Куди піти в лютому? Топ подій Києва

В останній місяць зими активне концертно-театрально-виставкове життя у столиці аж ніяк не втрачатиме обертів.

Навпаки афіша дарує багато нових масштабних проектів, які не варто пропускати.

Обирайте, що вам найбільше до вподоби, і поспішайте придбати квитки.

Виставка костюмів "Магія кіно"



Де: ВДНГ

Коли: до 13 лютого, з 12:00 до 20:00

Квитки: 90 – 390 грн

Виставка костюмів "Магія кіно"

Створення фільмів та телепрограм звичайному глядачеві може здатися чимось фантастичним. А насправді це щоденна копітка робота багатьох спеціалістів.

Дізнатися про всі особливості знімального процесу можна, відвідавши виставку костюмів "Магія кіно" – спільний проект компаній FILM.UA Group і StarLight Entertainment, що стартував 18 січня на ВДНГ.

Відвідувачі зможуть познайомитися ближче з процесом виробництва кіно- і телепроектів, побачать, як працюють всі працівники, задіяні на всіх стадіях цього процесу, і яку важливу роль в ньому грає художнє оформлення.

Особливо привабливою частиною експозиції є колекція унікальних костюмів, створених спеціально для відомих українських серіалів, фільмів і шоу.

Глядачі згадають, у яких із них знімалися актори історичного бойовика "Захар Беркут", мелодрами "Віддана", телесеріалу "Кріпосна", з показів спектаклю "Викрадена принцеса" і 5D-шоу "Winterra. Легенда Казкова краю".

Також відвідувачі помилуються неймовірно красивими образами з капсульної колекції MAVKA, створеної на основі мультфільму "Мавка. Лісова пісня" (прем'єра очікується в 2021 році, а персонажі представлені в Замку льодових скульптур на ВДНГ до 1 березня).

Театр "Київ Модерн-балет" Раду Поклітару. Кармен.TV

Де: Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва

Коли: 05 лютого, 19:00

Квитки: 120 – 500 грн

Театр "Київ Модерн-балет" Раду Поклітару. Кармен.TV

"Київ Модерн-балет", створений у 2006 році, та його засновник і головний балетмейстер Раду Поклітару вже давно завоювали симпатії глядачів своїми сміливими й експериментальними виставами, які не вписуються в жодні рамки та мають свій особливий стиль.

Кожна робота цього колективу – це виклик, пошук, несподіване прочитання сміливих сюжетів, і це завжди надзвичайне задоволення.

"Кармен.TV" – перша постановка в репертуарі "Київ Модерн-балету", яка викликала бурхливу реакцію в театральному світі та вже більше 10 років є абсолютним хітом.

У сценарії вистави збережено оригінальну основу та іспанський колорит у костюмах, але Поклітару був би не Поклітару, якби не вклав у цю історію якийсь додатковий поворот сюжету.

Отже, головні герої "Кармен.TV" – сучасні підлітки, з усім букетом проблем і викликів цього непростого віку: комплексами, неврівноваженістю, брутальним проявом почуттів та емоцій.

Балет завоював свого часу одразу дві премії "Київська Пектораль" – за найкращу виставу року, а також за найкращу роботу балетмейстера.

Великий переполох у маленькому місті

Де: Будинок офіцерів

Коли: 09 лютого, 19:00

Квитки: 120 – 600 грн

Великий переполох у маленькому місті

Улюбленці публіки Володимир Горянський, Руслана Писанка, Максим Максимюк та Юрій Фелипенко в неперевершеній комедії про надзвичайно вигадливих мешканців мешканців одного маленького містечка.

Вони ну дуже прагнуть залучити до свого рідного Крюшона якомога більше інвестицій від Євросоюзу.

Локомотивом креативної команди є мер міста (Горянський), якому допомагають його асистентка (Писанка) та занадто активний родич Андре (Фелипенко).

