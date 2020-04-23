Центр "Бабин Яр" не хоче оцінювати фільм Хржановського і просить зачекати експертизи

Ольга Ситнік головний редактор УП.Життя
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23 квітня 2020

Всі звинувачення, які лунають на адресу режисера Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях.

Таку заяву зробили у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з приводу скандалу навколо фільму "ДАУ.Дегенерація", режисер якого – керівник меморіального центру Хржановський.

Нагадаємо, у фільмі бутафорськи, але зі справжніми немовлятами відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми.

Кадр зі зйомок фільму "ДАУ.Дегенерація"

З цього приводу дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся у поліцію.

У фонді наголосили, що "Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" це абсолютно різні проекти".

"Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах.

Ми не можемо давати професійну оцінку цим фільмам та методам і прийомам, за якими вони створені, і, так само, як і інші зацікавлені, чекаємо на висновки розслідування та відповідної експертизи, якщо така буде призначена", – йдеться у заяві.

При цьому у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" зазначили, що "будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер".

"Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями.

Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності.

Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях.

Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів", – зазначили у організації.

Також там нагадали, що художній керівник був залучений до роботи фонду в кінці 2019 року.

"Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство.

З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту", – переконують заявники.

При цьому у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" нагадали, що у фонді працює багато відданих справі професіоналів – істориків, архівістів, митців, менеджерів, які мають на меті зробити свій внесок в створення музейного комплексу всеукраїнського значення, який вшанує пам’ять жертв трагедії.

"ДАУ.Дегенерація" фільм про радянського фізика, нобелівського лауреата Льва Ландау.

Стрічку почали знімати приблизно 10 років тому, але вперше на екрани вона потрапила у 2019-му.

Частина зйомок відбувалася в Україні, зокрема в Харкові. В них брали участь також Михайло Добкін та Дмитро Гордон. 

Раніше в інтерв’ю Радіо НВ Хржановський розповів, що працюватиме за схожим принципом над концептом Меморіалу: "Здається, що в певному сенсі це буде продовження того методу, що був у "Дау", в тому сенсі, що це знов дослідження тоталітарної людської природи, колективної пам’яті". 

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