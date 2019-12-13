Краще ставити живу ялинку чи штучну? Пройдіть ТЕСТ, щоб визначитися з головним деревом року

Вже середина грудня, а ви досі не прикрасили свою домівку новорічними та різдвяними атрибутами?
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Психологи переконані, що завчасне декорування оселі до свят створює настрій та підсилює приємні хвилювання.
Спершу, певно, вам треба визначитися: лісова красуня, її штучна альтернатива чи у горщику. Саме для цього, ми й створили цей тест.
Наші експерти:
- Ірина Миронова, консультант з питань екологічного менеджменту і стратегії, енергоеффективності та корпоративної соціальної відповідальності Всесвітнього фонду природи WWF
- Віталій Шаравара, виконавчий директор Національного екологічного центру України
Тіштеся святковим періодом, але пам'ятайте про правила безпеки.