Їхні ідеї та проєкти буде ретельно вивчати й перевіряти суворий та прискіпливий інспектор із самого Брюселя (Макс Максимюк).

Це протистояння подарує глядачам задоволення від споглядання комічних моментів, а можливо, і кілька фінансових підказок для реального життя.

Bring Me The Horizon



Де: Stereo Plaza

Коли: 11 лютого, 20:00

Квитки: 1599 – 4500 грн

Bring Me The Horizon

Рокери з Великої Британії торік відсвяткували 15-ту річницю свого колективу, за цей час випустивши 5 повноформатних та 4 мініальбоми.

Музиканти експериментували в багатьох жанрах: металкор, альтернатива, пост-хардкор, поки нарешті прийшли до власного стилю, який досі продовжує трансформуватися.

Зокрема, шостий повноформатний альбом гурту Amo, що вийшов у 2019-му, вже демонструє тяжіння музикантів до поп-року й електроніки.

Та й загалом він більш ліричний, що не дивно, адже назва перекладається як "Кохання", а на його створення фронтмена Bring Me The Horizon Олівера Сайкса надихнуло почуття до його нинішньої дружини, бразильської моделі Алісси Саллс.

Британці вже виступали в Києв на UPark Festival, і цього разу обіцяють своїм шанувальникам іще більш драйвовий та потужний концерт.

#ПРОЛЮБОВ



Де: Stereo Plaza

Коли: 14 лютого, 19:00

Квитки: 400 – 1000 грн

#ПРОЛЮБОВ

З наближенням Дня всіх закоханих наші серця все частіше завмирають в очікуванні чогось неймовірно романтичного.

І все частіше ми усвідомлюємо, що й справді love is in the air: про неї говорять, пишуть, кричать, співають і це прекрасно.

Отже, всім, хто 14 лютого хоче віддатися почуттям, запрошуємо зробити це в компанії найліричніших виконавців України на великому концерті #ПРОЛЮБОВ.

Для всіх, хто любить гурт "Скрябін" та зберігає в серці пам'ять про Андрія Кузьменка, великою радістю є те, що колектив продовжує гастролювати.

Зараз пісні Кузьми у складі "Скрябіна" виконує Yurcash, і звучать вони не менш чуттєво та проникливо.

Компанію ветеранам українського року складе молодий харківський колектив LETAY на чолі з вокалістом Іллею Резніковим, заснований 2010 року, який став відомим на всю країну торік, коли представив на національному відборі на "Євробачення" своє пісенне освідчення "Мила моя". У творчості гурту композиції про кохання переплітаються з рефлексіями про долю країни.

Щодо третього учасника концерту організатори довгий час тримали інтригу, але вже відомо, що це знані рокромантики нашої сцени "Друга Ріка".

Для багатьох із нас це особливий гурт, чиї ліричні відео різних років пробуджують безліч спогадів – про молодіжні вечірки, знайомства, юнацьке кохання, перші розчарування, перемоги та справжнє щастя. І сьогодні "Друга Ріка" так само щиро співає #ПРОЛЮБОВ.

Зимова країна на ВДНГ

Де: метро "Виставковий центр"

Коли: до 1 березня, щовихідних нова тематична програма

Квитки: вхід на територію парку-фестивалю безкоштовний, розваги – від 100 до 280 грн

Зимова країна на ВДНГ

Розваг на локаціях парку-фестивалю Зимова країна на ВДНГ у лютому стане ще більше!

Улюблені активності – ковзанка, тюбингові гірки, Замок крижаних скульптур, контактний зоопарк і тропічна ферма метеликів – так само гостинно запрошують усіх, а до того організатори приготували безліч сюрпризів на весь місяць.

Щовихідні на ВДНГ влаштовуватимуть тематичні свята.

Вікенд наливок

1 та 2 лютого приходьте на частування українськими напоями з різноманітними смаками й ароматами.

