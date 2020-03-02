Стало відомо, хто очолить Національний музей історії України

Генеральним директором Національного музею історії України стане археолог, доктор історичних наук Федір Андрощук.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці міжнародного об’єднання музеїв та професійних музейних працівників ICOM.

Федір Андрощук. Фото із Фейсбук-сторінки ICOM

У конкурсі брали участь семеро кандидатів.

За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9. Тетяна Сосновська, теперішня гендиректорка музею, яка теж брала участь в конкурсі, отримала 0 голосів.

Андрощук – фахівець з історії вікінгів, в 2014 році в Інституті археології НАН України захистив докторську дисертацію, в основі якої була монографія "Мечі вікінгів".

У мотиваційному листі він написав, що планує використовувати скандинавський музейний досвід.

Документи, які археолог подав на конкурс, можна подивитися на сайті Мінкульту.

Андрощук почне працювати на посаді з 17 березня 2020-го.

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