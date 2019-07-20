Stranger Things та ще 6 серіалів, у які ви майже гарантовано "залипнете"

Через гарні серіали, можна трішечки більше осягнути світ дитини, що в реальному житті через різні та дивні обставини ми не можемо до кінця зробити.

Нещодавно вийшов третій сезон серіалу "Дивні дива" (Stranger Things). Це один із найбільш популярних серіалів за останні роки, чия ностальгія за минулим, фантастичний сюжет та історія можуть абсолютно закрутити голову.

А ще тут головні герої діти, що не так розповсюджено в серіалах як варто було б.

Якщо ви хочете трохи більше пізнати дітей та підлітків, а принагідно і разом з ними подивитися кіно – цей список добрих ТВ-шоу для вас.

"Дивні дива" (Stranger Things)

2017 – , США

Мова йде про 1985 рік. Діти не просто в головних ролях, а є найбільш дієвою частиною, мобільною та креативною зграєю на велосипедах – це очевидна данина спілбергівському "Інопланетянину".

Також помітно, що ноги ростуть і зі світу Стівена Кінга, з його знаменитим "Воно" та різними іншими жахливчиками.

"... дива" – не для всіх дітей, часом тут є епізоди для рейтингу 12+, а то й 14+, бо коли приходить потвора з іншого виміру, починаються всілякі жахи.

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Але разом з фантастичними подіями і персонажем з надприродним даром телекінезу, в серіалі повно добрих, комедійних і пригодницьких ситуацій, з побутовими і життєвими, добре зрозумілими речами для юнаків і дівчат: дружба, перша закоханість, стосунки з батьками та однокласниками чи старшокласниками, спільні страхи і спільні їх долання...

Остання, 8-а серія сезону, набрала рейтинг 9,7 з 10 можливих, і це – не дивно: відірватися від перегляду й так було не можливо, а під фінал це стало манією.

"Енн" (Anne)

2017 – , Канада

Центром вже двох сезонів серіалу (третій вийде цього року), екранізації всесвітньо відомого роману "Енн із Зелених Дахів" Люсі Мод Монтгомері, є дивотворна виконавиця головної ролі ірландка Амибет Макналті.

Просто щастя спостерігати за виявом її артистизму і за мімікою її личка, всіяного сонячним ластовинням і обрамленим вогняним волоссям.

Так, виробники трохи схитрили, і на роль 11-річної дівчинки запросили 15-річна акторку. Але чи це так вже важливо, коли історію про сироту, яку всиновлюють (саме всиновлюють) двоє старших людей, втілюють так приголомшуюче експресивно і запаморочливо безпосередньо!

Власне, відчуття, що дивишся на майбутню Пеппі Довгупанчоху – не випадкове: саме з персонажа Енн письменниця Астрід Ліндгрен ліпила своє знамените дівчисько.

Образ Енн (як в книжці, так і в серіалі) – це образ нестандартної персони, максимально відкритого екстраверта з широко розвинутою емоційністю і фантазією: як вона придумує на ходу, як фантазує в школі! Та це як мінімум готовий письменник.

"Загублені у космосі" (Lost in Space)

2018 – , США

Коли в серіалах діти потрапляють в нестандартні ситуації, вони й нестандартно маються, за чим завжди цікаво спостерігати.

Буквально закинута в космос сім’я Робінсонів (перший серіал про них вийшов ще 1965 року) у складі трьох дітей різного віку і двох їхніх батьків, показує таланти потрапляти в неймовірні пригоди і таланти ж виходити сухими з води, причому теж буквально.

Погана новина в тому, що для дорослої аудиторії серіал є відчутно примітивним, але добра новина – він показує дітей такими, якими вони є, зі сварками старших із молодшими, підлітковими вибриками, бажанням відкриттів і нерозсудливістю, самозреченням і геройством!

І певно, дивитися таке разом, в сімейному колі, значно краще, ніж телефонне втикання порізно.

Однойменний фільм 1998 року був більш динамічний і з кращими акторами дорослої групи, але тут діти просто суперові – що 12-річний Макс Дженкінс, що 16-річна Міна Сунволль!

Для дорослих буде цікаво побачити в ролі добропорядного батька Тобі Стівенса (капітан Флінт з "Чорних вітрил").

