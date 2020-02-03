BAFTA-2020: оголосили переможців кінопремії

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2020.

Найкращим фільмом стала стрічка "1917" режисера Сема Мендеса, повідомляють на офіційному сайті кінопремії.

Фото із Твіттер BAFTA

У цій номінації також змагалися

"Ірландець",

"Джокер",

"Одного разу... в Голлівуді",

"Паразити".

"1917" також став найкращим британським фільмом, а його режисер, Сем Мендес, переміг у номінації "Найкращий режисер".

Серед його конкурентів були:

Мартін Скорсезе – "Ірландець",

Тодд Філліпс – "Джокер",

Квентін Тарантіно – "Одного разу... в Голлівуді",

Бонг Джун-хо – "Паразити".

У номінації "Найкраща акторка" перемогла Рене Зеллвегер із фільмом "Джуді".

Вона обігнала:

Джессі Баклі – "Дика Роза",

Скарлетт Йоханссон – "Шлюбна історія",

Сіршу Ронан – "Маленькі жінки",

Шарліз Терон – "Секс-бомба". .

Найкращим актором за версією кінопремії став Хоакін Фенікс (фільм "Джокер").

У номінації також були:

Леонардо Дікапріо – "Одного разу в... Голлівуді",

Адам Драйвер – "Шлюбна історія",

Терон Еджертон – "Рокетмэн",

Джонатан Прайс – "Два Папи".

Найкращою акторкою другого плану стала Лора Дерн (фільм "Шлюбна історія").

У номінації також були:

Скарлетт Йоханссон – "Кролик Джоджо",

Флоренс П'ю – "Маленькі жінки",

Марго Роббі – "Секс-бомба",

Марго Роббі – "Одного разу... в Голлівуді".

У номінації "Найкращий актор другого плану" переміг Бред Пітт із фільмом "Одного разу... в Голлівуді".

Серед номінантів були:

Том Хенкс – "Прекрасний день по сусідству"

Ентоні Хопкінс – "Два Папи"

Аль Пачіно – "Ірландець"

Джо Пеші – "Ірландець"

Найкращим анімаційним фільмом став "Клаус". Він змагався із стрічками

"Крижане серце 2",

"Баранчик Шон: Фермагеддон",

"Історія іграшок 4".

Нагороди за найкращий фільм іноземною мовою та за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм "Паразити" Пон Джун Хо.

"Новою зіркою 2020 року" став Майкл Уорд. Він знімався у серіалі Top Boy від Netflix.

Переможці в інших номінаціях:

"Найкращий адаптований сценарій" – "Кролик Джоджо" – режисер Тайка Вайтіті,

"Найкращий документальний фільм" – "Для Сами",

"Найкращий грим та зачіски" – Вівіан Бейкер, Кадзухіро Цудзі – "Секс-бомба",

"Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм" – "Дідусь був романтиком",

"Найкращий звук" – Олівер Тарні, Рейчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Вілсон – "1917",

"Найкращий дизайн костюмів" – Жаклін Дюрран – "Маленькі жінки",

"Найкращий монтаж" – Ендрю Бакленд, Майкл Маккаск – "Аутсайдери",

"Найкращий кастинг" Шайна Марковіц – "Джокер",

"Найкращі візуальні ефекти" – Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі – "1917"

"Найкращий британський короткометражний фільм" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl),

"Найкраща робота художника-постановника" – "1917",

"Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера" – Марк Дженкін (сценарист, режисер), Кейт Байєрс, Лінн Вейт (продюсери) - "Наживка"

"Найкраща операторська робота" – "1917",

"Найкраща музика до фільму" – "1917",

Найбільше нагород зібрав фільм "1917" – 7. Лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса – у нього їх 11. По 10 номінацій отримали "Одного разу… в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

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