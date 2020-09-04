У фіналі літературної премії Центральної Європи двоє українських письменників

До фіналу літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшло двоє українських письменників.
Про це йдеться на офіційному сайті організаторів премії.
Зараз у списку 7 авторів.
З українських потрапили:
- Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy);
- Сергій Жадан (Internat, видавництво Czarne).
Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — літературна відзнака, яку із 2006-го вручають щороку за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою.
Нагадаємо, у довгий список літературної премії Центральної Європи "Ангелус" увійшло троє українських письменників.
|Статуетка премії Центральної Європи "Ангелус"
Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).
Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до важливіших та актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.
Переможця оголосять 17-го жовтня.
Він отримає 150 тис злотих (понад 40 тис доларів). і статуетку авторства вроцлавської різьбярки.
Лауреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).
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