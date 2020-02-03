BAFTA-2020: оголосили переможців кінопремії

Британська академія телебачення та кіномистецтва оголосила переможців кінопремії BAFTA-2020.
Найкращим фільмом стала стрічка "1917" режисера Сема Мендеса, повідомляють на офіційному сайті кінопремії.
|Фото із Твіттер BAFTA
У цій номінації також змагалися
- "Ірландець",
- "Джокер",
- "Одного разу... в Голлівуді",
- "Паразити".
"1917" також став найкращим британським фільмом, а його режисер, Сем Мендес, переміг у номінації "Найкращий режисер".
Серед його конкурентів були:
- Мартін Скорсезе – "Ірландець",
- Тодд Філліпс – "Джокер",
- Квентін Тарантіно – "Одного разу... в Голлівуді",
- Бонг Джун-хо – "Паразити".
У номінації "Найкраща акторка" перемогла Рене Зеллвегер із фільмом "Джуді".
Вона обігнала:
- Джессі Баклі – "Дика Роза",
- Скарлетт Йоханссон – "Шлюбна історія",
- Сіршу Ронан – "Маленькі жінки",
- Шарліз Терон – "Секс-бомба"..
Найкращим актором за версією кінопремії став Хоакін Фенікс (фільм "Джокер").
У номінації також були:
- Леонардо Дікапріо – "Одного разу в... Голлівуді",
- Адам Драйвер – "Шлюбна історія",
- Терон Еджертон – "Рокетмэн",
- Джонатан Прайс – "Два Папи".
Найкращою акторкою другого плану стала Лора Дерн (фільм "Шлюбна історія").
У номінації також були:
- Скарлетт Йоханссон – "Кролик Джоджо",
- Флоренс П'ю – "Маленькі жінки",
- Марго Роббі – "Секс-бомба",
- Марго Роббі – "Одного разу... в Голлівуді".
У номінації "Найкращий актор другого плану" переміг Бред Пітт із фільмом "Одного разу... в Голлівуді".
Серед номінантів були:
- Том Хенкс – "Прекрасний день по сусідству"
- Ентоні Хопкінс – "Два Папи"
- Аль Пачіно – "Ірландець"
- Джо Пеші – "Ірландець"
Найкращим анімаційним фільмом став "Клаус". Він змагався із стрічками
- "Крижане серце 2",
- "Баранчик Шон: Фермагеддон",
- "Історія іграшок 4".
Нагороди за найкращий фільм іноземною мовою та за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм "Паразити" Пон Джун Хо.
"Новою зіркою 2020 року" став Майкл Уорд. Він знімався у серіалі Top Boy від Netflix.
Переможці в інших номінаціях:
- "Найкращий адаптований сценарій" – "Кролик Джоджо" – режисер Тайка Вайтіті,
- "Найкращий документальний фільм" – "Для Сами",
- "Найкращий грим та зачіски" – Вівіан Бейкер, Кадзухіро Цудзі – "Секс-бомба",
- "Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм" – "Дідусь був романтиком",
- "Найкращий звук" – Олівер Тарні, Рейчел Тейт, Марк Тейлор, Стюарт Вілсон – "1917",
- "Найкращий дизайн костюмів" – Жаклін Дюрран – "Маленькі жінки",
- "Найкращий монтаж" – Ендрю Бакленд, Майкл Маккаск – "Аутсайдери",
- "Найкращий кастинг" Шайна Марковіц – "Джокер",
- "Найкращі візуальні ефекти" – Грег Батлер, Гійом Рошерон, Домінік Туохі – "1917"
- "Найкращий британський короткометражний фільм" – Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl),
- "Найкраща робота художника-постановника" – "1917",
- "Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера" – Марк Дженкін (сценарист, режисер), Кейт Байєрс, Лінн Вейт (продюсери) - "Наживка"
- "Найкраща операторська робота" – "1917",
- "Найкраща музика до фільму" – "1917",
Найбільше нагород зібрав фільм "1917" – 7. Лідером за кількістю номінацій став фільм "Джокер" режисера Тодда Філліпса – у нього їх 11. По 10 номінацій отримали "Одного разу… в Голлівуді" Квентіна Тарантіно та "Ірландець" Мартіна Скорсезе.
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