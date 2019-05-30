Серіал "Чорнобиль": HBO без дозволу використав роботу українського драматурга?

HBO у четвертій серії серіалу "Чорнобиль" без дозволу використали роботу українського драматурга Павла Ар'є.

А саме, монолог баби Присі (в друкованій версії п'єси Фросі) з п'єси "На початку та наприкінці часів".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Драматург шокований. Його творчість використали навіть не спитавши дозволу.

"Я не знаю, як пояснити свій стан...

Мене просто виЄбали і кинули. І не пишіть тут, будь ласка, про гроші або що я примазатися вирішив до чужого успіху. Або пишіть... Я не знаю як зібрати себе, у мене у носі згустки крові бо тиск був вчора 215...", – написав Ар'є.

Діалог з серіалу "Чорнобиль".

Відео вистави

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Для прикладу, діалог з п'єси

27 Апреля 1986 (день после аварии)

То же место, только дом и люди выглядят поновее. Слава держит в руках годовалого Вовика, из дома выходит отец, в его руках сумка и радио.

БАБА ФРОСЯ

До сраки мне ваша радиация?! Никуды я не поеду.

ОТЕЦ

Послушайте, мама, нас никто и не спрашивает. Принудительная эвакуация, на сборы 15 минут, всё.

СЛАВА

Мам, не выдумывай, это приказ.

БАБА ФРОСЯ

Никто мне тут не приказчик!

СЛАВА

Участковый сказал - через три дня сможем вернуться. Ничего кроме документов и денег брать не нужно.

БАБА ФРОСЯ

Так, тем более, чего тоди ехать?

СЛАВА

На станции учения какие-то проводят.

БАБА ФРОСЯ

Я тут причём? Я в войну немцев здесь пережила и учения ихние переживу.

ОТЕЦ

Объявлена радиационная тревога. Солдаты и менты в намордниках бегают, не думаю что это учения.

БАБА ФРОСЯ

Тьфу ты, снова ты со своей радиацией! Где где она твоя радиация? Покажи мне где?

СЛАВА

Просто, на всякий случай нужно уехать.

БАБА ФРОСЯ

Здрасте! У меня корова, поросята, коза, куры. За ними уход нужен. Никуды не поеду.

СЛАВА

Ты понимаешь, шо это не безопасно? Нас из-за тебя накажуть.

ОТЕЦ

Менты дом за домом шмонают, каждую щель. Так что мать, не чудите. (берет Фросю за плечи тянет к дому) Партия сказа, мы выполняем, пойдем собираться. Берём только самое необходимое, документы, деньги...

Баба Фрося поначалу просто упирается, но когда становится понятно, что силы не равны, выворачивается из рук зятя.

БАБА ФРОСЯ

Да пусти ж, ты меня, чёрт проклятый! Не поеду я! Что б ты сдох окаянный!

СЛАВА

Щас, подожди. Милиция тебя силой выведет, позорище на всё село будет.

Баба Фрося набрасывает платок на голову, ковыляет к калитке.

БАБА ФРОСЯ

Пусть они меня в зад целуют! (выходя в калитку оборачивается к Славе) я в болота пойду, есть там у меня местечко заветное. (к зятю) А ты, чёрт вбогий, меня еще раз тронешь, я тебе голову отрежу, ей богу. (возвращается выдирает у зятя из рук радио) Это моё, кажется.

Баба Фрося выходит, громко хлопнув за собой калиткой.

СЛАВА

Не трогал бы ты ее лучше.

Отец нежно обнимает жену, которая держит на руках спящего малыша.