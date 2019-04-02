В Києві археологи знайшли вулицю 17-18 століть. ФОТО

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2 квітня 2019

Археологія – це цікаво. Можна віднайти багато історичних знахідок.

Наприклад, вулицю 17-18 століть.

Таку, наприклад, виявила архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під час охоронно-рятівних досліджень на вулиці Щекавицькій.

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Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

 Фото: Facebook

Дослідження проводять з червня 2018 року.

Також дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХІІ–ХІХ ст. 

Серед індивідуальних знахідок:

  • Три давньоруські хрести-енколпіони
  • Три свинцеві князівські печатки
  • Мідна бляшка із зображенням Богородиці
  • Футляр для шаблі 19 сторіччя
 Фото: Facebook
 Фото: Facebook

Керівник експедиції, очільник відділу археології Києва Всеволод Івакін наголосив, що в обстежених горизонтах переважно представлені культурні та археологічні об’єкти ХІХ ст., що утворилися після пожежі 1811 року та повного перепланування вуличної системи Києво-Подолу.

"Велика кількість монет та товарних пломб ХІХ ст. є характерною для припортової зони, у якій розташована досліджувана ділянка.

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Проте зафіксовано залишки близько десятка невеликих підвалів-комор, господарських та гідротехнічних споруд.

Фіксувалися також культурні нашарування, вулиця та поховання XVII–XVIII ст., виявлено також шари давньоруської доби (ХІІ–ХІІІ ст.)", – повідомив Всеволод Івакін.

Наразі роботи продовжуються, всі знахідки обробляються, реставруються. 

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