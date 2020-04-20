Карантин – можливість для нових стосунків: що пропонують Tinder, Bumble та інші сайти знайомств

Мобільний додаток Tinder пропонує користувачам не покидати домівки, мити руки з милом та не вішати носа – онлайн знайомства під час карантину не мають кордонів.

Чому б не змінити геолокацію і не перенестися у Париж, Нью-Йорк чи Токіо?

Це нагода не тільки покращити навички англійської мови чи пережити пікантну пригоду, але й реальна можливість зустріти другу половинку.

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Дослідження поведінки користувачів сайтів онлайн знайомств свідчать: 57% користувачів прикрашають інформацію про себе.

Переважно це одружені чоловіки: 67% з них обмаює в анкеті, або в особистій переписці.

Майже 20% чоловіків використовують сервіси онлайн знайомств аби знайти партнера для сексу. Серед жінок цим користується тільки 5%.

Але в той же час 12% чоловіків шукають майбутніх дружин, тоді як серед жінок заміжжя прагнуть 10% користувачів.

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Але до кінця карантину це все не працює! У вас є дійсно унікальна можливість: заміжні і одружені навряд кому напишуть, бажаючих швидкого сексу теж в рази поменшало. Золотий час для нових стосунків.

Новинки онлайн знайомств

Bumble і Tinder додали можливість відеодзвінків. Тепер користувачі мають вагомі причини виглядати гарно.

Мобільний додаток Eden стане актуальним для практикуючих християн зі всього світу. Ніяких натяків на секс чи відвертих фото, тільки пошук партнера для обговорення Бога, знайомство для подальших стосунків.

З’явилося і кілька нових ресурсів.

Додаток Plenty of Fish дозволяє унікальні прямі трансляції. Зараз ним користуються тільки мешканці США, але розробники обіцяють доступ всього світу до кінця квітня.

Карантин – можливість для нових стосунків

Love Is Quarantine було створено спеціально для самотніх людей на час карантину.

Додаток імітує побачення всліпу. Ви залишаєте свої дані у документі Google і відеозвернення на сторінці Instagram.

Пара, у якої співпаде match отримає номери телефону одне одного і може починати телефонне знайомство.

Карантинний тренд

У онлайн знайомствах є свої тренди.

Останнім з них став секстінг (від sex+texting). Оскільки тісного контакту варто уникати, то такий тренд є закономірним.

Секстінг дозволяє ділитися еротичними фантазіями та знаходити, так би мовити, друга по переписці у еротичних вподобаннях.

Якщо ви хочете спробувати себе у секстінгу, пам’ятайте:

Секстінг не гарантує серйозних стосунків.

Одного-двох партнерів для секстінгу достатньо. Є ймовірність заплутатися у власних фантазіях і в партнерах.

Додаток Tinder дозволив своїм користувачам безкоштовно змінювати геолокацію.

Тепер цілком можливо провести римські канікули, побувати опівночі в Парижі та познайомитися з мешканцями району Беверлі Хілс доволі близько. Щоправда віртуально.

Безпека знайомств онлайн

Щорічні збитки від кіберзлочинності у світі сягають $1,5 трлн.

Ви здивуєтесь, але вагома частка – злочини з використанням дейтингових платформ.

Пам’ятайте про обережність. Експерти в галузі кіберзахисту ESET дають такі поради:

1 Не використовуйте свої основні пошту та телефон Краще мати додаткові мобільний номер та електрону пошту для створення анкети на сайтах знайомств. Зловмисники можуть полювати на цих ресурсах саме за такими даними.

2 Перевіряйте нових знайомих Перевірте чи дійсно особа, з якою ви спілкуєтесь, розповідає правду. Перегляньте їхні сторінки у соціальних мережах. Зробіть пошук за фотографією. Шахраї часто використовують фотографії справжніх людей.

3 Не надсилайте фотографії/відео приватного характеру Їх можуть використати, щоб вас шантажувати. Не роздягайтеся під час відеодзвінку. Його теж можна зафільмувати.

4 Не надсилайте гроші, якщо не знайомі з людиною особисто Зловмисники можуть надсилати повідомлення із сторінки ваших знайомих, які навіть не здогадуються, що ви позичаєте їм гроші. Тому обов’язково передзвоніть, аби пересвідчитися, що людина просила надіслати кошти.

Життя після карантину

Карантин не буде тривати вічно. Експерти з онлайн знайомств радять не затримуватись на довго на рівні онлайн й розвіртуалізовуватися.

Після карантину нагадайте новому знайомому чи знайомій про можливість зустрітися.

Не чекайте на щось більше, якщо партнер відверто уникає такої розмови.

Якщо ж ви самі не готові до офлайн стосунків та переходу на новий рівень знайомства, то краще відверто скажіть про це партнеру.

Ніхто ж не захоче отримувати смайли з трояндами, доки смерть не розлучить вас?

Раїса Мірошник, спеціально для УП.Життя

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