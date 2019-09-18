Українцям стали менше подобатися комедії – опитування

Найулюбленіші жанри кіно українців – комедія (37%), історичні фільми (31%) та мелодрами (28%).

Це результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" у вересні 2019 року.

Далі серед вподобань ідуть документальні (18%) та пригодницькі (15%) фільми, бойовики (14%) та фантастика (13%).

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Кожен десятий зазначив, що любить драми.

Трилери популярні серед 7%, жахи – 6%, любителів містики всього 5%, еротики – 2%.

Найулюбленіші жанри кіно українців – комедія (37%), історичні фільми (31%) та мелодрами (28%)

Тільки 4% опитуваних не люблять фільми і кіно взагалі.

Попри те, що українці найбільше люблять комедії уже 10 років, відсоток тих, хто вважає їх улюбленим жанром зменшився (з 45% до 37%).

Також втрачають симпатію глядачів пригодницькі фільми.

У порівнянні з 2009 роком показники зменшились із 24% до 15%.

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Поменшало любителів мелодрам, але збільшилась кількість тих, хто полюбляє фантастику.

Також зріс інтерес до історичних фільмів та документальних стрічок.

Поменшало любителів мелодрам, але збільшилась кількість тих, хто полюбляє фантастику.

Група "Рейтинг" зазначає, що більше полюбляють комедії, бойовики, фантастику, фільми жахів та трилери молодші глядачі.

З віком інтерес до цих жанрів знижується.

Загалом кіно більше люблять молодші, ніж старші.

Водночас представникам старших вікових груп цікавіші історичні фільми та мелодрами.

Представникам старших вікових груп цікавіші історичні фільми та мелодрами

Кіновподобання помітно відрізняються за статтю.

Жінки майже в п'ять разів більше люблять мелодрами (жінки – 44%, а чоловіки – 9%).

Жінкам більше, ніж чоловікам до вподоби комедії (41% і 32%).

А представникам чоловічої статі в п'ять разів більше, ніж жінкам подобаються бойовики (24% – чоловіки і 5% – жінки).

Також чоловікам більше до вподоби історичні (34% – чоловіки, 27% – жінки), документальні (24% і 14% відповідно) та фантастичні фільми (17 і 10%).

Жінки майже в п'ять разів більше люблять мелодрами, ніж чоловіки

Кіносмаки українців залежать від освіти.

Представників з вищою освітою цікавлять більше історичні, документальні фільми та фантастика.

Також вони більше, ніж інші люблять комедії, пригодницькі фільми та трилери.

Людей з середньою освітою більше інших цікавлять бойовики та мелодрами.

Представників з вищою освітою цікавлять більше історичні, документальні фільми та фантастика

Опитування проводили серед населення України від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. всього взяли участь 2000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

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