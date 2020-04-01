Знайомтесь: наймолодший стендап-комік України Кирило Мазур. ВІДЕО 

Перший жарт він написав у 12 років, почав виступати зі стендапом у 14 , а перший сольний стендап-концерт зробив у 16.

Заробив гумором 80 тисяч гривень, розсмішивши президента України на телепроекті "Розсміши коміка".

Зараз йому 17, він виступає зі стендами по Україні та Європі, знімається в телевізійних проектах, кинув університет і повністю присвятив себе стендап-комедії.

Наймолодший стендап-комік України Кирило Мазур розповів "Українській правді. Життя" про відверті пропозиції від дівчат після його виступів, зашкварні жарти та як він би хотів померти.

Гроші, поцілунки з 35-літньою жінкою

та сміх президента України

На першому відкритому мікрофоні (це місце, в якому стендап-коміки тестують свої жарти, – ред.) хлопець розповідав жарти, які були написані для команди, що так і не пройшла в телевізійни ефіри розважального шоу "Ліга сміху".

"Зараз я розумію, чому ми не пройшли: формат команди був не дуже зрозумілим. А жарти – не дуже телевізійними.

Коли ж з таким гумором до "живого" глядача після дорослих коміків виходить дитина, так чи інакше, публіка ставиться більш поблажливо", – розмірковує Мазур, пригадуючи, що з того відкритого мікрофону його забрав тато, бо було вже близько десятої вечора.

Перший жарт Кирило Мазур написав у 12 років

Після цього виступу його помітили резиденти зі Stand Up клубу. Згодом покликали виступити на концерті. І понеслось.

Спочатку виступи хлопця тривали 4-6 хвилин. Потім матеріалу ставало більше. І зрештою, в свої 16 років, він став повноцінним резидентом Stand Up клубу.

"Це означає, що я беру участь у концертах, які влаштовує клуб, в тому числі і виїзних", – пояснює Кирило.

Перші свої гроші за гумор – 10 тисяч гривень він отримав від Володимира Зеленського, коли в 14 років прийшов на телевізійний проект "Розсміши коміка. Діти".

Через рік він знову розсмішив нашого майбутнього гаранта і заробив 20 тисяч, а нещодавно – вже 50 тисяч гривень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram О популярном ТВ шоу📺 #рассмешикомика #стендап #кириллмазур Публикация от Кирилл Мазур (@kirill__mazur) 18 Мар 2020 в 1:48 PDT

"Виступати зі стендапом на концертах легше, ніж на зйомках в "Розсміши коміка" – там ти надто нервуєш, поки твоя черга прийде.

Взагалі я вважаю, що елемент змагання тільки шкодить гумору. Хоча розумію, що глядачу це цікавіше.

Просто коли комік змагається, то він думає не про те, як розсмішити людей, а як бути кращим за свого суперника. Мені ж подобається просто смішити глядача", – зізнається Кирило.

Нещодавно він виступав у Ризі та Мюнхені. І був дуже приємно здивований, наскільки в Європі гарно заходять жарти.

"Наприклад, коли я в Україні розповідаю історію про те, як цілувався після стендапу з 35-річнюї жінкою..., сміються, але не так що зал розриває.

До речі, я дійсно цілувався з 35-річною жінкою в свої 16. Вона була дуже гарна.

Так ось, після цього жарту в Німеччині просто регіт декілька хвилин, коли ти не можеш нічого сказати.

В такі моменти розумієш, що це така приємна нагорода за всі ті години роботи над жартами та їх тестуванням на відкритих мікрофонах, коли публіка в принципі не стільки на стендап прийшла, скільки випити-поїсти", – пояснює хлопець.

Посмотреть эту публикацию в Instagram О поцелуе с тётей🔞🙎🏼‍♀️ #гуднайтклаб #стендап #кириллмазур Публикация от Кирилл Мазур (@kirill__mazur) 26 Ноя 2019 в 7:41 PST

Взагалі "жива" публіка – непередбачувана. Завжди знайдеться хтось напідпитку, який буде кричати свої жарти з залу.

Якось Мазур виступав на відкритій сцені біля моря, і такий ось нетверезий глядач підійшов до сцени, схопив коміка за ногу та почав щось волати незрозуміле.

"Мене такі ситуації не лякають, а навпаки смішать.

Тим більш, що якоїсь загрози від нього не було. Він відпустив мою ногу і почав йти до моря, бормочачі, що збирається купатися.

Я тоді зі сцени сказав: "Дякую, тату, що прийшов". І публіка гучно почала аплодувати", – згадує стендап-комік.

Політичний і образливий гумор та перший жарт, за який трохи соромно

Свій перший жарт він вигадав в 12 років, просто розмірковуючи над фразою "честь маю".

"Так з’явилася історія про те, що якось я зустрічався з дівчиною, в якої батько був поліцейським. І одного разу він мені сказав, мовляв, моя дочка – це моя честь, тож щоб ні-ні.

На що я йому відповів, прикладаючи руку до скроні: честь маю", – розповідає Кирило. І відразу додає, що за цей жарт йому трішки соромно.

Він певний, що справжній стендап, це коли ти говориш про себе, про те, що болить або про якісь дивні дії, які робиш кожен день. Просто починаєш дивитися на них з іншого боку і розмірковувати над варіантами альтернативними, – тоді й виникає жарт.

"Треба бути постійно напоготові, спостерігати, дивуватися, помічати якісь ситуації і фантазувати з їх проводу", – додає хлопець.

В середньому над розробкою однієї теми він працює 2-3 години на день.

"Я не жартую на політичні теми, бо не дуже на них розуміюся й не знаю, де там парадокси.

Щоб стендап був смішним, треба бути в курсі нюансів", – пояснює Кирило.

