Стало відомо, хто очолить Національний музей історії України

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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2 березня 2020

Генеральним директором Національного музею історії України стане археолог, доктор історичних наук Федір Андрощук. 

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міжнародного об’єднання музеїв та професійних музейних працівників ICOM.

Федір Андрощук. Фото із Фейсбук-сторінки ICOM

У конкурсі брали участь семеро кандидатів. 

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За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9. Тетяна Сосновська, теперішня гендиректорка музею, яка теж брала участь в конкурсі, отримала 0 голосів. 

Андрощук – фахівець з історії вікінгів, в 2014 році в Інституті археології НАН України захистив докторську дисертацію, в основі якої була монографія "Мечі вікінгів".

У мотиваційному листі він написав, що планує використовувати скандинавський музейний досвід.

Документи, які археолог подав на конкурс, можна подивитися на сайті Мінкульту.

Андрощук почне працювати на посаді з 17 березня 2020-го. 

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