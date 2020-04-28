Коли вдома не сидиться: 32 онлайн-екскурсії по всьому світу

Зараз можна лише мріяти про мандрівки з рюкзаками та нові місця.

Ймовірно, багато світових пам'яток довший час будуть закриті для відвідувачів.

Але якщо ви не можете помандрувати ногами – зробіть це хоча б очима!

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Під час карантину чимало туристичних місць по всьому світі можна відвідати онлайн.

Дехто пропонує традиційні відео-екскурсії, інші – трансляції у реальному часі.

Якщо вам вже набридли серіали та книги – відправляйтеся у онлайн-мандрівку!

Парки та заповідники

Відео-екскурсії проводить керівниця із садівництва Саллі Петтіт.

Вона розповідає про рослини, які є в тамтешньому парку, та детально демонструє їх на камеру.

Весна – вдалий час для такої прогулянки, адже зараз активний період цвітіння квітів.

Мальовничі острови розташовані у Атлантичному океані.

Під час карантину місцеві створили дистанційну платформу для мандрівки островами.

Тепер туристи можуть самостійно керувати екскурсоводом, який буде їхніми очима, вухами та тілом у віртуальній подорожі.

Це щось схоже на комп'ютерну гру, де ви досліджуєте нові мальовничі місцини.

У ботсаду Гришка є теплиці з екзотичними рослинами – африканськими катусами, величезними фікусами та дикими орхідеями.

Зазвичай, у цих теплицях дуже жарке та вологе повітря – такого клімату потребують рослини.

А онлайн ними можна прогулятися без жодного дискомфорту.

До цього переліку входить п'ять парків:

Кенай-Фьордс на Алясці

Гавайські вулкани на островах

Карлсбадські печери в горах Гуадалупе

Каньйон Брайс у штаті Юта

Драй-Тортугас у Флориді

Всі прогулянки супроводжуються коментарями екскурсоводів.

Каньйон Брайс. Фото ArtTower/Pixabay

Це місце називають одним з "семи чудес" України.

Туристів приваблюють його мальовничі пейзажі та велика територія різноманітних насаджень.

Численні статуї, альтанки та фонтани на території парку, виконані в стилі давньогрецької міфології.

Тепер за тим, що відбувається на найвищі вершині світу можна спостерігати онлайн.

Трансляція з Евересту триває цілодобово.

І хоч вона не супроводжується жодними екскурсіями, видовище – дивовижне!

Зоопарки

Щоб зробити карантинні дні цікавішими, деякі зоопарки запустили не просто онлайн-екскурсії, а цілодобову трансляцію.

Тепер в реальному часі можна спостерігати за тим, як екзотичні тварини проводяться протягом дня.

Тут є пінгвіни, дельфіни, видри, медузи та інші морські жителі.

Цей заклад транслює життя слонів, жирафів, фламінго, носорогів та горил.

Крім того, тут щодня оновлюється розклад різноманітних заходів, коли показують, як миються слони чи тренуються морські леви.

У цьому зоопарку можна спостерігати за кумедними пандами.

Тут великий вибір тварин, за якими можна спостерігати онлайн – від птахів та мавп до білого ведмедя і тигрів.

Музеї

Для прогулянок-онлайн доступні сім українських музеїв, розташованих просто неба:

Музей архітектури та побуту "Шевченківський гай

Мамаєва Слобода

Запорізька Січ

Музей народної архітектури та побуту

Резиденція Богдана Хмельницького

Національний музей народної архітектури та побуту України

Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

Запорізька Січ. Фото Zruchno.Travel

У художньому музеї презентують видатні колекції світового мистецтва.

В одному із виставкових залів відкрито постійну експозицію колекції мистецтва Азії.

Окремим витвором архітектурного мистецтва є сам особняк родини Ханенків.

Віртуальний тур музеєм складається із двох частин.

Фото Музей Ханенків

Один із найбільших та найвідвідуваніших музеїв світу.

В девяти колекціях музею загалом міститься 35 тисяч мистецьких творів.

Відтепер музей відкрив кілька галерей-онлайн.

Тут можна детально роздивитися знаменитий "Портрет" нідерландського постімпресіоніста Вінсента Ван Гога.

Під час віртуальної екскурсії є змога детальніше прочитати про особливості інших мистецьких творів автора.

Це національний музей мистецтв.

У його виставкових залах представлений переважно французький живопис, скульптура та прикладне мистецтво.

На стінах музею можна побачити картини Моне, Ренуара та Ван Гога.

Цікавить, яким був побут первісних людей, або як виглядав справжній динозавр? Тоді вам сюди.

Заклад налічує більше 500 млн експонатів, зокрема рештки тварин, скамянілі скелети динозаврів, колекції мінералів і метеоритів.

Також є зал про походження людини, де можна простежити еволюцію людства на Землі.

Подібні експонати та колекції можна також віртуально переглянути у лондонському Музеї природознавства.

У зоологічному залі закладу знаходиться кит, довжиною 30 метрів, а у центральному – величезний скелет динозавра.

Національний музей природознавства. Фото Pixabay

Найбільша колекція творів відомого художника знаходиться тут.

В онлайн-доступі є перший виставковий комплекс театру-музею, який також спроектував сам Далі.

