7 науково-фантастичних серіалів, які допоможуть втекти від реальності

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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25 квітня 2020

Високо-якісні серіали в жанрі фантастика є великою рідкістю, бо фантазія для втілення вимагає значних коштів, не потрібних в такій кількості для зйомок комедій, драм чи пригод, де застосовується, переважно, вже існуючий світ.

На жаль, фантастика і не входить до найбільш затребуваних жанрів – сучасний світ вимагає раціональності.

Дитячі та юнацькі ігри в інші світи, інших істот і що все є можливим, сприймаються за дивацтва, не заохочуючись матеріалістично налаштованим людством.

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Але втікати у світ придуманого, непізнаного і загадкового все одно потрібно ледь не кожному, як подивитися в небо.

В цій збірці серіалів в жанрі наукової-фантастики не буде космічної опери "Простір", бо це як "Титанік" в драмі.

І "Мандолорця" не буде, бо про нього чули всі.

Як не буде і серіалів про супергероїв на кшталт "Хлопак", "Академії Амбрелла" чи "Болотної тварини".

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До списку залучені нові серіали, про які "Українська правда. Життя" ще не писала. І два, без яких обійтися не можливо.     

"Оповідки з Кільця" (Tales from the Loop)

Коли наукова фантастика вписана у звичну драму буття, як в "Оповідках...", складається враження присутності неймовірного тут і зараз.

Чого й хотів дати відчути шоураннер Натанієл Хелперн ("Легіон"), екранізуючи книгу Саймона Стелленгага.

У "Оповідки з Кільця" (Tales from the Loop) наукова фантастика вписана у звичну драму буття

Наріжний камінь серіалу визначає герой Джонатана Прайса ("Два Папи"), коли його онук питає, чим він займається: "Роблю неможливе – можливим".

В уявних Сполучених Штатах 80-х років роботи нудьгують в лісі, або патрулюють з людиною вулицю, заважаючи сусідам скреготом своїх незмащених шестерень.

На пустирі валяється остов апарату, який визначає довжину твого життя, варто лише гукнути в його заіржавілу сферу, щоб він тобі луною видав, як зозуля, десятиліття майбуття.

І навіть машинку для зупинки часу тут парочка використовує лишень для усамітнення, в якості оригінальності кохаючись посеред дороги, на якій застигли їх знайомі чи незнайомі...

За деякими винятками, "Оповідки..." – це 8-серійне щастя, замішане з ніжності й щемливого суму, дитячої безпосередності та дорослого заповзяття.

"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)

Не реально обійти цей серіал, розуміючи, що невдовзі він стане класикою, а зараз для любителів наукової фантастики є предметом безперестанного передивляння в постійному задоволенні, і очікуванні на другий сезон, заявлений на цей рік.

І це при тому, що мова про анімаційний серіал, чиї творці були фанатами екранізації культових коміксів "Важкий метал" 1981 року.

Звісно, і те, й інше – не для дітей.

"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots) невдовзі стане класикою

Більше того: з елементами жахів, і в жанрах трилера, містики, військового і космічного екшну.

18 серій є окремими короткими мультфільмами, де події розгортаються в минулому чи майбутньому, альтернативному Всесвіті чи космосі, і оповідають історії про вурдалаків та духів, роботів чи інопланетних монстрів, радянських солдат або ж про іронічних, але не простих американських старих пердунів.

Одні намальовані класично, інші в техніці комп’ютерної анімація, а деякі в авторській змішаній техніці.

І всі – за авторства крутих режисерів (чого лише вартий шоураннер серіалу – Тім Міллер, творець "Дедпулу"). Словом – must see.       

"Мені це не подобається" (I Am Not Okay with This)

Тут фантастики зовсім мало, але вона особливо приємна для фантазії глядача.

Звичайна, не дуже гарненька і дуже закомплексована дівчинка зі старших класів відкриває в собі паранормальні здібності – примусити когось сказати те, чого вона захотіла, зусиллям волі розкидати навколо себе стелажі в бібліотеці, дерева в лісі чи відірвати комусь голову в прямому сенсі.

Саме таку силу бажають мати підлітки, особливо в ситуаціях, коли над ними знущаються чи їх не розуміють.

У "Мені це не подобається" (I Am Not Okay with This) фантастика подана дозовано 

Головна героїня така, бо окрім всього, вона відчуває себе ще й лесбійкою.

Фантастика тут дозовано подана, втім, втілена переконливими спецефектами.

Загалом, ми маємо драму пубертатного віку з промовою-поясненнями до глядача від центрального персонажа, де разом поєднуються шкільні серіали "13 причин чому" і "Сексуальне виховання" з алюзіями на кінгівську "Керрі" та бунтівний британський хіт "Кінець ї***ого світу".

Плюс такий модний наразі гомосексуальний аспект.

"Мені..." йде легко, – бо це ще й комедія, – і є очікування на продовження.

