Краще ставити живу ялинку чи штучну? Пройдіть ТЕСТ, щоб визначитися з головним деревом року

Правда Першими це робили німці. Ще до християнства вони в кінці грудня відзначали свято середини зими й ставили у воду гілочки черемхи або фруктових дерев, щоб з'являлися квіти. Це був символ того, що природа померла не назавжди. Іноді квіти не розпускалися й це вважалося поганою ознакою, тому з часом стали використовувати гілки вічнозелених дерев. Неправда Першими це робили німці. Ще до християнства вони в кінці грудня відзначали свято середини зими й ставили у воду гілочки черемхи або фруктових дерев, щоб з'являлися квіти. Це був символ того, що природа померла не назавжди. Іноді квіти не розпускалися й це вважалося поганою ознакою, тому з часом стали використовувати гілки вічнозелених дерев.