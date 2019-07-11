Чоловік обізвав мера "гандоном", але довів у суді, що мав на увазі письменника-фантаста

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11 липня 2019

Веселі справи розглядають часом українські суди.

Апеляційний суд закрив справу щодо чоловіка, який звернувся до мера міста Тетіїв Київської області словом "гандон", пише "Судовий репортер".

У квітні цього року відбулося громадське зібрання з приводу зариблення річки Роська держпідприємством "Сервіс" за ініціативою Тетіївської міськради.

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Зібрання проходило на вулиці і громадяни висловлювали свою незгоду з діями мера. Один із присутніх Ігор Савлук вказава на міського голову Руслана Майструка, і заявив, що отакі "гандони" пишуть брехню.

УП вдалося підтвердити інформацію, що мова іде саме про мера.

У травні Тетїівський райсуд визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві і оштрафував на 51 грн. 

Сам порушник вину не визнавав і переконував, що мав на увазі французького письменника-фантаста Ів Гандона, тому це не є образливим нецензурним словом. 

Справа - французький письменник-фантаст

Суд такі пояснення до уваги не взяв, мотивуючи тим, що термін "гандон" має кілька значень, в тому числі і вживається як образа відносно осіб чоловічої статі.

Суд навів словник нецензурних слів та виразів, де термін "гондон" означає: 

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1) презерватив

2) погана людина.

І Вікіпедію, де "гондон" - це погана, неприємна, підла людина, мудак.

Чоловік подав апеляцію, і згодом Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою "гандон" в контексті розмови чоловік дійсно порівняв мера з французьким письменником-фантастом "Ів Гандоном", оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. 

Апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції не врахував, що вислів не був пов’язаний з явною неповагою до інших громадян, оскільки вони повністю його підтримували і активно захищали, коли мер хотів його штовхнути. 

Суд не побачив доказів того, що чоловік словом "гандон" хотів образити мера, а не просто згадав прізвище французького письменника-фантаста.

Повністю рішення апеляційного суду можете почитати тут.

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