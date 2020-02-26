Бородянський розповів, як заохочуватиме зйомку фільмів про Крим

Фільми про Крим будуть отримувати додаткові бали на пітчингу.
Про це заявляє міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, пише Interfax.
Пітчинг або подання – це коротке, іноді візуальне представлення ідеї кінофільму з метою знайти для проєкту інвестиції.
|Володимир Бородянський. Фото: Укрінформ
"Кіно про Крим, його історії й сучасні виклики півострова, пов'язані з тимчасовою окупацією, отримуватимуть додаткові бали на пітчингу, починаючи з цього року", – сказав Бородянський на Age of Crimea в середу в Києві.
Він повідомив, що Україна ратифікує другий протокол Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
"Цей документ і стане правовою підтримкою та основою для захисту українських культурних цінностей у тимчасово окупованому Криму і надасть можливість залучити країну агресора до відповідальності", – сказав міністр.
Він також підкреслив, що Україна буде протидіяти незаконним археологічним розкопкам на окупованій території й вивезенню українських культурних цінностей в Росію.
Також він сказав, що в цьому році будуть організовані онлайн курси української та кримськотатарської мов для дітей і дорослих, що живуть на півострові.
Нагадаємо, що 26 лютого – це день кримського спротиву російській окупації.
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