Хреновуха, вишнівка, обліпихівка та ще повно різних варіацій, а також пунш, глінтвейн, грог – все проходитиме з дегустацією.

Вікенд вареників

8 та 9 лютого на ВДНГ дні традиційної української страви – вареників! Будуть і з солодкими, і солоними начинками.

Для гостей – суперлотерея "Еники беники їли вареники", "вареникова" дискотека, тематична фотозона, а також можна долучитися до масового поїдання вареників.

Вікенд кохання

У День святого Валентина всіх закоханих запрошують приєднатися до встановлення рекорду України – масового поцілунку, заповнивши форму реєстрації.

Також у ці вихідні у парку відбудеться справжнє весілля – сніговиків Няші та Добряка, який освідчився коханій у новорічну ніч на ВДНГ.

І, як завжди, з 14 до 16 лютого – романтичне катання на ковзанці, ароматний глінтвейн, гойдалки й атракціони.

Вікенд сала

Усіх, хто не уявляє своє життя без іще однієї української закуски – сала, чекають на ВДНГ у вихідні 22–23 лютого.

Обіцяють величезний асортимент його різновидів: свіже, солоне, підкопчене, смажене й навіть у шоколаді – можна буде всього скуштувати і придбати на святковому ярмарку.

І тільки смерть розлучить нас

Де: Центр культури та мистецтв МВС України

Коли: 15 лютого, 19:00

Квитки: 150 – 550 грн

І тільки смерть розлучить нас

Неперевершений комедійний трилер за п'єсою класика італійської драматургії Альдо Ніколаї з блискучими акторами Остапом Ступкою, Катериною Кістень та Костянтином Костишиним.

У центрі сюжету – простий чоловік Бруно та пристрасна звабниця Єва, яка своїми чарами довела бідолаху до повного шаленства.

Головному герою доведеться пройти крізь безліч випробувань: він потрапить в автокатастрофу, побуває в лікарні, в'язниці й навіть божевільні.

І все це – частина хитромудрого плану фатальної красуні Єви, яка вирішила позбутися свого законного чоловіка Маріо, от і затягла в цю авантюру Бруно...

Cirque du Soleil. Crystal

Де: Палац спорту

Коли: 13-16 лютого, 11:00, 15:00, 19:00

Квитки: 1499 - 2299 грн

Cirque du Soleil. Crystal

Назва легендарної компанії, заснованої в 1984 році, вже більше 35 років не сходить з афіш по всьому світу.

Сьогодні в постановках Cirque du Soleil зайнято більше 4000 співробітників і 1300 артистів з 50 країн. У 2019 по всьому світу одночасно представлено близько 19 вистав.

У своїй роботі компанія об'єднує циркове майстерність з чудовою хореографією віртуозним музичним супроводом, оригінальним дизайном костюмів і декорацій.

Crystal – проект відомих режисерів Шени Керролл і Себастьяна Солдевілья, перше шоу, що виконується на ковзанці, з безліччю акробатичних трюків і прекрасних номерів у виконанні відомих фігуристів.

Головна героїня, творча особистість, розповість глядачам історію про самопізнання і занурить глядачів в свій внутрішній світ.

Шоу рекомендовано для будь-якого віку. Дітям до 5 років без окремого місця вхід безкоштовний (потрібно мати копію документа, що підтверджує вік на дату заходу).

Діти старше 14 років можуть прийти без супроводу дорослих, діти до 14 років – у супроводі дорослих, яким також потрібен квиток.

Forever Amy

Де: Міжнародний центр культури та мистецтв

Коли: 20 лютого, 19:00

Квитки: 249 – 1699 грн

Forever Amy

Англійська співачка Емі Вайнхаус померла майже вісім років тому, але пам'ять про неї досі жива, завдяки любові численних шанувальників її таланту по всьому світу.

І найкращим підтвердженням цього є проєкт Forever Amy, створений колективом друзів та колег зірки. До складу бенду входять пятеро музикантів, зокрема вокалістка Альба Плано, яка виконуватиме партії незабутньої Емі.

