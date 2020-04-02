Вінтонів, Казарін та Логвиненко у шорт-листі Премії Георгія Ґонґадзе

Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе оголосила короткий список номінантів на здобуття відзнаки.

До нього ввійшли журналісти Роман Вінтонів, Павло Казарін та Богдан Логвиненко.

Роман Вінтонів, Павло Казарін та Богдан Логвиненко

Роман Вінтонів (1982) – журналіст і телеведучий, сценарист, засновник YouTube-каналу "Телебачення Торонто", автор програми "#@)₴?$0".

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Павло Казарін (1983) – журналіст, публіцист, телеведучий. Співпрацює із виданнями "Крим.Реалії", НВ, Liga.net, "Українська правда", каналами "24", "Суспільне".

Богдан Логвиненко (1988) – письменник, журналіст, телеведучий, літературний критик, редактор, засновник проєкту Ukraїner.

До довгого списку номінантів на здобуття Премії імені Георгія Ґонґадзе цього року увійшли 22 українських журналістів.

За умовами Премії, лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на її здобуття.

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До Капітули Премії цього року ввійшли:

дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе ,

президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков ,

журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула ,

меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Микола Сушко ,

письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко ,

засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані ,

релігієзнавець, письменник Ігор Козловський,

правозахисник, публіцист, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович ,

співзасновниця та головна редакторка видання "Дзеркало тижня" Юлія Мостова .

Ім’я лауреата стане відомим під час урочистої церемонії 21 травня. Цього дня Георгію Ґонґадзе мав виповнитися 51 рік.

Нагадаємо, що Премія імені Георгія Ґонґадзе була заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда". Першим лауреатом Премії став Вахтанґ Кіпіані.

Критерії для висунення претендентів:

відданість принципам та цінностям незалежної журналістики,

професійність і компетентність,

інноваційність,

суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому,

створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Претендувати на Премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Георгій Ґонґадзе – опозиційний журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року в Києві. У листопаді того ж року в лісі у Київській області знайшли обезголовлене тіло, яке за висновками експертизи могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили залишки черепа, який за словами Генпрокуратури належить Ґонґадзе. Журналіста поховали у Києві 22 березня 2016 року. Замовників вбивства досі не знайшли.

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