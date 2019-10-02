Українська музика за вересень: "Бумбокс", Alyona Alyona, The Hardkiss, Jerry Heil та інші

В Україні виходить велика кількість музики.

Відтепер "Українська правда. Життя" щомісяця відбиратиме для вас найцікавіші вітчизняні музичні новинки та розповідатиме про них.

Розпочнемо із альбомів, пісень та кліпів першого місяця осені.

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АЛЬБОМИ

"Бумбокс" – "Таємний код: Рубікон. Частина 1"

Андрій Хливнюк та музиканти "Бумбокс" випустили першу частину шостого повноформатного студійника. До альбому увійшли 7 треків.

Під час запису платівки у складі гурту сталися зміни. Гітарист Андрій "Муха" Самойло поступився місцем Олегу Аджікаєву та Дмитру Куваліну, а басист Денис Левченко – Інні Невойт.

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В нових піснях гурту можна почути чимало відсилок до їхнього раннього, хіп-хопового періоду. Разом із тим, з двома гітаристами в складі "Бумбокс" зазвучали жорсткіше.

"Жадан і Собаки" – "Мадонна"

П`ятий альбом довгограючого спільного проекту письменника Сергія Жадана та харківського гурту "Собаки в космосі".

Окрім нових пісень до платівки увійшли осучаснені версії вже відомих композицій "Жадан і Собаки" – "Натаха" і "Марат".

Протестні настрої та маргінальний сюр у творчості "ЖіС" розбавилися хмільним присмаком застільних хітів у стилі російського гурту "Ленинград".

Звук став більш м`ясистим і підтягнутим, а також просотався електронними елементами в дусі часу.

SINOPTIK – From Nothing To Forever

Новий міні-альбом рок-тріо з Донецька є вже п`ятою його студійною роботою.

Гурт SINOPTIK прославилися в 2016-му, коли переміг у конкурсі Global Battle Of The Bands.

Від стоунеру музиканти відійшли до більш класичного хард-року. У новому студійнику звучання доповнилося клавішними у стилі YES, Emerson, Lake & Palmer та інших прогресивних гуртів 1970-х.

<a href="http://thesinoptik.bandcamp.com/album/from-nothing-to-forever" target="_blank">From Nothing to Forever by Sinoptik</a>

"Паліндром" – "Про сьогодні, завтра і вчора"

Це дебютний альбом сайд-проекту Степана Глави – учасника львівського реп-гурту "Глава 94".

За основу для "Паліндрома" музикант взяв синті-поп а-ля Depeche Mode, хоча вітчизняні критики порівнюють альбом із ранньою творчістю гурту "Скрябін".

"Про сьогодні, завтра і вчора" – не лише ностальгійні спогади музиканта про дитинство у 90-х, а й екзистенційні копирсання в собі, дотепний кавер на Степана Гігу та актуальні роздуми про екологічну ситуацію.

Zetetics – "11:11"

Третій альбом київського гурту. Фронтвумен Zetetics Ліка Бугайова назвала його на честь містичних чисел, які останнім часом переслідують її скрізь.

Zetetics вдалося знайти баланс між ліричністю та інді-роковим драйвом у звучанні.

Дев`ять треків записані якісно, але через мінорний настрій видаються одноманітними.

White Ward – Love Exchange Failure

Другий студійник блек-метал-гурту з Одеси. В ньому музиканти намагалися створити атмосферу нічого мегаполісу.

Надихалися White Ward творчістю американського піаніста і композитора Анджело Бадаламенті.

Гурт зміг здружити важку музику з арт-роком і джазом. Якщо в альбомі Futility Report (2017) музиканти досліджували темряву всередині себе, то тепер замислено споглядають за нею навколо.

Love Exchange Failure рекомендується для прослуховування всім, хто переконаний, що метал може бути не тільки гучним, а й меланхолійним.

<a href="http://whiteward.bandcamp.com/album/love-exchange-failure" target="_blank">Love Exchange Failure by White Ward</a>

Jerry Heil – #Я_ЯНА



Друга за рахунком студійна робота музичної YouTube-сенсації. У 2017-му Jerry Heil видала ліричний ЕР "Де мій дім" на лейблі VIDLIK, яким опікуються Ната Жижченко (ONUKA) та Євген Філатов (The Maneken).

Я_ЯНА - історія маргіналки, яка відчайдушно намагається застрибнути в потяг хайпу і вхопити за хвіст невловимі тренди. На допомогу приходять рятівна самоіронія, дотепні каламбури та філігранний саунд-продакшн від Романа Черенова (Morphom).

ПІСНІ ТА КЛІПИ

Alyona Alyona – "Булінг"

До початку навчального сезону Альона Савраненко презентувала новий сингл про насильство в школі.

Режисером кліпу "Булінг" виступив Deltha Arthur, який працював над попередніми відео реперки.

Стасік – "Колискова для ворога"

Третій сингл акторка, активістка і ведуча Анастасія Шевченко присвятила людям по той бік лінії фронту.

Музику до "Колискової для ворога" написав російський опозиційний композитор Олександр Маноцков, а відео зняв документаліст Семен Мозговий.

Pianoбой feat. Alina Pash – "Перша леді"

Дмитро Шуров і Аліна Паш об`єдналися в несподіваний, але милий дует, аби заспівати про жіночу красу без меж і пересторог.

Кліп на пісню "Перша леді" зняла Тоня Ноябрьова, яка прославилася комедією "Герой мого часу".

O.Torvald feat. Yulia Yurina – "Роздягни мене"

Дует гурту Жені Галіча та вокалістки YUKO не схожий на те, що музиканти раніше робили окремо.

Як і новий кліп alyona alyona, відео на "Роздягни мене" зняв Delta Arthur.

The Hardkiss – "Жива"

Юлія Саніна та музиканти The Hardkiss передбачливо презентували сингл до майбутнього альбому, який вийде в 2021-му.

Вампірський кліп на нього екранізував Мітті Місюра.

Курган feat. Агрегат & Даша Астаф`єва & Сир – Gabeli

Восени Курган feat. Агрегат (також відомих як "Селюки") разом із їхньою давньою подругою Дашею Астаф`євою пробило на романтику.

Фанкове аранжування для їхнього нового треку написав бітмейкер Сир.

"Тимпаче" – "Птахи"

Піар-агенція "Много Воды" (просуває alyona alyona, Alina Pash, Constantine та інших) оголосила про створення музичного лейблу.

Першим його підписантом став київський інді-гурт "Тимпаче", що грає гаражний рок із характером.

Відео на дебютний сингл музикантів зняв Кирило Свєташов.

"Циферблат" – "Вночі"

Новий сингл у вересні показали і молоді київські арт-рокери.

Химерне відео у стилі фільмів Гільєрмо дель Торо музикантам зняв Володимир Власенко – режисер вже відомого кліпу "У мене немає дому" на пісню гурту "Один в каное".

U:LAV – "Де ж тут жити?"

Співачка Ганна Монастирська дебютувала з власним музичним проектом, що може нагадати прихильникам української музики про творчість Vivienne Mort.

Постапокаліптичний кліп на пісню "Де ж тут жити?" зняла молода режисерка Саша Черзорова.

Головні ролі у відео зіграли сама Ганна та її дівчина Настя, з якої співачка зустрічається два роки.

Laura Marti – "Сяй"

Україномовним синглом джазова співачка Лаура Марті сповіщає про початок нового, фанково-соулового періоду в своїй творчості.

Кольоровий та природний кліп на "Сяй" зняла Анастасія Ковальчук.