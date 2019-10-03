Кино в октябре: "Джокер", "Захар Беркут", новая комедия Вуди Аллена и еще три фильма

Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у жовтні 2019 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожен перший четвер місяця.

Октябрьский кинорепертуар предлагает зрителям неожиданную трактовку популярных образов и знакомых сюжетов.

Также на екранах занимательное кинематографическое осмысление окружающей их реальности.

С 3 октября

"Джокер"

Режиссёр Тодд Филлипс

Ошеломляющее признание ленты Тодда Филлипса со стороны кинематографического сообщества способно побудить отправиться на её просмотр даже тех синефилов, что ко всем произведениям о супергероях, кроме "Возвращения Бэтмена" Тима Бартона и "Хранителей" Зака Снайдера, питают резкую неприязнь.

Фильм не только был удостоен высоких похвал кинокритиков, но и получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля – в то время как само попадание картины подобного жанра в конкурс Мостры многие воспринимали как свидетельство приближения конца времён.

Фильм повествует о становлении главного злодея города Готэма, показывая его как незадачливого уличного артиста Артура Флека, вследствие некой травмы страдающего от психического расстройства, но, кажется, вполне безобидного.

Переживая разнообразные унижения со стороны хулиганов, коллег и сильных мира сего, он предстаёт олицетворением маленького гражданина, беззащитной и бесправной жертвы царящей в городе социальной несправедливости.

Когда же чаша терпения этого вроде бы мягкосердечного и жалкого существа переполняется, и он даёт сдачу обидчикам, окружающие видят в нём героя, явившегося обрушить кровавое мщение на презирающий их истеблишмент.

Заглавная роль стала выдающейся работой Хоакина Феникса, представившего своего персонажа кем-то вроде Трэвиса Бикла, незаметного обитателя злых улиц, которого, с его невзгодами и обидами, с его собственной злобой и тщеславием следовало бы заметить прежде, чем он сам решил привлечь всеобщее внимание.

С 10 октября

"Захар Беркут"

Режиссёры Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн

Новая экранизация приключенческого романа Ивана Франко, несомненно, окажется куда более разухабистым киноразвлечением, чем сдержанная картина Леонида Осыки 1971-го года.

Украинская команда проекта под руководством создателя "Киборгов" и "Чужой молитвы", получившая госфинансирование в размере 30 миллионов гривен, оказалась усилена "голливудскими специалистами".

Среди них: ставший сорежиссёром Сеитаблаева Джон Винн, прежде снявший лишь одну полнометражную картину, эротическую комедию "Поддатый" с рейтингом 4,4 на IMDB; Юрий Карновский, с которым Держкино уже имело не слишком успешный опыт сотрудничества при создании ленты "Мир вашему дому" Владимира Лерта; и сыгравший заглавного героя Роберт Патрик, чьей единственной заметной киноролью является жидкий робот из вышедшего тридцать лет назад "Терминатора-2".

Это позволяет рассчитывать, что один из самых дорогих в истории Украины фильмов (бюджет составили 113,5 миллиона гривен) сможет окупиться благодаря вниманию заокеанских поклонников фэнтези категории Б на восточноевропейскую тематику.

Судя по представленному синопсису, сюжет картины Сеитаблаева и Винна не слишком отличается от первоисточника: Захар Беркут, мудрый старейшина карпатских горцев, берётся остановить вторжение монгольской орды, в сговор с которой вступил предатель из числа галицкой знати.

"Двойник"

Режиссёр Энг Ли

Автор "Чувства и чувствительности", "Ледяного ветра", "Горбатой горы" и "Вожделения" проявляет удивительную универсальность, позволяющую ему создавать значимые произведения в самых различных жанрах.

Он с лёгкостью меняет, кажется, не только стилистические приметы, но и культурные коды.

В этот раз Энг Ли совершил новую – после "Халка" 2003-го года, – вылазку на территорию остросюжетных блокбастеров.

