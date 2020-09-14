Ткаченко розповів, що буде з бюджетом на культуру на 2021 рік

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Витрати на культуру планують збільшити, але не так, як сподівалися у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко під час пресконференції 14 вересня.

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"Стосовно бюджету на наступний рік: так, я бачив, витрати збільшуються, не в той спосіб і не таким чином, як ми сподівалися.

Очевидно, що це перший драфт бюджету, і депутати, і громадськість будуть його обговорювати, і ми сподіваємося, що нам вдасться збільшити витрати, насамперед, пов’язнані із програмами Українського культурного фонду, Українського інституту книги і програми реставрації", - розповів Ткаченко.

Олександр Ткаченко. Фото: пресслужба Мінкульту

Нагадаємо, у Мінкульті планують розпочати масштабну реставрацію культурних об'єктів, на яку потрібно щонайменше 55 млрд грн.

В інтерв'ю "Українській правді. Життя" Ткаченко розповів, що сфера культури та креативна економіка дають надзвичайно великі можливості для розвитку суспільства, для розвитку економіки, і "ми збираємося це робити".

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