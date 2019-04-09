В Україні вручатимуть премію імені Георгія Ґонґадзе. Кому та за що

В Україні вручатимуть Премію для журналістів імені Георгія Ґонґадзе.

Про це оголосили на прес-конференції Українському кризовому медіацентрі.

Георгій Ґ он ґ адзе

Засновником премії виступив Український ПЕН (національне представництво міжнародної неурядової організація, яка об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів) у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи та "Українською правдою".

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Премію імені Георгія Ґонґадзе присуджуватимуть журналістам, які слідують принципам та цінностям незалежної журналістики, демонструють професійність, компетентність, інноваційність, створюють матеріали, що призводять до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні, а також роблять суттєвий внесок у розвиток медіасередовища в цілому.

"Він (Георгій Ґонґадзе – ред.) ніколи не зупинявся, намагаючись творити нові сенси та форми для України, яка лише почала відроджуватись.

Він створив перший інформаційний інтернет-ресурс, коли лише один відсоток українців мав доступ до інтернету. Георгій передбачав майбутнє і власними зусиллями і власним життям відкрив нам нові горизонти.

Премія його імені стане відзнакою для тих, хто відважно, відповідально і новітньо торить для України нові шляхи в пошуку Правди і збереженні Довіри", – зазначила Мирослава Ґонґадзе.

Засновники нагороди кажуть, у неї не буде одного мецената чи спонсора. Кошти на винагороду жертвуватимуть кілька благодійників, які поділяють цінності премії та Українського ПЕН.

Розмір щорічної винагороди становитиме 3 тисячі доларів і перший лауреат отримає її вже цього року.

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Лауреат Премії імені Георгія Ґонґадзе визначатиметься шляхом висунення кандидатур та голосування за них членами Капітули Премії у складі 9 осіб.

До неї мають входити члени родини Георгія Ґонґадзе, представники Українського ПЕН, Асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, "Української правди", а також авторитетні медіаексперти, громадські діячі та інтелектуали.

Цьогоріч до журі входитимуть дружина Георгія, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе, президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков, журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула, голова Асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи Микола Демченко, експерт зі стратегій, керівник експертної компанії pro.mova, член Несторівської групи, член наглядової ради Суспільного мовлення Євген Глібовицький, журналістка, перекладачка, співзасновниця "Інституту масової інформації" Алла Лазарева, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук, журналістка, письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко та професор історії, директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій.

Лише члени капітули (колегії журі) висуватимуть кандидатів на цю премію. На початку формуватиметься довгий список лауреатів, пізніше його скорочуватимуть до трьох осіб.

Один з основних критеріїв – саме інноваційність у журналістиці.

Церемонія нагородження відбуватиметься щороку 21 травня у День народження Георгія Ґонґадзе.

Цього року журналісту виповнилося б 50 років.

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві.

У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту.

У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе.

Жірналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.

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