Масштабний європейський тур цього проекту почався у грудні 2019 року в англійському Брайтоні і пройде в понад 60 містах, і нам особливо приємно, що другим містом, яке відвідають артисти, стане Київ.

У цьому грандіозному концерті буде задіяно надзвичайні спецефекти, зокрема на сцені з'явиться образ самої Емі Вайнхаус, завдяки великому голографічному зображенню.

"Шехеразада" + "Пахіта". Наталія Мацак та Константін Аллен

Де: Національна опера України

Коли: 22 лютого, 19:00

Квитки: 150 – 2650 грн

"Шехеразада" + "Пахіта". Наталія Мацак та Константін Аллен

Витончені та водночас потужні виступи зірок світового балету – киянки Наталії Мацак, прими Національної опери України, та американця Константіна Аллена, соліста Нідерландського національного балету, – переконливо демонструють, що балет може бути сучасним та драйвовим видом мистецтва.

Легендарна La Bayadera в їхньому виконанні пройшла з абсолютним аншлагом, і тепер Наталія та Константін зі своїми колегами готують для шанувальників нове подвійне задоволення – два одноактні балети.

"Пахіта" – легендарний балет ХІХ століття на музику Эдуара Дельдевеза з подальшими доповненнями Людвіга Мінкуса, літературною основою для якого слугувала новела Мігеля Сервантеса "Циганочка". Уперше його виконали на сцені Гранд-опера в Парижі ще в 1848 році.

"Шехеразада" – ще одна класична балетна вистава, за мотивами арабських казок "1001 ніч" на музичний супровід Миколи Римського-Корсакова, прем’єра якої відбулася також у Гранд-опера в 1910-му.

Не пропустіть це прекрасне видовище на сцені Національної опери України у виконанні неперевершених майстрів.

DreamBIG Forum Форум великих мрійників

Де: Палац спорту

Коли: 27 лютого

Квитки: 1400 – 25000 грн

DreamBIG Forum Форум великих мрійників

Найвидатніші досягнення та відкриття в усі часи здійснювалися мрійниками.

Саме ті, хто здатен у своїх найпотаємніших мріях сягнути замарних вершин, хто не боїться мріяти й готовий іти вперед, не боячись упасти, зрештою і створюють масштабні проєкти, зводять величні будівлі й райони, ставлять і б'ють рекорди та своїм прикладом надихають інших людей.

Один із таких мрійників – український підприємець і філантроп Артур Мхітарян, засновник найбільш інноваційної девелоперської компанії України Taryan Group, найкращий топменеджер будівельної галузі 2016 та 2018 років за версією Delo.ua, володар премії Business Speaker Awards 2019.

Taryan Group створює справжні проєкти майбутнього на ринку нерухомості України: Tsarsky, Royal Tower, Jack House, Taryan Towers.

Артур Мхітарян є організатором та головним спікером DreamBIG Forum масштабного заходу для всіх, хто прагне постійно розвиватися, має великі мрії та серйозні цілі.

Серед топспікерів: Роберт Грін – автор світових бестселерів, зокрема "48 законів влади", Ахмед Бін Байат – бізнесмен і державний діяч, Андрій Федорів – підприємець, маркетолог, засновник та СЕО FEDORIV Group, Леонід Кравчук – перший президент України.

Вони поділяться з аудиторією практичними порадами та успішними кейсами, ефективність яких уже давно перевірено на практиці. Вести форум буде відома акторка й телеведуча Маша Єфросиніна.

Поспішайте придбати квиток на унікальну подію, яка безперечно допоможе знайти додаткові стимули та виклики для подальшого розвитку й перемог.

Весь прибуток від продажу квитків організатори DreamBIG Forum збираються відправити на благодійність.

Катерина Скурідіна, dontstop agency, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина jag_cz/Depositphotos

