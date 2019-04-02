В Києві археологи знайшли вулицю 17-18 століть. ФОТО

Археологія – це цікаво. Можна віднайти багато історичних знахідок.

Наприклад, вулицю 17-18 століть.

Таку, наприклад, виявила архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під час охоронно-рятівних досліджень на вулиці Щекавицькій.

Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Дослідження проводять з червня 2018 року.

Також дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст.

Серед індивідуальних знахідок:

Три давньоруські хрести-енколпіони

Три свинцеві князівські печатки

Мідна бляшка із зображенням Богородиці

Футляр для шаблі 19 сторіччя

Керівник експедиції, очільник відділу археології Києва Всеволод Івакін наголосив, що в обстежених горизонтах переважно представлені культурні та археологічні об’єкти ХІХ ст., що утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.

"Велика кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. є характерною для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка.

Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд.

Фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)", – повідомив Всеволод Івакін.

Наразі роботи продовжуються, всі знахідки обробляються, реставруються.

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