Онлайн-відвідувачів можуть оцінити сюрреалістичні інсталяції та незвичайні художні зали.

Це ще один іспанський музей, відомий своєю оригінальною архітектурою.

Заклад буде цікавий поціновувачам сучасного мистецтва – від живопису до інсталяцій.

Додатково є змога прочитати про історію експонатів та їхню тематику.

Шедевр за шедевром у галереї можна вивчити історію європейського мистецтва.

Всі твори тут розташовані у хронологічній послідовності.

Галерея презентує картини Белліні, Рафаеля, Рубенса та інших класиків.

Якщо ви захоплюється мистецтвом і полюбляєте віртуальні екскурсії, можете використовувати ресурс Google Arts & Culture.

На платформі збережені онлайн-версії видатних творів мистецтва та огляди музеїв зі всього світу.

Це не класични музей, але для фанатів космічної тематики – просто скарб.

Компанія організувала онлайн-екскурсії по лабораторіях, аеродинамічних тунелях, симуляторах та космічних комплексах.

Тут можна навіть зазирнути в середину корабля.

Замки та палаци

Навіщо сидіти вдома, якщо можна поблукати вишуканими королівськими залами – нехай навіть онлайн.

Відома резиденція британської родини монархів.

В реальності парадні покої палацу можна відвідати у серпні та вересні, коли його покидає королева Єлизавета ІІ.

Віртуально є змога прогулятися по двох вітальнях та тронному залу.

Букінгемський палац. Фото sameladuarte/Pixabay

Фортеця є однію з головних туристичних приваб міста.

У замку зберігається корона та камінь, на якому коронувалися королі Шотландії.

Французька вишуканість, золота оздоба та живопис на стінах – ось що відкриється перед відвідувачами колишньої резиденції королів.

Віртуально можна оглянути головні зали, спальні, королівську каплицю та сад.

До багатьох творів мистецтва, які можна побачити під час віртуального туру, додається текстовий опис.

Версальський палац. Фото iankelsall1/Pixabay

Він досі залишається діючою резиденцією королеви та найбільшим із житлових замків у світі.

Онлайн-екскурсія проводиться бенкетним залом, багряною вітальнею та палатою Вертелло.

У кожній кімнаті ви можете отримати додаткову інформацію про її значення та використання.

Популярні історичні локації

Одна з найпопулярніших туристичних локацій в нашій столиці.

Собор був збудований ще у 1037 році князем Ярославом.

В онлайн-версії храму є інформація про ікони та сюжети, зображені на стінах.

Якщо вам до вподоби релігійний туризм, можете також віртуально завітати до київської Кирилівської церкви.

Мабуть немає туристів, які б не хотіли потрапити у Колізей.

Тут оживає атмосфера масових видовищ Стародавнього Риму.

Під час віртуального туру можна прогулятися коридорами амфітеатру та оцінити його архітектуру з середини.

Колізей. Фото krystianwin/Pixabay

Блукаючи історичними пам'ятками, варто приділити увагу цьому мегаліту.

Він був збудований 3,5 тис. років до н.е, проте його виникнення досі супроводжується загадковими теоріями та міфами.

За місцевою легендою велетенські камені з'явилися завдяки чарівнику Мерліну, який працював при дворі короля Артура.

Прогулянки містами





Це місто з червоного каменю в Йорданії, збудоване понад 2 тис. років тому.

За своєю величиною воно більше ніж Львів, містить близько ста храмів та 800 гробниць.

Мандруючи Петрою можна також послухати аудіо-екскурсію, або ж прочитати цікаві факти під час відео.

Це місто тисячолітніх храмів та джунглів є найбільшою пам'яткою Камбоджі.

Наприклад, храм Ангкор-Ват, присвячений богові Вішну, вважається найбільшою культовою спорудою у світі.

Всі визначні архітектурні споруди місцевості доступні онлайн.

Ангкор. Фото dMz/Pixabay

Резиденція Папи Римського – найменша місто-держава у світі.

Щороку вона приймає тисячі туристів та паломників.

Окрім красивої архітектури та великої площі, на території міста є чимало музеїв, які також доступні в онлайн-версії.

Від стародавніх міст – до сучасного вуличного мистецтва.

Мурали стали справжнім приводом відправитися у подорож, а деякі міста вже створюють такі туристичні маршрути.

Наприклад, за посиланням віртуально можна прогулятися Нью-Йорком та оглянути картини, намальовані на водяних баках.

Або ж помандрувати в пошуках муралів вулицями міста Мальме та Буенос-Айресу.

До речі, в Україні цей вид мистецтва теж набув популярності.

Три місцевих мурали увійшли до списку найкращих вуличних витворів мистецтва світу у 2017 році.

Київ

Під час карантину є змога помандрувати і маршрутами рідної столиці.

Місцеві екскурсоводи часто організовують онлайн-екскурсії та квести у реальному часі.

Наприклад, 26-28 квітня буде проходити онлайн-квест "Таємничий трикутник Києва".

Крім того, можна відвідати віртуальну екскурсію по станціях-привидах київського метрополітену з легендами та цікавими фактами.

А якщо ви кайфуєте від київської архітектури, то поблукайте онлайн вуличками Подолу та послухайте зворушливі історії про кохання.

Дарія Поперечна, УП.Життя

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