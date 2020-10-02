На ремонт клубів в регіонах Мінкульт планує витратити 1 млрд гривень

Міністерство культури та інформаційної політики запускає великий ремонт місцевих клубів з 2021 року і планує витратити на це 1 млрд гривень.

Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко на "Форумі Культурних Лідерів" у Дніпрі 2 жовтня.

Поки що йдеться про ремонт 50 клубів.

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Нагадаємо, в інтерв'ю Українській правді. Життя Ткаченко розповів, що місцеві клуби та бібліотеки мають трансформувати в щось набагато більш сучасне і атрактивне для місцевих громад.

Олександр Ткаченко. Фото: Катерина Хорощак

"Є спосіб, коли самі громади виходять на нас, ми співпрацюємо з ОТГ і з областями, і вони ініціюють перетворення цих бібліотек чи клубів на щось більш сучасне, де можуть бути залежно від потреб громади і кіноточка, і спортивна точка тощо.

Принцип такий: місцеві громади частково фінансують, інша частина йде через бюджет, щоб трансформувати ці об’єкти, зокрема, як ті, що можуть приймати і колективи з великих міст", – сказав міністр.

Тобто, за його слоами, якщо в місцевої громади є ідея реформувати цей клуб, але в них немає достатньо коштів, вони можуть звернутися до міністерства за допомогою.

"В нас є певна модель, як це можна реалізувати. І програма, яку ми оголосили, має працювати найближчі 3-4 роки.

В нас – 16 тисяч бібліотек і 16 тисяч клубів. Є питання щодо ефективності їхньої роботи", – додав Ткаченко.

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