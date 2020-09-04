У фіналі літературної премії Центральної Європи двоє українських письменників

311
4 вересня 2020

До фіналу літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшло двоє українських письменників.

Про це йдеться на офіційному сайті організаторів премії.

Зараз у списку 7 авторів.

З українських потрапили:

  • Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy);
  • Сергій Жадан (Internat, видавництво Czarne).

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus  — літературна відзнака, яку  із 2006-го вручають щороку за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою.

Нагадаємо, у довгий список літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшло троє українських письменників.

  Статуетка премії Центральної Європи "Ангелус"

Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до важливіших та актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

Переможця оголосять 17-го жовтня. 

Він отримає 150 тис злотих (понад 40 тис доларів). і статуетку авторства вроцлавської різьбярки.   

Лауреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).

Вас також може зацікавити:

Як заохотити дитину до читання книг влітку. Поради для різних рівнів

30 хороших українських книг 2019 року. Цікаве для родинних читань

Книжки, "Кайдаші", Середні віки: як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 20
Піклування в кожен дім

Covid-19, повінь та карантин: як самотні пенсіонери долають ці та інші труднощі

СПЕЦПРОЄКТ
 1979
КУЛЬТУРА

Ірен Роздобудько, Любов Якимчук та ще 5 відомих донеччан та луганчан про те, за чим вони сумують і куди хотіли б повернутися

Тетяна Мала
 2107
Суспільство

Опанувати Tik Tok, проводити опитування в Instagram, вести блог: три вчительки про те, як навчатись, навчаючи

Фелікс Літвін