Півмільярда на борги та розвиток: Мінкульт відкрив держпрограму підтримки

Міністерство культури та інформаційної політики та Український культурний фонд запрошують представників сфери культури та креативних індустрій активніше долучатись до державних грантових програм.

Зокрема, 30 липня стартував прийом заявок на конкурсну програму УКФ "Культура в часи кризи: інституційна підтримка".

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Бюджет програми складає 545,8 млн гривень.

Український культурний фонд запрошують представників сфери культури та креативних індустрій активніше долучатись до державних грантових програм.

"Основна мета програми – допомога галузі на покриття боргових зобов’язань, що виникли в умовах коронокризи, а також на покриття операційних витрат до кінця року", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що програма також сприятиме збільшенню робочих місць в креативних індустріях та убезпеченню скорочення працівників.

Кошти будуть розподілені між 9 секторами культурних та креативних індустрій.

Аудіовізуальне мистецтво: кіновиробництво, розповсюдження та демонстрування фільмів;

Візуальне мистецтво;

Аудіальне мистецтво;

Дизайн та мода;

Перформативне та сценічне мистецтво;

Культурна спадщина;

Література (окрім видавничої справи);

Культурні та креативних індустрій (кроссекторальна діяльність);

Культурно-пізнавальний (внутрішній) туризм.

Проектну заявку на конкурс можна подати до 14 серпня 2020 року.

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