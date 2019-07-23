Страшне! Роман Вінтонів звільняється з UA:Першого, але Майкла Щура глядачі ще побачать

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23 липня 2019

Популярний в Україні телеведучий Роман Вінтонів, відомий багатьом як Майкл Щур, звільняється з Суспільного.

Він був членом правління НСТУ, відповідальним за інформаційне мовлення та цифрові платформи.

Попросив звільнити себе за угодою сторін.

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"Для мене настав той етап, коли доводиться обирати — або Суспільне, або свій проєкт. Я вибрав свій проєкт. Та я залишаюся адептом Суспільного назавжди", — сказав Роман Вінтонів.

У себе на Facebook Вінтонів додав: "Я звільняюся з Суспільного для того, щоб зосередитись на Телебаченні Торонто і творчості. Звільняюсь з 1-го серпня".

У коментарі УП Роман Вінтонів сказав, що його проекти продовжать виходити на Суспільному.

Мова наразі іде про програму "#@)₴?$0" ("Ґрати, песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль"). 

Він уточнив, що Суспільне отримує програму для трансляції безоплатно.

За словами Вінтоніва, у майбутньому можна чекати й на інші його проекти в ефірі UA:Першого.

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На Суспільному Роман Вінтонів також вів ток-шоу "ЧереЩур".

Ще раніше глядачі бачили його проект "АЄОА" (Але є одне але).

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