Києва Всеволод Івакін наголосив, що в обстежених горизонтах переважно представлені культурні та археологічні об’єкти ХІХ ст., що утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.
"Велика кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. є характерною для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка.
Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд.
Фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)", – повідомив Всеволод Івакін.
Наразі роботи продовжуються, всі знахідки обробляються, реставруються.
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