Снятый под продюсерским руководством Джерри Брукхаймера и по сценарию одного из создателей "Игры престолов" Дэйвида Бениоффа фильм повествует о киллере, работающем на спецслужбы, который считается лучшим специалистом своего дела.

Начальство героя, обеспокоенное его излишней информированностью о политическом закулисье, подумывает от него избавиться, однако не хочет потерять столь ценного сотрудника – к тому же, он представляет собой слишком трудную мишень.

Решить непростую задачу призван секретный проект кудесников генной инженерии, с помощью которого удаётся создать юную копию чудо-убийцы и поручить ему уничтожение оригинала.

С 17 октября

"Поёт Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Режиссёр Надежда Парфан

Одна из наиболее значимых отечественных документальных работ последних лет посвящена сотрудникам коммунального предприятия, стоически сражающимся с приходящей в негодность отопительной оснасткой, чьё окончательное разрушение можно лишь отстрочить.

Их самоотверженная деятельность, сопровождаемая руганью отчаявшихся обитателей аварийных квартир, предстаёт своеобразным символом будней наших сограждан, которые на руинах советской промышленности и экономики, в тяжёлых социально-бытовых условиях спасают окружающее пространство от полного развала.

Печально-ироническим камертоном повествования выступает деятельность престарелого массовика-затейника, профсоюзного руководителя, досаждающего сотрудникам своими идеями.

Организованные его усилиями спортивные состязания трудовых коллективов, выступления хора "Чернобривцы", проходящие перед скучающими физиономиями городских чиновников, напоминают о том же призрачном и всё же неизбывном советском наследии, в своём окончательно выродившемся виде вызывающим смешанную с симпатией жалость.

"Дождливый день в Нью-Йорке"

Режиссёр Вуди Аллен

Со всей склонностью нашей цивилизации принимать на веру обвинения, оставшиеся недоказанными, можно лишь сожалеть об участи, постигшей одного из лучших американских режиссёров и его последнюю работу.

Когда на волне движения #МеТоо вновь вспомнили о выдвинутых в 1992-м году обвинениях его приёмной дочери, не получивших подтверждения, несколько сыгравших в картине актёров поспешили публично высказать сожаление о сотрудничестве с Алленом, а релиз фильма был отложен на год.

Сама картина представляется достаточно типичной для Аллена нью-йоркской комедией, выстроенной на сложностях взаимоотношений между юными возлюбленными, чувства которых проходят проверку бурной жизнью американской культурной столицы.

В то время, как юноша оказывается на съёмках студенческой ленты, постепенно поддаваясь обаянию партнёрши по площадке, его девушка отправляется брать интервью у знаменитого режиссёра, привлекая весьма приязненное внимание самого живого классика, его сценариста и постоянного исполнителя.

"Арахисовый сокол"

Режиссёры Тайлер Нилсон и Майкл Шварц

Полнометражный дебют Нилсона и Шварца выступает своеобразной вариацией "Приключений Гекльберри Финна", повествуя о путешествии на плоту нескольких аутсайдеров, чьи дорожные приключения предстают выразительными образами американской повседневности.

Отправной точкой сюжета становится намерение 22-летнего парня с синдромом Дауна стать рестлером.

Сбежав из приюта, он отправляется в странствие на бревенчатом плавсредстве, в какой-то момент принимая на борт великовозрастного оболтуса, преследуемого за поджог и мучимого угрызениями совести за гибель брата в автокатастрофе.

Противоположные по темпераменту и склонностям и часто конфликтующие, в ходе переживаемых передряг они проникаются всё большей взаимной симпатией.

"Арахисовый сокол" удостоился не только практически единодушного одобрения кинокритиков, но и похвал широкой аудитории, заработав в прокате солидные для независимого фильма 17,5 миллионов долларов и получив на американских кинофестивалях сразу три приза зрительских симпатий.