"Скасувати" (Undone)

Нехай цей фільм-мультфільм і не є унікальним за технологією, в якій створений, ротоскопіювання (раніше були і "Помутніння", і "Пробудження життя"), він в якості серіалу виглядає новаторським, і безсумнівно та цілковито заворожує.

В США, в Чикаго його зняв як фільм данський режисер Хіско Хулсінг ("Курт Кобейн: клятий монтаж"), залучаючи акторів на кшталт Рози Салазар і Боба Оденкірка, а в Голландії його було анімовано.

"Скасувати" (Undone) виглядає новаторським

Вийшла 8-серійна серйозна мультиплікаційна драма-комедія-трилер про дівчину, яку вириває із звичного життя її батько, благаючи про допомогу.

Фантастика в тому, що батько загинув ще в дитинстві героїні, а тепер він з’явився, невидимий для інших, після ДТП, в яке потрапила дівчина і яке він ж і спровокував – аби дати донці зрозуміти, хто вона і що вона може.

Дівчина справді починає бачити сади навколо, і робить можливим мандри в минуле.

Хоча, врешті, лікарі кажуть їй, що в неї психічні проблеми. Але канал Amazon замовив 2-й сезон, тож, певно, мова про наукову фантастику, а не про психіатрію.

"Модифікований карбон" (Altered Carbon)

Ще 2018-го року Netflix, екранізуючи роман Річарда Моргана, реалізував мрію любителя бойової фантастики, на межі між космічною оперою Гаррі Гаррісона і кіберпанком Філіпа Діка.

Перший сезон був блискучим втіленням сучасного уявлення про жахи і чудеса майбутнього – з потенційно вічним життям через можливість переносу сутності людини на флешці в будь-яке нове тіло, але через це й з набагато небезпечнішим існуванням і ймовірністю миттєвої смерті.

"Модифікований карбон" (Altered Carbon) для молодого покоління наразі the best

Серіал зарахували до когорти кращих у своєму жанрі за перші два десятиліття XXI століття.

А головний герой, солдат Такеші Ковач, заморожений на дві сотні років і витягнутий для розслідування вбивства тіла супербагатія, став достойним наслідувачем традиції героїв фантастичних романів минулого.

Другий сезон трохи поступився першому в рейтингах на найбільшому кіносервері світу IMDB, але, попри сценарні натяжки і відчутні дурниці в сюжеті, зберіг надію і дав позитив поціновувачам фільмів в дусі "Того, хто біжить по лезу" та "Привиду в броні".

Для молодого покоління наразі він – the best. 

"Людина майбутнього" (Future Man)

Три сезони цього серіалу є диким варивом з фантастики і комедії (тут є алюзії "Термінатора", "Назад у майбутнє", "Універсального солдата", "Першому гравцю приготуватися" і Бог знає ще чого).

Цільова аудиторія – любителі чорного гумору і його апологета Сета Рогена, відомого за фільмами "Ананасовий експрес", "Супер-перці" або "Це – кінець".

Все максимально неполіткоректно, трешово і гомерично, словом, "повний розковбас", кажучи мовою Рогена.

"Людина майбутнього" (Future Man) є диким варивом з фантастики і комедії

А починається історія з того, що супервоїни з 2062 року помилково сприйняли класного гравця в комп’ютерну гру з 2017-го за класного воїна, який може врятувати світ.

Подорожі в часі та просторі, постійні бійки і комічні ситуації з тупими-страшними-смішними ситуація – це все і є "Людина майбутнього".

В новому 3-му сезоні героїв у 3491 році насильно роблять частиною гри "боїв без правил з чудовиськами", з якої вони втікають, перестрибуючи з одної епохи в іншу (одного разу вони потрапляють в Росію, де їх примушують викопувати буряк)...

Регіт, але для тих, хто в темі.   

"Авеню 5" (Avenue 5)

Фантастичний гумористичний серіал стібеться над "Вавілоном-5" і рештою космічних та пригодницьких шоу на каналах SyFy і National Geographic.

Щоб зрозуміти рівень гумору, варто назвати шоураннера – це творець коміксової трагікомедії "Смерть Сталіна" Армандо Іаннучі, а в головній ролі знімається Х’ю Лорі ("Доктор Хауз").

"Авеню 5" (Avenue 5) стібеться над "Вавілоном-5"

Мова про космічний лайнер і його зіпсутий туристичний шлях: замість прямого повернення на Землю, він летить по колу, і на це потрібно не два тижні, а півроку.

Ситуацію обтяжує те, що капітан (Лорі) – не капітан, а найнятий для реклами актор, як і вся команда; єдиний справжній технік – гине; каналізація лайнера ламається, і екскременти витікають у космос, але через власне тяжіння лайнера починають обертатися навколо нього; на швидке повернення лайнера потрібно 4 трильйони доларів, але, щоб це сталося, потрібно знищити 500 "зайвих" пасажирів...

В серіалі вже знайшли "аналогію з Україною", що робить його актуальним для нас, але без здорового цинізму "Авеню 5" годі сприйняти.

Втім, канал НВО вже замовив 2-й сезон.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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