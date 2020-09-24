Маріїнський палац відкрито для відвідування: розклад та правила екскурсій

Щочетверга в Маріїнському палаці проводяться безкоштовні екскурсії для школярів.
Екскурсії палацом можливі з 4 вересня, вперше після 12 років реставрації.
Тепер його можуть відвідати всі охочі.
Як повідомляється на офіційному сайті Палацу, його можна відвідати у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.
Реєстрація на екскурсії – з 10 до 19.
| 1744 року ухвалено рішення про будівництво палацу у Києві.
Фото: Офіційний сайт Маріїнського Палацу
Правила для проведення екскурсій:
- не більше 15 людей в групі;
- при собі необхідно мати паспорт;
- екскурсія триває 45 хвилин.
Довідка:
Спорудження київського палацу у середині 18 століття припадає на правління російської імператриці Єлизавети Петрівни, чоловіком якої був Олексій Розумовський, брат останнього гетьмана України, президента Академії наук Росії Кирила Розумовського.
1744 – ухвалення рішення про будівництво палацу у Києві.
Проєкт розроблено під керівництвом знаменитого італійського архітектора Бартоломео Растреллі.
Вважається, що зразком для київського палацу став палац Олексія Розумовського в Перово під Москвою. Стилістично це типовий зразок барокової архітектури.
Головний двоповерховий корпус палацу з боків фланкують одноповерхові флігелі, що з’єднані з ним півкруглими коридорами. Перший поверх палацу був мурованим, а другий – дерев’яним. Фасади прикрашено колонами, напівколонами, скульптурами, вазами, що разом складало вишуканий ансамбль.
Барокові інтер’єри пишно прикрашено було ліпниною, позолотою, люстрами й дзеркалами, підлоги виготовлено з дорогих порід дерева, пишноту доповнювали розкішні меблі. Зображення первісного вигляду палацу не збереглося.
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.