"Моя геніальна подруга" (L'amica geniale)

2018 – , Італія-США

Американський канал НВО купив цей серіал, знятий італійцям італійською мовою про повоєнну Італії. Уявіть собі!

Попри певну болючість подій, попри ненависть до дорослих, які знущаються над дітьми, "... подруга" викликає благоговійне захоплення – ніби ти бачиш на власні очі справжні 40-50-ті роки, ніби ти перенісся туди машиною часу, настільки переконливо виглядають всі найменші візуальні та вербальні деталі, по-жебрацьки жахливими сірі будинки, сірі і жорстокі батьки та бідні їхні замурзані діти, і стосунки їх – мов у середньовіччі.

Акторські роботи тут – приклад як для кастинг-директорів, так і для акторських шкіл. Персонажі двох дівчаток, що змалечку стали кращими подругами, розвиваються пропорційно дорослішанню: 11-річних зміняють 14-річні актриси, а потім і 37-річні, і всі – багаті на вроду та артистичні нюанси.

Не такий швидкий, як сучасні, скажімо, британські серіали на кшталт "Зроби гучніше, Чарлі!", але вдумливо драматичний, і дуже важливий для розумінні дитини. Батьки, сидіть і дивіться!

"13 причин чому" (13 Reasons Why)

2018 – , США

Цей серіал наробив чималого галасу, як у вій час "Школа" Гай Германіки. Тут піднімається тема не просто насильства, а його сприйняття сторонніми, бо знати і нічого не робити є теж злочином.

Повчальність "13 причин...", що для нас неприємно ріже око прямолінійністю, для Сполучених Штатів та й для всього сучасного світу – передовий напрямок і в культурній політиці також.

До цього можна по-різному ставитися, та в серіалі все максимально серйозно, бо героїня-школярка закінчує життя самогубством. Перед цим вона записує на аудіокасети своє зізнання і відсилає їх тим, кого вважає причетними до її депресії та прийнятого рішення.

Сумнівне звинувачення, звісно, – нагадує словесний тероризм , – але воно робить свою справу – викликає питання "чому мені, може я справді винний?".

Розіграний 20-літніми акторами (наприклад, Кетрін Ленгфорд і Діланом Міннеттом), серіал звертає увагу на школярів, на школи і на батьків, які часто не звертають увагу на своїх дітей і їхні проблеми, або просто не знають, що робити.

"З любов’ю, Ніна" (Love, Nina)

2016, Велика Британія

Британське кіно зовсім інше, ніж американське, – набагато вільніше, брутальніше і складніше.

А ще воно й неоднозначне, як 5-серійний мінісеріал "З любов’ю, Ніна", де часом життя героїв є просто драматичним.

Тут така незвичайна органіка: в сім’ї є мама, що весь час працює, і тато, з яким мама не спить, та все одно вони живуть разом, доглядаючи малолітніх дітей, за якими, в принципі, доглядає 20-літня няня на ймення Ніна, котра, у свою чергу, намагається влаштувати і своє життя.

"Відрив" (The Get Down)

2016-2017, США

Наваристий музично-історично-драматично-мелодраматичний серіал, один з небагатьох про підлітків в музиці, і зроблений він на рівні з кращими зразками жанру.

Достатньо сказати, що шоураннером "Відриву" був Баз Лурман, постановник "Мулен Руж" і "Великого Гетсбі".

Можливо, десь від середини, з 5-6 серії, він і пригальмував, і до 11 серії став занудним (певно, тому його і закрили), що, тим не менше, ніяким чином не спростовує його безпрецедентне і предметне занурення в початок хіп-хоп культури Нью-Йорку 70-х років XX-то сторіччя, зі стріт-артом в Бронксі й розвитком в Сохо диско-клубів, на кшталт CBGB і знаменитої "Студії 54".

А ще тут вражаючі акторські роботи підлітків – обох дітей Вілла Сміта, Джастіса і Джейдена, і Скайлена Брукса з Херізейн Гвардіоли. Плюс – картина підліткової соціалізації...

Саме такі серіали потрібно дивитися з дітьми, або навіть якщо і без них, – все одно, для кращого їх розуміння. Гарні серіали показують те, чого замулене око не бачить, а батькам очі треба завжди тримати широко відкритими.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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