Маріїнський палац відкрито для відвідування: розклад та правила екскурсій

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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24 вересня 2020

Щочетверга в Маріїнському палаці проводяться безкоштовні екскурсії для школярів.

Екскурсії палацом можливі з 4 вересня, вперше після 12 років реставрації.

Тепер його можуть відвідати всі охочі.

Як повідомляється на офіційному сайті Палацу, його можна відвідати у п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

Реєстрація на екскурсії  з 10 до 19. 

 1744 року ухвалено рішення про будівництво палацу у Києві.
Фото: Офіційний сайт Маріїнського Палацу



Правила для проведення екскурсій:

  • не більше 15 людей в групі;
  • при собі необхідно мати паспорт;
  • екскурсія триває 45 хвилин.

Довідка:

Спорудження київського палацу у середині 18 століття припадає на правління російської імператриці Єлизавети Петрівни, чоловіком якої був Олексій Розумовський, брат останнього гетьмана України, президента Академії наук Росії Кирила Розумовського.

1744 – ухвалення рішення про будівництво палацу у Києві.

Проєкт розроблено під керівництвом знаменитого італійського архітектора Бартоломео Растреллі. 

 

Вважається, що зразком для київського палацу став палац Олексія Розумовського в Перово під Москвою. Стилістично це типовий зразок барокової архітектури. 

Головний двоповерховий корпус палацу з боків фланкують одноповерхові флігелі, що з’єднані з ним півкруглими коридорами. Перший поверх палацу був мурованим, а другий – дерев’яним. Фасади прикрашено колонами, напівколонами, скульптурами, вазами, що разом складало вишуканий ансамбль. 

Барокові інтер’єри пишно прикрашено було ліпниною, позолотою, люстрами й дзеркалами, підлоги виготовлено з дорогих порід дерева, пишноту доповнювали розкішні меблі. Зображення первісного вигляду палацу не збереглося.

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