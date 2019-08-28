Троїцький отримав Премію імені Василя Стуса 2019 року

Премією імені Василя Стуса за 2019 рік нагороджений театральний режисер Влад Троїцький.

Він також засновник центру сучасного мистецтва "ДАХ", фестивалю "ГогольFest" та музично-театральних проектів "ДахаБраха", "Dakh Daughters", "Nova Opera" і "ЦеШо".

Владислав Троїцький отримав Премію імені Василя Стуса 2019 року. Фото Женя Перуцька

Члени журі оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка.

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"Василь Стус – це людина, яка не боялася бути незручною, – зазначив під час церемонії нагородження Влад Троїцький. – Бути незручним – це не завжди безпечно. Але, можливо, саме на таких долях формується дух нації і країни. Це велика людина. І бути нагородженим цією премією – велика честь для мене".

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав грошову винагороду та оновлену статуетку, макет якої разом із новим оформленням Премії розробив київський дизайнер Дмитро Покрасьон.

Троїцький отримав грошову винагороду та оновлену статуетку. Фото Женя Перуцька

Під час заходу також уперше було показано фрагмент із музично-поетичного проекту за віршами Василя Стуса режисера і драматурга Клима (Володимира Клименка), який він готує разом із акторами театру "ДАХ".

Нагадаємо, Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014).

Її вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

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Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Лауреатами Премії в різні роки ставали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.

Кандидатів на здобуття Премії 2019 року висувало журі у складі: