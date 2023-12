92-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар" визначила найкращі фільми 2019 року.

Цьогорічний "Оскар" знову, як і у 2019 році, пройшов без ведучого.

Організатори прийняли рішення "повторити те, що спрацювало минулого року", коли рейтинги перегляду церемонії покращилися.

У 2020 році премію американської кіноакадемії знову звинуватили у тому, що вона занадто "біла".

Расовий скандал розгорівся щойно всі номінанти на "Оскар" зробили спільне фото.

Подібна ситуація у історії кінопремії вже була: у 2016 році кілька відомих кінодіячів бойкотували церемонію, бо до ключових номінацій потрапили лише білошкірі зірки.

Напередодні премії деякі критики вважали, що відновити расову справедливість "Оскар" зможе, якщо одну з головних нагород – "Найкращий фільм року" та "Найкращий режисер року" – у 2020 році вручать стрічці південнокорейського режисера Пон Чжун Хо "Паразити".

І це сталося.

"Паразити".

Це – перша з чотирьох нагород, які отримала стрічка. Вважають, що ця перемога змінить історію кінематографу.

Пон Джун Хо за стрічку "Паразити".

Таким чином південнокорейський режисер і його фільм отримали дві головні нагороди "Оскара".

Коли Пон Джун Хо забирав приз, то сказав, що готовий цієї ночі пити.

"Я вчився на фільмах Мартіна Скорсезе. Це для мене велика честь, я ніколи не думав, що отримаю перемогу", – розповів режисер.

Хоакін Фенікс, який у 2019 році, зіграв "Джокера".

Задля цієї ролі актор схуд майже на 24 кілограми.

"Я зараз не підіймаюся над жодним із номінантів, тому що ми поділяємо одну і ту ж любов – любов до фільмів. І ця форма вираження подарувала мені дуже неординарне життя.

Але найбільша можливість, яка є у нас – це використовувати наш голос заради тих, у кого його немає.

Ми йдемо в світ і грабуємо його ресурси. Ми штучно запліднюємо корову, щоб потім красти її дітей. А потім беремо молоко, яке призначене для телят. Ми боїмося тієї ідеї, що ми повинні змінюватися. Якщо ми користуємося любов'ю, то можемо творити.

Я був егоїстом і поганою людиною, але багато з вас в цій кімнаті дали мені другий шанс. І коли ми допомагаємо один одному рости - це найкраща риса людства", – сказав актор на врученні премії.

На церемонії Фенікс був одягнутий у костюм з екологічних матеріалів.

Він пообіцяв носити його на всі церемонії сезону.

Рене Зелльвегер, яка зіграла "Джуді".

Це історична біографічна драма про життя знаменитої голівдської співачки і актриси Джуді Гарленд.

"Хоча Джуді Гарленд не була удостоєна цієї честі свого часу, я впевнена, що ця нагорода є продовженням її спадщини.

Її спадщина в інклюзивності та щедрості духу. Це перевершує будь-яке мистецьке досягнення", – сказала Рене Зелльвегер під час вручення нагороди.

Бред Пітт, за роль дублера персонажа Леонардо Ді Капріо у стрічці Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Фільм розповідає історію телевізійного актора Ріка Долтона (ДіКапріо) та його дублера Кліффа Бута, якого саме і зіграв Пітт.

Події відбуваються на тлі резонансного вбивства, яке сталося в Голлівуді. Долтон та Бут – свідки цієї неприємної події.

"Це дуже неймовірно.

Це честь для мене", – сказав актор, коли отримав премію.

Цього року ця номінація була унікальною. На нагороду претендували також справжні "метри": Том Генкс, Ентоні Гопкінс, Аль Пачіно та Джо Пеші.

Лора Дерн отримала нагороду за роль у фільмі "Шлюбна історія".

Задля стрічки акторка спілкувалася зі шлюбними адвокатами, щоб максимально увійти в цю роль.

До речі, Лора Дерн отримала "Оскар" у свій день народження. Під час промови вона згадала своїх батьків.

"Дехто каже, що ніколи не зустрічає своїх героїв, але я кажу, що якщо ви дійсно благословенні, ви отримаєте їх, як своїх батьків.

Я розділяю це зі своїми сьогоднішніми героями, моїми легендами, Даян Ледд і Брюсом Дерном. Я люблю вас", – сказала акторка.

Нагадаємо, що цьогорічна "передоскарівська" гонка була дуже захопливою.

Роботи, які отримали набільше номінацій, дехто називав вкрай неоднозначними.

🎬 11 номінацій мав фільм "Джокер" Тодда Філліпса.

У американській пресі драматичну і високомайстерну екранізацію коміксів звинуватили у "пропаганді насилля", певно тому цьому фільму зрештою дали лише дві нагороди.

🎬 10 номінацій мала стрічка "Ірландець" Мартіна Скорсезе, але не отримала жодної нагороди.

209-хвилинна стрічка про 30 років діяльності мафіозного вбивці й самої мафії Нью-Йорку чомусь не сподобалась кіноакадемікам.

🎬 6 номінацій мав фільм "Кролик Джоджо" Тайка Вайтіті.

Але сатирична комедія, в якій висміюється Гітлер’югенд і загалом нацисти, зрештою отримала лише одну нагороду.

Перемогла композиція I'm Gonna Love me Again зі стрічки "Рокетмен" про Елтона Джона.



"Це мрія, яка збулася", – сказав Елтон Джон отримуючи "Оскар".

Була у фільмі "Джокер". Музику до нього написала жінка Гільдур Ґуднадоттір, яка була єдиною в цій номінації.

Композиторка – четверта жінка, яка отримала "Оскар" у цій номінації.

Вона також створила музику для серіалу "Чорнобиль".

Музику із фільмів-номінантів виконував оркестр, диригентом якого вперше за всі часи "Оскару" була жінка.

Південна Корея – "Паразити", режисер Пон Джун Хо.

Фільм, який став тріумфатором "Оскара", зняли за 11 мільйонів доларів.

Цьогоріч цю категорію перейменували. Раніше вона називалася "Найкращий фільм іноземною мовою".

Мали актори стрічки "Сенсація" (Bombshell).

Під час вручення актори зробили відсилку до фільму "Кішки", оскільки його екранізацію вважають провалом.

Мав фільм "1917".

Всього фільм отримав три статуетки "Оскар 2020".

Фільму вдалося обійти "Месників" і "Зоряні війни" всупереч прогнозам букмекерів і кінокритиків.

Зробили Ендрю Бакленд і Майкл Маккаскер для фільму "Аутсайдери".

"Аутсайдери" – фільм про сімейні цінності, про перемогу американської фірми Ford над європейською Ferrari.

Стрічка отримала дві нагороди цього вечора.

Нагороду отримав Роджер Дікінс за стрічку "1917".

Це фільм знятий наче одним кадром. Хоча насправді його знімали стрічку два місяці, а найдовший цільний знятий кадр триває понад 8 хвилин.

Це другий "Оскар" оператора, перший він отримав за "Той, хто біжить по лезу 2049".

Тут Дікінс розповідає про те, як відбувалися зйомки:

