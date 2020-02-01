Який фільм отримає "Оскар 2020"? Аналізуємо шанси 9 найкращих стрічок 2019 року

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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1 лютого 2020

9 лютого (вночі) пройде одна з найінтригуючих подій року: 92-а церемонія вручення призів "Оскар", яка визначить кращі фільми 2019 року. 

Нині цьому передує "передоскарівська" гонка. Всі гадають – експерти язиками і пером, профани на кавовій гущі, а бариги на тоталізаторах – хто ж стане лауреатом?

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"Оскар 2020" цілком може в цих перегонах посісти перше місце, так багато навколо нього скандалів, зламаних списів та переоціненого/недооціненого значення, піднятих етнічних, політичних, національних, расових, релігійних, соціальних та інших проблем сьогодення і минулого, які є дражливими і завжди мають неоднозначне ставлення.

За 11-ма номінаціями проходить фільм "Джокер", який в американській пресі звинуватили в "пропаганді насилля".

За 10-ма проходить фільм "Ірландець", де, зокрема, згадується, що в Нью-Йорку діяла єврейська мафія.

За 6-ма номінаціями – фільм "Кролик Джоджо", в якому в карикатурній формі показують німецьких нацистів.

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3 номінації має фільм "Секс-бомба", де йдеться про секс-скандал – домагання творця і голови новинної служби Fox News Роджера Айлса і зкидання його з трону одного з найбільших медіаменеджерів Америки.

3 номінації у "Двох Пап" про теперішнього і попереднього Пап Римських, де згадується скандал щодо священників-педофілів.

2 номінації у фільму "Гарієтт" про рабство в Америці та початок Громадянської війни.

1 номінація у польського фільму "Тіло Христове", яке називають відверто антиклерикальним.

Втім, серйозний підхід до нинішніх проблем суспільства та окремих його представників в усьому світі щодним чином не заперечує безумовну проникливість та кінематографічну силу представлених стрічок.

Цьогорічну інтригу взагалі можна назвати найбільшою за десятиліття, адже з 9 представників в категорії "найкращий фільм" 7 мають всі шанси отримати головний приз.

Причому амбіції творців підтверджені з двох сторін – і від глядачів (зборами в прокаті), і від критиків (рецензіями і оцінками). Різняться вони лише в ставленні та гостроті сприйняття.

Тож проаналізуємо, хто і чому має шанси на виграш.

9 представників в категорії "найкращий фільм". Колаж SG_Posters

Номінанти на найкращий фільм року:

  • Джокер
  • Кролик Джоджо
  • Історія про шлюб
  • Ірландець
  • Аутсайдери
  • Паразити
  • Маленькі жінки
  • 1917
  • Одного разу в... Голлівуді

"Джокер" Тодда Філліпса – незвично драматична і високомайстерна екранізація коміксів, що до того ж стала одним з найкасовіших і найприбутковіших фільмів сторіччя.

Режисерові вдалося показати саму природу зла, і переконати в цьому глядача, при цьому не лякаючи його відвертим натуралізмом.

Глядач був шокований, але і вдячний – він зрозумів головний посил, за що дякувати треба в першу чергу акторові Хоакіну Феніксу (всім очевидно, що він отримує "Оскар" за "найкращу чоловічу роль") і оператору Лоуренсу Шеру (дуже ймовірний "Оскар") .  

Але художня цінність і професійна якість в даному випадку навряд чи зіграють головну роль в преміюванні, адже тут на сцену виступає політика, навпіл змішана з етикою: "Джокер", розповідаючи про становлення антигероя, не виводить у фіналі висновком його засудження, навпаки – маси його звеличують, і нехай саме таким чином втілений меседж сліпого і неконтрольованого праведного гніву народу, Голлівуд вимагає чіткості і буквальності. Злий клоун не покараний. І це недобре. А ми всі хочемо його покарати, і глядачеві потрібно це дати.

Якщо йти таким шляхом, ближчим до "оскарівського" успіху є "Кролик Джоджо" Тайка Вайтіті, сатирична комедія, в якій висміюється Гітлер’югенд і загалом нацисти.

Яка тут роль 11-літнього англо-французького актора Романа Гріффіна Девіса... І це – дебют! На жаль, його не номінували.

Під головний "Оскар" "... Джоджо" не підходить теж, тематично – тут тема є очевидно дражливою, а американці такого не люблять.

"Історія про шлюб" Ноа Баумбаха більш підходяща через свою аполітичність, та й багатьом зрозуміла: бурхливе кохання режисера і акторки з подальшим розлученням зі скандалами і "розділом" дитини – це людська проблема, і виконана вона пристрасно і з душевним надривом, в чому багато хто побачить своє минуле.

Та це трохи вторинно після "Крамера проти Крамера" 1979 року, і точно не настільки добре зіграно, і, головне, дрібненько як для номінації "кращий фільм року".

В сенсі епічності форми і серйозності посилу ледь не ідеальний варіант – "Ірландець" Мартіна Скорсезе. 209-хвилинний фільм охоплює понад 30 років діяльності мафіозного вбивці й самої мафії, резюмуючи наприкінці сумний результат життя героя, приреченого на самотність і душевні муки. Сценарій Стівена Заіляна – дуже можливий для "Оскару".

