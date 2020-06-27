Як говорити з дітьми про архітектуру, і навіщо це потрібно 

Розвиток креативності готує дітей до викликів майбутнього, яке неможливо на 100% спрогнозувати.

Один зі шляхів розвитку креативності – вивчення архітектури.

Чому це ефективно?

По-перше, архітектура – міждисциплінарна наука, яка розвивається на перетині історії, географії, математики тощо.

По-друге, вона безпосередньо пов'язана з мистецтвом організовувати і відчувати простір.

"Українська правда. Життя" зібрала поради спеціалістів, щодо того як розповідати дітям про архітектуру.

Ми поговорили із завідувачкою лабораторії архітектурної освіти Малої академії наук України Ольгою Глініною, засновницею архітектурної студії для дітей Archi Lab Kids Ольгою Цуркан та архітекторкою Катериною Бабушкіною.

Також поцікавилися досвідом іспанського архітектора, засновника системи Lupo Ферміна Бланко та авторки книги "Як говорити з дітьми про мистецтво" Франсуази Барб-Галль.

Викладати дітям архітектуру варто через гру, щоб у них була можливість досліджувати та експериментувати.

Такий підхід у роботі з дітьми використовує Фермін Бланко.

У 2017 році він навіть брав участь у фестивалі ARCHIKIDZ! у Києві в ролі викладача "Великої архітектурної майстерні".

"Говорити про архітектуру з дитиною варто без упереджень та поспіху. Нейтральною мовою та у формі гри.

Навчаючи їх читати простір, інтерпретувати його та формувати критичні думки", – говорить Фермін.

Українська архітекторка Катерина Бабушкіна солідарна з колегою у питанні мови, якою треба говорити з дітьми про архітектуру.

"Варто говорити так само, як і з дорослими.

Питання лише в тому, наскільки ви самі орієнтуєтесь у темі, та які факти з історії й розвитку архітектури вважаєте важливими", – додає Катерина.

Говорити про архітектуру з дитиною варто без упереджень та поспіху.

Фото VitalikRadko/Depositphotos

У цьому контексті доречними можуть бути поради Франсуази Барб-Галль, авторки книги "Як говорити з дітьми про мистецтво".



Мистецтвознавиця пише: щоб зацікавити дітей вивчати мистецтво, треба позбутися стереотипів, розповісти про власний інтерес, досвід та відчуття, які виникають у відповідь на той чи інший об'єкт, картину, інсталяцію тощо.

Ці рекомендації можна перенести і на процес викладання архітектури дітям.

Міждисциплінарний підхід у вивченні архітектури передбачає розвиток творчого та критичного мислення.

Саме такий підхід використовують на заняттях лабораторії архітектурної освіти Малої академії наук України.

На думку завідувачки лабораторії Ольги Глініної, архітектура збагачує шкільну програму та заохочує інтерес учнів до традиційних предметів:

"Я можу впевнено сказати: вивчаючи архітектуру в повному обсязі, у контексті історії, географії, фізики, математики, екології тощо, дитина отримує необхідні для себе знання.

До того ж, архітектура не існує без творчого процесу і взаємодії з людьми. Не можна щось створити для людей, не розуміючи їх, не спілкуючись з ними.

Це не мої особисті припущення. Я дізналась про це, спілкуючись з архітекторами з інших країн, які, крім своєї архітектурної практики, вже довгий час навчають дітей".

Цього року архітекторів, які працюють з дітьми, можна зустріти з 27 червня по 23 липня під час IV Всеукраїнського фестивалю архітектури для дітей ARCHIKIDZ!

З огляду на карантин організатори вирішили не скасовувати фестиваль, а задля безпеки учасників змінили його формат: маленькі групи до 10 дітей щодня збиратимуть в окремому павільйоні.

Участь безкоштовна. Необхідно лише завчасно зареєструватися.

Ольга Глініна розповідає, що на фестивалі, як і на уроках в її архітектурній лабораторії, діти обов'язково виконуватимуть творчі завдання.

"Для дітей це найцікавіший етап. Вони залюбки пропонують і обґрунтовують ідеї своїх проєктів, а за відведений час намагаються їх реалізувати, використовуючи прості матеріали: папір, картон, фарби тощо", – зазначає експертка.

Щоб дослідити архітектуру діти мають виконувати творчі завдання.

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За словами Ольги, ключовою має залишатися ідея.



На майстер-класах під час фестивалю діти, перш ніж починати творчу роботу, слухають коротку лекцію викладача, а потім відбувається дискусія: учні ставлять питання та додають свої коментарі.

Під час творчого завдання діти мають відповісти на питання:

🏠 Навіщо і для кого створюється архітектурний проєкт?

🏠 Як його реалізувати?

🏠 Яку роль буде виконувати новий об'єкт чи локація у житті людей?

"Гнучкість, продуктивність, оригінальність, деталізація – це те, що ми прагнемо розвивати у дітях під час наших занять. Це – фундамент креативного мислення, – пояснює Ольга Глініна.

Важливою для нас залишається й атмосфера – діти мають відчувати процес навчання як легку архітектурну гру, де є місце для імпровізації та веселощів. Ми прагнемо відтворити цю атмосферу разом з нашими вчителями.

На цю роль ми запрошуємо сучасних архітекторів, урбаністів і дизайнерів, які мають досвід роботи з дітьми або, як мінімум, мають бажання та ентузіазм для цієї незвичайної роботи".

Як ще можна збільшити залученість дітей?

Говорити з дітьми потрібно мовою асоціацій та емоції. Такий підхід рекомендує Ольга Цуркан, засновниця архітектурної студії для дітей Archi Lab Kids.

"Часто творчі ідеї дітей пов'язані з їхніми емоціями. У своїх проєктах вони виражають стан, якого прагнуть досягти у просторі.

Наприклад, коли ми створювали з дітьми м'яку зону, один з учнів запропонував замість килима розмістити басейн, у який можна пірнати і потрапляти в іншу кімнату. Це чудово!

Діти генерують одна за одною ідеї, а нам, дорослим, необхідно лише вчасно реагувати та направляти ці думки, виражати власні дитячі мрії та фантазії.

Діти часто перевертають форму, але, насправді, і дорослі цього б хотіли", – говорить Ольга Цуркан.

Дар'я Савченко, фахівчиня з медіакомунікацій, спеціально для УП.Життя

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