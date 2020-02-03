BAFTA-2020: оголосили переможців кінопремії

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
0
3 лютого 2020

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2020.

Найкращим фільмом стала стрічка "1917" режисера Сема Мендеса, повідомляють на офіційному сайті кінопремії.

Фото із Твіттер BAFTA

У цій номінації також змагалися

  • "Ірландець",
  • "Джокер",
  • "Одного разу... в Голлівуді",
  • "Паразити".

"1917" також став найкращим британським фільмом, а його режисер, Сем Мендес, переміг у номінації "Найкращий режисер".

Серед його конкурентів були:

  • Мартін Скорсезе "Ірландець",
  • Тодд Філліпс "Джокер",
  • Квентін Тарантіно "Одного разу... в Голлівуді",
  • Бонг Джун-хо "Паразити".

У номінації "Найкраща акторка" перемогла Рене Зеллвегер із фільмом "Джуді".

Вона обігнала:

  • Джессі Баклі "Дика Роза",
  • Скарлетт Йоханссон "Шлюбна історія",
  • Сіршу Ронан "Маленькі жінки",
  • Шарліз Терон "Секс-бомба"..

Найкращим актором за версією кінопремії став Хоакін Фенікс (фільм "Джокер").

У номінації також були:

  • Леонардо Дікапріо "Одного разу в... Голлівуді",
  • Адам Драйвер "Шлюбна історія",
  • Терон Еджертон "Рокетмэн",
  • Джонатан Прайс "Два Папи".

Найкращою акторкою другого плану стала Лора Дерн (фільм "Шлюбна історія").

У номінації також були:

  • Скарлетт Йоханссон "Кролик Джоджо",
  • Флоренс П'ю "Маленькі жінки",
  • Марго Роббі "Секс-бомба",
  • Марго Роббі "Одного разу... в Голлівуді".

У номінації "Найкращий актор другого плану" переміг Бред Пітт із фільмом "Одного разу... в Голлівуді".

Серед номінантів були:

  • Том Хенкс "Прекрасний день по сусідству"
  • Ентоні Хопкінс –  "Два Папи"
  • Аль Пачіно "Ірландець"
  • Джо Пеші "Ірландець"

Найкращим анімаційним фільмом став "Клаус". Він змагався із стрічками

  • "Крижане серце 2",
  • "Баранчик Шон: Фермагеддон",
  • "Історія іграшок 4".

Нагороди за найкращий фільм іноземною мовою та за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм "Паразити" Пон Джун Хо.

"Новою зіркою 2020 року" став Майкл Уорд. Він знімався у серіалі Top Boy від Netflix.

Переможці в інших номінаціях:

  • "Найкращий адаптований сценарій" – "Кролик Джоджо" – режисер Тайка Вайтіті,
  • "Найкращий документальний фільм" – "Для Сами",
  • "Найкращий грим та зачіски" – Вівіан Бейкер, Кадзухіро Цудзі – "Секс-бомба",
  • "Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм" – "Дідусь був романтиком",
  • "Найкращий звук" – Олівер Тарні, Рейчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Вілсон – "1917",
  • "Найкращий дизайн костюмів" – Жаклін Дюрран – "Маленькі жінки",
  • "Найкращий монтаж" – Ендрю Бакленд, Майкл Маккаск – "Аутсайдери",
  • "Найкращий кастинг" Шайна Марковіц – "Джокер",
  • "Найкращі візуальні ефекти" – Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі – "1917"
  • "Найкращий британський короткометражний фільм" –  Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl),
  • "Найкраща робота художника-постановника" –  "1917",
  • "Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера" –  Марк Дженкін (сценарист, режисер), Кейт Байєрс, Лінн Вейт (продюсери) - "Наживка"
  • "Найкраща операторська робота" –  "1917",
  • "Найкраща музика до фільму" –  "1917",

Найбільше нагород зібрав фільм "1917" –  7. Лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса – у нього їх 11. По 10 номінацій отримали "Одного разу… в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та "Ірландець" Мартіна Скорсезе.

Вас також може зацікавити:

Який фільм отримає "Оскар 2020"? Аналізуємо шанси 9 найкращих стрічок 2019 року

Чому фільм "Паразити", який змагається за "Оскар 2020", може змінити світове кіно

10 найкращих іноземних фільмів 2019 року: "Ірландець", "Джокер", "Арахісовий сокіл" та інші

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 1874
Суспільство

«Перли», війни та україноцентричність: яка вона, українська Вікіпедія, та чи можна їй довіряти

Катерина Хорощак
 6418
КУЛЬТУРА

Який фільм отримає "Оскар 2020"? Аналізуємо шанси 9 найкращих стрічок 2019 року

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 4154
Здоров'я

У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

Наталiя Бушковська

Головне на сайті


Суспільство

«Перли», війни та україноцентричність: яка вона, українська Вікіпедія, та чи можна їй довіряти

Катерина Хорощак
Коли болить голова, горло чи живіт: що можна їсти, а що – ні
Як би виглядали відомі люди минулого зараз? 13 реалістичних ФОТО
15 помилок, які роблять туристи у Парижі. Поради, як їх уникнути, від місцевих
Як раз і назавжди перестати виконувати всю хатню роботу самотужки
Хочу пити! Що варто обрати – воду з-під крана чи мінеральну, енергетик, солодкий напій, сік?
КУЛЬТУРА

Який фільм отримає "Оскар 2020"? Аналізуємо шанси 9 найкращих стрічок 2019 року

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Здоров'я

У мене авітаміноз? Що ви знаєте про брак вітамінів. Пройдіть ТЕСТ

Наталiя Бушковська