До того ж, 175-мільйнонний фільм використав новітню технологію суперкрутої студії зі спецефектів ILM Джорджа Лукаса, що, як прийом, вітається в Голлівуді, впроваджуючи розвиток і нестримний рух вперед.

На заваді став результат – не до кінця пророблена технологія по факту виглядала дивно, грошей було викинуто невиправдано багато як для бізнес-проекту, а за всім цим стояв провайдер Netflix, що колись сплутав всі карти студіям, тому досі в Голлівуді є червоною шматою перед биком.

"Аутсайдери" Джеймса Менголда – ось, здавалося б, приклад того, що всім пасує: фільм про сімейні цінності, про перемогу американської фірми Ford над європейською Ferrari, і про перегони, як асоціація з перегонами "оскарівськими".

Але чи вистачить цього для перемоги? Дуже сумнівно. І навіть участь Крістіана Бейла і Метта Деймона не допоможуть цьому.

Що, власне, підтвердив приз Гільдії акторів – його віддали іншому фільму, корейським "Паразитам" Пон Джун Хо, складнозакрученій кримінально-соціальній драмі, де є і технічна майстерність, і сюжетне засудження неправедних, і щасливий хеппі-енд.

Шансів у "Паразитів" багато, бо саме акторів у Академії найбільше. І зупинити американців може лише неамериканськійсть фільму і повтор тієї ж теми в сюжетно дуже подібному японському фільмі 2018 року, "Крамничні злодюжки".

Можливо, все ж, буде більш доречним віддати нагороду стрічці "Маленькі жінки" Ґрети Ґарвінґ, тонкій, динамічній, веселій і драматичній роботі про жінок наприкінці XIX сторіччя?

Можливості преміювання сприятиме модна тема гендерного рівноправ’я, але поданого загалом без розгнузданого фемінізму.

Хоч Ґарвінґ, будучи сценаристкою, видала тогочасне бажане, що лише сьогодні є дійсним, і вклала у вуста героїнь кілька мітингових монологів (зокрема, озвученого Сіршою Ронан: "Жінки мають розум, душу, почуття, мають амбіції, цілі, талант, а не тільки одну красу. Мені набридло чути, що любов – це єдине призначення жінки!"), нема певності у перемозі всього фільму, але є велике бажання, аби перемогу здобула Ронан за "найкращу жіночу роль".

Значно більше шансів є у "1917" Сема Мендеса, фільму американців про європейську Першу світову війну, зробленого з такою технічною досконалістю, що лише "Врятувати рядового Райана" і "Дюнкерк" зможуть йому скласти конкуренцію.

Навіть якщо це кіно не зняте одним кадром, у чому творці намагаються переконати глядача, як робилося, скажімо, в "Бьордмені" Інньяріту, "1917" вражає, захоплює і шокує складністю і продуманістю шляху камери.

Ледь не 100% часу камера, майже в режимі реального часу, слідкує спочатку за двома, а потім за одним героєм і його одіссеєю крізь фронт, крізь постріли і вибухи, вогонь і воду, зі смертю рука-в-руку і на той світ, до неймовірного способу вижити, коли вижити є за межами розуміння.

Як мінімум, це – шедевр оператора Роджера Дікінса, чиє професійне досягнення наразі може бути прирівняне до досягнення не мало не багато людської цивілізації, а за таке точно треба давати призи.    

У фільму ж в цілому проблема полягає у доволі короткій, максимально лінійній сюжетній історії, придуманій, здається, чи не для того, щоб створити цей самий операторський шедевр.

Для глядача може "не вистачити" історії, а для критиків – мистецтва. Хоча мистецькими витворами опікуються кінофестивалі, на кшталт Каннського, а не "Оскар".

"Оскар", згідно регламенту, присуджують за професію. І от саме з цієї точки зору "1917" – кандидат №1.

Якщо б американці давали "Оскари" військовим фільмам. І якщо б не було такого супротивника, як "Одного разу в... Голлівуді" Квентіна Тарантіно, який може взяти якщо не технічною досконалістю, то душевністю, оспіваною глядачами.

Про Голлівуд говорити по-доброму, з ностальгією і романтикою – таке буває вкрай зрідка. А тут ще любимчики Лео ДіКапріо і Бред Пітт – в головних ролях. (В номінаціях є фільм "Джуді", де Голлівуд показують вбивцею дитинства і всього людського).

А ще з Тарантіно в якості режисера, в якомусь сенсі ідеал для багатьох, бо він, режисер-автор, вискочень, зміг навіть після занепаду "нового Голлівуду" прорватися на Олімп і залишитися собою.

Плюс Тарантіно ніколи не отримував "Оскарів", а тут є нагода...

Тож розклад такий:

  • "Паразити" (за якого голосують актори),
  • "1917" (за якого проголосувала Гільдія продюсерів),
  • "Одного разу..." (якому хочуть дати приз всі решта).

А ви за кого?

Частину стрічок маєте можливість перевірити самотужки – дивовижно прямо зараз, напередодні "оскарівської" церемонії, в українських кінотеатрах йдуть відразу чотири (!) головні претенденти – "1917", "Маленькі жінки", "Кролик Джоджо" і "Аутсайдери".

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

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