Чому нині варто читати фантастику, пояснюють експерти + список рекомендованих книжок

Що було першим: реальність чи фантастика?

З одного боку, творці фантастики часто шукали натхнення у реальному світі: новому соціальному строї чи технічних винаходах.

З іншого боку, іноді в реальності стається таке, що не вигадав би і Стівен Кінґ. Наприклад, локдаун і пандемія COVID-19.

У часи пандемії у багатьох із нас з’явився час дочитати все, що роками стояло на полицях. І рука потягнулась не до бізнес-літератури, бо економіка стала на паузу, а до художньої. Саме вона дала змогу мандрувати фантастичними світами, дотримуючись самоізоляції.

Дізнаємось, чому так, разом з письменником і куратором спецпроєкту "Фантастика" на 27 Book Forum Володимиром Аренєвим та психологинею, психотерапевткою і співзасновницею центру Neuroflex Оленою Сергеєвою.

Дізнатися більше про фантастичну літературу під час пандемії можна буде з 16 по 20 вересня під час Book Forum, що цьогоріч відбудеться онлайн.

Як фантастика вплетена в реальність

Проникнення фантастики у реальний світ глибше, ніж ми звикли уявляти.

Науково-фантастичні романи свого часу надихнули Ілона Маска створити компанію Space X і розвивати космічну галузь, а французька армія взагалі набирає до своїх лав письменників-фантастів.

Популярність "Гри Престолів" стала челенджем для співробітників паспортних столів, адже кількість бажаючих називатись Джоном Сноу або назвати так свою дитину різко зросла.

А імена персонажів з "Володаря перснів" дедалі частіше стають назвами нових видів тварин, рослин і динозаврів.

Є навіть теорії, що пострадянська реакційна фантастика готувала війну в Україні.

"Чи не найфантастичніший, а водночас і цілком реалістичний наслідок появи "Гаррі Поттера" – мільйони підлітків в усьому світі віддали перевагу читанню саме завдяки цьому циклу.

Мені здається, це набагато дієвіший результат, ніж успішна здогадка щодо кишенькового калькулятора чи розумного пилосмока, правда ж?" – зазначає Володимир Аренєв.

Володимир Аренєв, письменник і куратор спецпроєкту "Фантастика" на 27 Book Forum

Фантастика передбачає майбутнє?

Так, якщо ми хочемо в це вірити.

У фантастиці є чимало книжок про катастрофи й епідемії.

У "Протистоянні" Кінґа людство вимирає через створений військовими новий штам грипу, а в класичному романі Джона Віндема "День триффідів" людство потерпає від навали агресивних і здатних пересуватися рослин.

Фантастика здатна зняти стрес. Фото Veneratio/Depositphotos

Але реалії цих книжок не допоможуть впоратись із домашньою ізоляцію часів 2020-го.

А що ж допоможе?

"Під час епідемії люди прагнуть читати щось, не пов’язане із нею, – ділиться своїми спостереженнями Володимир.

І це нормально: книжка здатна не тільки дати нову інформацію, але й зняти стрес, заспокоїти.

"Володар перснів", оповідання Бредбері чи іронічна проза Курта Воннегута мотивують в цьому випадку набагато потужніше, ніж чергова постапокаліптика".

Чи з’явиться особливий піджанр ковідної фантастики має показати час. На думку нашого експерта, такий травматичний досвід складно осмислити в моменті. Тож дійсно вартісних творів треба чекати вже після завершення пандемії.

Безпечні пригоди під час пандемії

З тим, що читання рятує від стресу та допомагає пережити непевні часи, погоджується і психологиня Олена Сергеєва:

"Еволюційно так склалось, що читання добре переключає та перерозподіляє зони збудження у мозку.

Його ресурсу не вистачає на те, щоб хвилюватись і сприймати текст водночас, і він перенаправляє потужності туди, де зараз наша увага. А вона – у книзі".

При цьому, що менш буденні образи та ситуації розгортаються у творі, то інтенсивніше працює мозок – саме цим і цінна фантастика. У такий спосіб читання може переключати не гірше за фізичні вправи.

Під час пандемії люди тяжіють до читання, бо серед іншого це дає відчуття захищеності.

Фантастика дає гарну можливість пережити якусь пригоду цілком безпечно, контрольовано і за визначений час. А також відсилає нас кудись далеко, а це саме те, чого нам не вистачало впродовж домашніх місяців.

Олена Сергеєва, психологиня, психотерапевтка і співзасновниця центру Neuroflex

"Ще одна причина, чому читання допомагає долати стрес – це поле для емпатії.

Ми асоціюємо себе з героями, співчуваємо їм та відчуваємо такий самий катарсис, який буває у театрі чи при перегляді фільмів", – додає Олена.

Загалом, читання знижує рівень стресу на 70%, вирівнює серцебиття і рівень так званого "гормону стресу" кортизолу.

Тому книжка улюбленого фентезі перед сном – прекрасний спосіб розслабитись після напруженого дня.

Фантастичні світи, у які хочеться втекти

BookForum рекомендує добірку фантастичних книжок, які рятують від напруження і лоскочуть уяву.

Вивчайте детальнішу його програму, а поки оберіть книгу:

📖 "Паперовий звіринець" Кена Лю – книжка про те, як оживають паперові фігурки-орігамі, а людські серця стають черствими.

📖 "Ерік" Террі Пратчетта – черговий роман про безмежний Дискосвіт розповідає історію Фауста 2.0. Він уклав угоду з демоном, але отримав зовсім не те, чого бажав.

📖 "Валіс" Філіп Дік – моторошно смішна історія про появу рожевого Бога.

📖 "Раніше, ніж їх повісять" або "На лезі клинка" Джо Аберкромбі – темне середньовічне фентезі для тих, хто сумує за найкращими сезонами "Гри Престолів".

📖 "Сяйво", "Доктор Сон" чи новенький "Інститут" Стівена Кінґа – драйвове читання про людей з паранормальними здібностями для тих, хто завжди хотів у них вірити.

📖 "Щось крихке" Ніла Ґеймана – збірка оповідань для тих, кому цікаво, що б робив Шерлок Голмс, якби зустрівся з Ктулху.

📖 "Закон Ордену" Пйотра Ґурського – роман про світ після великої війни, з драконами, найманими вбивцями, магією та всім, за що ми любимо класичну фантастику.

Галина Танай, Ірина Угнівенко, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина KrisCole/Depositphotos

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