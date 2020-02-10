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92-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар" визначає найкращі фільми 2019 року.

Нагороди традиційно вручають у кінотеатрі "Долбі" у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Цього року "передоскарівська" гонка була дуже захопливою.

Роботи, які отримали набільше номінацій, дехто називав вкрай неоднозначними.

🎬 11 номінацій отримав фільм "Джокер" Тодда Філліпса. І це не дивлячись на те, що у американській пресі драматичну і високомайстерну екранізацію коміксів звинуватили у "пропаганді насилля".

🎬 10 номінацій – фільм "Ірландець" Мартіна Скорсезе. 209-хвилинна стрічка охоплює понад 30 років діяльності мафіозного вбивці й самої мафії Нью-Йорку.

🎬 6 номінацій – фільм "Кролик Джоджо" Тайка Вайтіті – сатирична комедія, в якій висміюється Гітлер’югенд і загалом нацисти.

🎬 4 номінації має стрічка "Аутсайдери" Джеймса Менголда про протистояння Ford та Ferrari.

🎬 по 3 номінації у стрічок "Секс-бомба" (про секс-скандал щодо одного з найбільших медіаменеджерів Америки) та "Два Папи" (про теперішнього і попереднього Пап Римських, де згадується скандал щодо священників-педофілів).

Цьогорічний "Оскар" знову, як і у 2019 році, проходить без ведучого.

Організатори прийняли рішення "повторити те, що спрацювало минулого року", коли рейтинги перегляду церемонії покращилися.

У 2020 році премію американської кіноакадемії знову звинуватили у тому, що вона занадто "біла".

Расовий скандал розгорівся щойно всі номінанти на "Оскар" зробили спільне фото.

Всі номінанти на "Оскар 2020". Для збільшення натисніть на світлину

Подібна ситуація у історії кінопремії вже була: у 2016 році кілька відомих кінодіячів бойкотували церемонію, бо до ключових номінацій потрапили лише білошкірі зірки.

Деякі критики вважають, що відновити расову справедливість "Оскар" зможе, якщо одну з головних нагород – "Найкращий фільм року" та "Найкращий режисер року" – у 2020 році вручать стрічці південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити".

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