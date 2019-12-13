Тест

Краще ставити живу ялинку чи штучну? Пройдіть ТЕСТ, щоб визначитися з головним деревом року

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13 грудня 2019

Вже середина грудня, а ви досі не прикрасили свою домівку новорічними та різдвяними атрибутами?

Поспішіть!

Психологи переконані, що завчасне декорування оселі до свят створює настрій та підсилює приємні хвилювання.

Спершу, певно, вам треба визначитися: лісова красуня, її штучна альтернатива чи у горщику. Саме для цього, ми й створили цей тест.

Наші експерти:

  • Ірина Миронова, консультант з питань екологічного менеджменту і стратегії, енергоеффективності та корпоративної соціальної відповідальності Всесвітнього фонду природи WWF 
  • Віталій Шаравара, виконавчий директор Національного екологічного центру України 

Тіштеся святковим періодом, але пам'ятайте про правила безпеки.

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Вперше живу ялинку почали прикрашати у США.

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Ялинка та сосна вічнозелені, бо навчилися виробляти природну версію антифризу.

Фото rcreitmeyer/Depositphotos
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Ялинка в середньому росте зі швидкістю понад 10 см в рік.

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Зрубати маленьку ялинку десь у лісі за містом чи селом – це не злочин.

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У місті можна купити натуральну ялинку, яка була зрубана нелегально.

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Щоб перевірити ялинку на свіжість варто просто відірвати кілька голочок.

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Новорічний тренд останніх років – "жива" ялинка у горщику. Таке дерево не краще, ніж зрубане, якщо його неправильно доглядати.

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Краще обирати штучну ялинку, вона менше шкодить довкіллю.

Фото IgorTishenko/Depositphotos
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Пластикова ялинка поганої якості здатна виділяти токсичні речовини.

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Найкращі прикраси для новорічної ялинки – це пряники та солодощі.

Фото Flavoredpixel/Depositphotos
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