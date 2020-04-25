7 науково-фантастичних серіалів, які допоможуть втекти від реальності

Високо-якісні серіали в жанрі фантастика є великою рідкістю, бо фантазія для втілення вимагає значних коштів, не потрібних в такій кількості для зйомок комедій, драм чи пригод, де застосовується, переважно, вже існуючий світ.
На жаль, фантастика і не входить до найбільш затребуваних жанрів – сучасний світ вимагає раціональності.
Дитячі та юнацькі ігри в інші світи, інших істот і що все є можливим, сприймаються за дивацтва, не заохочуючись матеріалістично налаштованим людством.
Але втікати у світ придуманого, непізнаного і загадкового все одно потрібно ледь не кожному, як подивитися в небо.
В цій збірці серіалів в жанрі наукової-фантастики не буде космічної опери "Простір", бо це як "Титанік" в драмі.
І "Мандолорця" не буде, бо про нього чули всі.
Як не буде і серіалів про супергероїв на кшталт "Хлопак", "Академії Амбрелла" чи "Болотної тварини".
До списку залучені нові серіали, про які "Українська правда. Життя" ще не писала. І два, без яких обійтися не можливо.
"Оповідки з Кільця" (Tales from the Loop)
Коли наукова фантастика вписана у звичну драму буття, як в "Оповідках...", складається враження присутності неймовірного тут і зараз.
Чого й хотів дати відчути шоураннер Натанієл Хелперн ("Легіон"), екранізуючи книгу Саймона Стелленгага.
|У "Оповідки з Кільця" (Tales from the Loop) наукова фантастика вписана у звичну драму буття
Наріжний камінь серіалу визначає герой Джонатана Прайса ("Два Папи"), коли його онук питає, чим він займається: "Роблю неможливе – можливим".
В уявних Сполучених Штатах 80-х років роботи нудьгують в лісі, або патрулюють з людиною вулицю, заважаючи сусідам скреготом своїх незмащених шестерень.
На пустирі валяється остов апарату, який визначає довжину твого життя, варто лише гукнути в його заіржавілу сферу, щоб він тобі луною видав, як зозуля, десятиліття майбуття.
І навіть машинку для зупинки часу тут парочка використовує лишень для усамітнення, в якості оригінальності кохаючись посеред дороги, на якій застигли їх знайомі чи незнайомі...
За деякими винятками, "Оповідки..." – це 8-серійне щастя, замішане з ніжності й щемливого суму, дитячої безпосередності та дорослого заповзяття.
"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)
Не реально обійти цей серіал, розуміючи, що невдовзі він стане класикою, а зараз для любителів наукової фантастики є предметом безперестанного передивляння в постійному задоволенні, і очікуванні на другий сезон, заявлений на цей рік.
І це при тому, що мова про анімаційний серіал, чиї творці були фанатами екранізації культових коміксів "Важкий метал" 1981 року.
Звісно, і те, й інше – не для дітей.
|"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots) невдовзі стане класикою
Більше того: з елементами жахів, і в жанрах трилера, містики, військового і космічного екшну.
18 серій є окремими короткими мультфільмами, де події розгортаються в минулому чи майбутньому, альтернативному Всесвіті чи космосі, і оповідають історії про вурдалаків та духів, роботів чи інопланетних монстрів, радянських солдат або ж про іронічних, але не простих американських старих пердунів.
Одні намальовані класично, інші в техніці комп’ютерної анімація, а деякі в авторській змішаній техніці.
І всі – за авторства крутих режисерів (чого лише вартий шоураннер серіалу – Тім Міллер, творець "Дедпулу"). Словом – must see.
"Мені це не подобається" (I Am Not Okay with This)
Тут фантастики зовсім мало, але вона особливо приємна для фантазії глядача.
Звичайна, не дуже гарненька і дуже закомплексована дівчинка зі старших класів відкриває в собі паранормальні здібності – примусити когось сказати те, чого вона захотіла, зусиллям волі розкидати навколо себе стелажі в бібліотеці, дерева в лісі чи відірвати комусь голову в прямому сенсі.
Саме таку силу бажають мати підлітки, особливо в ситуаціях, коли над ними знущаються чи їх не розуміють.
|У "Мені це не подобається" (I Am Not Okay with This) фантастика подана дозовано
Головна героїня така, бо окрім всього, вона відчуває себе ще й лесбійкою.
Фантастика тут дозовано подана, втім, втілена переконливими спецефектами.
Загалом, ми маємо драму пубертатного віку з промовою-поясненнями до глядача від центрального персонажа, де разом поєднуються шкільні серіали "13 причин чому" і "Сексуальне виховання" з алюзіями на кінгівську "Керрі" та бунтівний британський хіт "Кінець ї***ого світу".
Плюс такий модний наразі гомосексуальний аспект.
"Мені..." йде легко, – бо це ще й комедія, – і є очікування на продовження.
