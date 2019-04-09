В Україні вручатимуть премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому та за що

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9 квітня 2019

В Україні вручатимуть премію для журналістів імені Георгія Ґонґадзе.

Про це оголосили на прес-конференції Українському кризовому медіацентрі.

 Георгій Ґонґадзе

Засновником премії виступив Український ПЕН (національне представництво міжнародної неурядової організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів) у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи та "Українською правдою".

Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджуватимуть журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

Засновники нагороди кажуть, у неї не буде одного мецената чи спонсора. Кошти на винагороду жертвуватимуть кілька благодійників, які поділяють цінності премії та Українського ПЕН.

Розмір щорічної винагороди становитиме 3 тисячі доларів і перший лауреат отримає її вже цього року. 

Цьогоріч до журі входитимуть Мирослава Ґонґадзе, Андрій Курков, Олена Притула, Микола Демченко, Євген Глібовський, Алла Лазарева, Олександр Саврук, Лариса Денисенко та Сергій Плохій.   

Лише члени капітули (колегії журі) висуватимуть кандидатів на цю премію. На початку формуватиметься довгий список лауреатів, пізніше його скорочуватимуть до трьох осіб.

Один з основних критеріїв – саме інноваційність у журналістиці.  

Церемонія нагородження відбуватиметься щороку 21 травня у День народження Георгія Ґонґадзе. 

Цього року журналісту виповнилося б 50 років. 

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Його вбили у 2000 році. 

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