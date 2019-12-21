Невідомі зіпсували скульптуру "Історія кохання" біля Моста закоханих. ФОТО

У Києві невідомі облили фарбою скульптуру "Історія кохання" в Хрещатому парку біля Моста закоханих.
Світлини спаплюженого памятника розмістив на своїй сторінці у Facebook президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
|Це – пам'ятник реальній історії кохання
Ця скульптура присвячена незвичайному коханню була відкрита 7 травня 2013 року напередодні святкування Дня Перемоги.
Вона зображує двох уже немолодих людей, які ніжно і міцно обіймають один одного.
Це – пам'ятник реальній історії кохання, яка почалася у 1943 році під час війни.
Українка Мокрина Юрзук, вивезена на примусові роботи до Австрії, познайомилася з італійським солдатом Луїджі Педуто в таборі для військовополонених. Йому тоді було 21 рік, їй – 23. У неї вже була новонароджена дочка Надя.
Молоді люди зустрічалися два роки. Луїджі в усьому допомагав Мокрині та підтримував дівчину на чужині. Вона розповідала, що одного разу хлопець навіть своїми руками зшив їй пальто з суконної ковдри.
Після закінчення війни Луїджі хотів забрати кохану з собою до Італії, але йому не дозволили. Такі тоді були часи.
|Інформаційна табличка на трьох мовах: українською, італійською та англійською
На батьківщині українка вийшла заміж, народила сина і дочку. Луїджі в Італії теж одружився, у нього народився син.
Майже через 60 років він знайшов свою першу любов завдяки програмі "Жди меня". У 2004 році італієць приїхав в Москву на зйомки передачі. Коли він почув, що його Мокрина в студії, він заплакав від щастя і, впавши на коліна, сказав: "Дякую тобі, Господи!".
Коли закохані зустрілися, вони довго не могли розімкнути обіймів. Цей зворушливий момент і був відображений в скульптурі "Історія кохання". На момент їх зустрічі йому вже було 82, а їй 84 роки.
Протягом декількох років він приїжджав в гості до своєї коханої в селище Верабово під Кривим Рогом. Мокрина теж побувала в гостях у Кастель-Сан-Лоренцо в Італії.
Луїджі зробив Мокрини пропозицію, пропонував залишитися в Італії, але Мокрина відмовилася, посилаючись на роки і погане здоров'я.
| Коли закохані зустрілися, вони довго не могли розімкнути обіймів.
Цей зворушливий момент і був відображений в скульптурі
На відкриття монумента "Історія кохання" до Києва приїхав сам Луїджі. 93-річна Мокрина не змогла за станом здоров'я. А через 3 місяці після відкриття пам'ятника Луїджі помер у віці 91 року. Мокрина Юрзук померла у 2015 році.
Автори скульптури – Олександр Моргацький і Григорій Костюков. Пам'ятник був подарований Києву телеканалом "Інтер". Поруч з роботою розміщена інформаційна табличка на трьох мовах: українською, італійською та англійською.
30 квітня 2017 році копія монумента закоханим була урочисто відкрита і на батьківщині Луїджі Педутто в італійському місті Кастель-Сан-Лоренцо.
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