"Скасувати" (Undone)
Нехай цей фільм-мультфільм і не є унікальним за технологією, в якій створений, ротоскопіювання (раніше були і "Помутніння", і "Пробудження життя"), він в якості серіалу виглядає новаторським, і безсумнівно та цілковито заворожує.
В США, в Чикаго його зняв як фільм данський режисер Хіско Хулсінг ("Курт Кобейн: клятий монтаж"), залучаючи акторів на кшталт Рози Салазар і Боба Оденкірка, а в Голландії його було анімовано.
|"Скасувати" (Undone) виглядає новаторським
Вийшла 8-серійна серйозна мультиплікаційна драма-комедія-трилер про дівчину, яку вириває із звичного життя її батько, благаючи про допомогу.
Фантастика в тому, що батько загинув ще в дитинстві героїні, а тепер він з’явився, невидимий для інших, після ДТП, в яке потрапила дівчина і яке він ж і спровокував – аби дати донці зрозуміти, хто вона і що вона може.
Дівчина справді починає бачити сади навколо, і робить можливим мандри в минуле.
Хоча, врешті, лікарі кажуть їй, що в неї психічні проблеми. Але канал Amazon замовив 2-й сезон, тож, певно, мова про наукову фантастику, а не про психіатрію.
"Модифікований карбон" (Altered Carbon)
Ще 2018-го року Netflix, екранізуючи роман Річарда Моргана, реалізував мрію любителя бойової фантастики, на межі між космічною оперою Гаррі Гаррісона і кіберпанком Філіпа Діка.
Перший сезон був блискучим втіленням сучасного уявлення про жахи і чудеса майбутнього – з потенційно вічним життям через можливість переносу сутності людини на флешці в будь-яке нове тіло, але через це й з набагато небезпечнішим існуванням і ймовірністю миттєвої смерті.
|"Модифікований карбон" (Altered Carbon) для молодого покоління наразі the best
Серіал зарахували до когорти кращих у своєму жанрі за перші два десятиліття XXI століття.
А головний герой, солдат Такеші Ковач, заморожений на дві сотні років і витягнутий для розслідування вбивства тіла супербагатія, став достойним наслідувачем традиції героїв фантастичних романів минулого.
Другий сезон трохи поступився першому в рейтингах на найбільшому кіносервері світу IMDB, але, попри сценарні натяжки і відчутні дурниці в сюжеті, зберіг надію і дав позитив поціновувачам фільмів в дусі "Того, хто біжить по лезу" та "Привиду в броні".
Для молодого покоління наразі він – the best.
"Людина майбутнього" (Future Man)
Три сезони цього серіалу є диким варивом з фантастики і комедії (тут є алюзії "Термінатора", "Назад у майбутнє", "Універсального солдата", "Першому гравцю приготуватися" і Бог знає ще чого).
Цільова аудиторія – любителі чорного гумору і його апологета Сета Рогена, відомого за фільмами "Ананасовий експрес", "Супер-перці" або "Це – кінець".
Все максимально неполіткоректно, трешово і гомерично, словом, "повний розковбас", кажучи мовою Рогена.
|"Людина майбутнього" (Future Man) є диким варивом з фантастики і комедії
А починається історія з того, що супервоїни з 2062 року помилково сприйняли класного гравця в комп’ютерну гру з 2017-го за класного воїна, який може врятувати світ.
Подорожі в часі та просторі, постійні бійки і комічні ситуації з тупими-страшними-смішними ситуація – це все і є "Людина майбутнього".
В новому 3-му сезоні героїв у 3491 році насильно роблять частиною гри "боїв без правил з чудовиськами", з якої вони втікають, перестрибуючи з одної епохи в іншу (одного разу вони потрапляють в Росію, де їх примушують викопувати буряк)...
Регіт, але для тих, хто в темі.
"Авеню 5" (Avenue 5)
Фантастичний гумористичний серіал стібеться над "Вавілоном-5" і рештою космічних та пригодницьких шоу на каналах SyFy і National Geographic.
Щоб зрозуміти рівень гумору, варто назвати шоураннера – це творець коміксової трагікомедії "Смерть Сталіна" Армандо Іаннучі, а в головній ролі знімається Х’ю Лорі ("Доктор Хауз").
|"Авеню 5" (Avenue 5) стібеться над "Вавілоном-5"
Мова про космічний лайнер і його зіпсутий туристичний шлях: замість прямого повернення на Землю, він летить по колу, і на це потрібно не два тижні, а півроку.
Ситуацію обтяжує те, що капітан (Лорі) – не капітан, а найнятий для реклами актор, як і вся команда; єдиний справжній технік – гине; каналізація лайнера ламається, і екскременти витікають у космос, але через власне тяжіння лайнера починають обертатися навколо нього; на швидке повернення лайнера потрібно 4 трильйони доларів, але, щоб це сталося, потрібно знищити 500 "зайвих" пасажирів...
В серіалі вже знайшли "аналогію з Україною", що робить його актуальним для нас, але без здорового цинізму "Авеню 5" годі сприйняти.
Втім, канал НВО вже замовив 2-й сезон.
Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя
Автор колажів Андрій Калістратенко
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