Кирило почав виступати зі стендапом у 14 років

У наймолодшого стендап-коміка України образ доброго хлопця. Тож він не свариться зі сцени матом і не ображає людей у залі.

"Не люблю формат батлів або прожарки, коли ти як комік найчастіше повинен людину своїми жартами образити, назвати лайном. Гумор повинен дарувати глядачу радість.

Я не впевнений, що варто жартувати на теми хвороб, хоча навіть в ній можна знайти цікавий ракурс і для багатьох американських коміків звична річ жартувати на такі теми", – зазначає Кирило.

Секс, відносини та чому нелегко бути дівчиною

Якось він пожартував у соціальних мережах, виклавши своє фото з випускного з дописом: "Прощавай, матеріал".

І справді, якщо до 16 років хлопець жартував багато про школу, то тепер все по-дорослому.

17-річний стендап-комік вирішив стати сімейним, універсальним так би мовити гумористом. Тож наразі його турбують теми взаємовідносин між чоловіком та жінкою, інколи досить побудові та інтимні.

"Я спостерігаю, як ведуть себе жінки та чоловіки в однакових ситуаціях на власному досвіді.

Наприклад, в мене є стендап де я розмірковую, що дівчата перед сексом завжди роздягаються до білизни і ще деякий час її не знімають, щоб запалити хлопця.

Якщо роздягається хлопець, він знімає білизну прямо із штанами. Жоден хлопець не роздягається до сімейних трусів, а потім ще півгодини спокусливо лежить на кроваті, бо вона ще не розігрілась.

Цей жарт універсальний для будь-якої публіки, в тому числі й політиків. Адже вони також займаються сексом, носять труси і в них також є сім’ї", – пояснює хлопець переваги універсальної стендап-комедії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram О мужских и женских трусах🩲👙 #стендап #кириллмазур Публикация от Кирилл Мазур (@kirill__mazur) 10 Мар 2020 в 10:13 PDT

Жартувати на тему сексу досить легко, вважає він. Щойно почав щось розповідати, навіть до смішного не дійшовши, в залі вже хіхікають.

Наразі комік розмірковує над темою, як не легко бути дівчиною. Адже вони постійно отримують від чоловіків фото членів.

"Ось нащо вони це роблять? Це заздалегідь програшний варіант.

Я не знаю жодної романтичної історії, коли онуки питають бабулю, як вона з дідом познайомилася. А вона каже: дід був такий вітівник", – розповідає матеріал, який наразі в роботі.

Кирило визнає: почуття гумору – це крутезний спосіб познайомитися з дівчатами.

"Коли в мене ще не було відносин, після концертів часто прямо пропонували секс. Дівчата просто писали мені в Instagram", – сміється він.

Така увага хлопцю була дуже до душі, і він частіше за все погоджувався на пропозицію.

Саме стендап допоміг йому в 16 запропонувати своїй однокласниці зустрічатися.

Кирило Мазур з дівчиною

"Я готувався до свого першого сольного концерту. І якось виникла ідеє зробити пропозицію просто після стендапу, на який вона повинна була прийти.

Тож півтори години я жартував зі сцени. А потім сказав, що жарти скінчилися, адже в залі сидять дві головні для мене жінки.

Потім підійшов до своєї мами і подарував їй квіти. А після – до дівчини і зробив пропозицію. Батько схопився в той момент за голову, бо думав, що я буду звати її заміж", – згадує Кирило.

Дівчина погодилася. Хоча, як жартує сам хлопець, якби він був дівчинкою і йому зробили пропозицію в залі, де сидить тисяча людей, то він просто під впливом такого пресингу погодився.

Університет, що робитиме далі та як хоче померти

Нещодавно Мазур кинув навчання в університеті на режисера кіно та телебачення.

Просто зрозумів, що йому не цікава ця професія і в вузі він нічому новому не вивчиться.

"Цьому рішенню ще сприяло те, що мене поставили перед вибором – або їду на гастролі до Німеччини зі стендапом або мене відраховують. Мовлял, сесію перескладати не можна.

Я обрав стендап, бо хочу стати справжнім коміком", – зазнається Кирило Мазур.

Спочатку він поговорив з батьком, розповів про свої плани та можливі перспективи від стендап-комедії. І дуже делікатно йому сказав, що вирішив піти з університету, де просто втрачає час.

Батько віднісся з розумінням.

Складніше пройшла розмова за мамою.

Вона спочатку не хотіла чути жодних аргументів, але з часом прийняла їх, як і рішення власного сина.

"Знаю, що багато стендап-коміків мають якусь професію і роботу, а стендап для них – як додатковий заробіток.

І так, можна бути гарним коміком і менеджером одночасно.

Але ідеальні стендап-коміки, мені здається, не лагодять вдень роутер, а ввечері – жартують на сцені", – говорить Кирило, і додає, що поки що не вважає себе стендап-коміком повноцінним.

Каже, для цього не вистачає досвіду – треба набити руку, щоб писати жарти на потік і видавати регулярно кожен місяць новий матеріал. А також в будь-якій ситуації бачити смішну альтернативну реальність.

Нині 15 годин на добу Кирило займається стендапом: аналізує власні виступи і виступи інших, пише жарти тощо.

5-7 разів на місяць він виступає, знімається в телевезійному стендап-шоу.

Мріє про популярність масову, як у Монатіка, щоб запустити свій YouTube канал та експериментувати з різними форматами комедії.

Ще хоче ще знятися у драмі, яку будуть показувати в кінотеатрах. Велике кіно в якому він би помер і всі у фіналі плакали.

"А вже в 90 років, прокачавши своєю комедією цілий стадіон, можна прямо там після стендапу і померти", – жартує юнак.

Олена Куряча, спеціально для УП.Життя

Фото надані героєм публікації

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.