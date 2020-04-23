Центр "Бабин Яр" не хоче оцінювати фільм Хржановського і просить зачекати експертизи

Всі звинувачення, які лунають на адресу режисера Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях.

Таку заяву зробили у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" з приводу скандалу навколо фільму "ДАУ.Дегенерація", режисер якого – керівник меморіального центру Хржановський.

Нагадаємо, у фільмі бутафорськи, але зі справжніми немовлятами відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми.

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Кадр зі зйомок фільму "ДАУ.Дегенерація"

З цього приводу дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся у поліцію.

У фонді наголосили, що "Меморіальний центр "Бабин Яр" і проект "Дау" – це абсолютно різні проекти".

"Нинішня поява негативних коментарів щодо діяльності Хржановського як режисера пов’язана з оприлюдненням його фільмів на онлайн-платформах.

Ми не можемо давати професійну оцінку цим фільмам та методам і прийомам, за якими вони створені, і, так само, як і інші зацікавлені, чекаємо на висновки розслідування та відповідної експертизи, якщо така буде призначена", – йдеться у заяві.

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При цьому у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" зазначили, що "будь-яке насилля неприпустиме: ні в минулі часи, ні тепер".

"Свобода та гідність людини, її життя та її права є найвищими цінностями.

Меморіальний центр захищав і захищатиме ці цінності і сповідує їх в своїй діяльності.

Водночас наголошуємо, що всі звинувачення, які лунають зараз на адресу Іллі Хржановського, зроблені на підставі емоцій та суб’єктивних думок, побудованих на здогадках і припущеннях.

Ми вважаємо, що остаточні рішення варто приймати після об’єктивних висновків правоохоронних органів", – зазначили у організації.

Також там нагадали, що художній керівник був залучений до роботи фонду в кінці 2019 року.

"Він відомий своїми кінематографічними проектами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство.

З позиції наглядової ради фонду, до складу якої, зокрема, входять авторитетні діячі культури та правозахисники, така людина могла б запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проекту", – переконують заявники.

При цьому у благодійному фонді "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" нагадали, що у фонді працює багато відданих справі професіоналів – істориків, архівістів, митців, менеджерів, які мають на меті зробити свій внесок в створення музейного комплексу всеукраїнського значення, який вшанує пам’ять жертв трагедії.

"ДАУ.Дегенерація" – фільм про радянського фізика, нобелівського лауреата Льва Ландау.

Стрічку почали знімати приблизно 10 років тому, але вперше на екрани вона потрапила у 2019-му.

Частина зйомок відбувалася в Україні, зокрема в Харкові. В них брали участь також Михайло Добкін та Дмитро Гордон.

Раніше в інтерв’ю Радіо НВ Хржановський розповів, що працюватиме за схожим принципом над концептом Меморіалу: "Здається, що в певному сенсі це буде продовження того методу, що був у "Дау", в тому сенсі, що це знов дослідження тоталітарної людської природи, колективної пам’яті".

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