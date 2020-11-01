Ви все чули? Чорнобильська KAZKA, наші The xx, повернення VovaZilVova та інші нові українські пісні жовтня

Пилип Пухарєв спеціально для УП.Життя
6169
1 листопада 2020

Для української музики осінь традиційно стає порою затишшя і підбиття підсумків року. 

В жовтні наші артисти рефлексували щодо виборів і Стуса, згадували про трагедію на ЧАЕС і знімали розкішні кліпи на минулорічні хіти.

Реклама:

KAZKA x RUNSTAR - Острів

Поп-тріо та саундпродюсер Сергій Ранов презентували композицію з проекту "Звуки Чорнобиля".

У пісні використані звуки радіації з дозиметра та інші фрагменти з чорнобильскої аудіобібліотеки, яку зібрав художник Валерій Коршунов.

У проекті "Звуки Чорнобиля" взяли участь 10 артистів. Серед них – як українські (KAZKA, Сергій Міхалок і Олександр Чемеров, KRUTЬ, "Вагоновожатые", Atomic Simao), так і закордонні (GusGus, Telepopmusic, DUB FX, Bjarki). Дізнатися про проект більше та послухати інші композиції можна тут.

Реклама:

Бумбокс feat. Крихітка – Ангела

Андрій Хливнюк і музиканти випустили кліп на пісню з минулорічного альбому "Таємний код: Рубікон". У приспіві "Ангела" звучить фрагмент із композиції гурту "Крихітка", який виконала наживо Саша Кольцова.

В роботі над відео режисер Стас Гуренко надихався іспанськими та голландськими натюрмортами XVI-XVII століть. У кадрах можна помітити натяки на останні події в Україні: Революцію Гідності, війну на Донбасі, справу Андрія Riffmaster Антоненка і не тільки.

Alina Pash - Corruption

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, Аліна Паш та її друзі-репери презентували своє музичне послання нашим політикам. У кліпі засвітилися вуличні танцівники біля станції метро "Хрещатик" у Києві.

Паліндром - Не дожив

9 жовтня репер Степан Бурбан випустив саундтрек до документального фільму "Ваш Василь", що розповідає про життя, творчість і заслання Василя Стуса. 

За збігом обставин, 19 жовтня Дарницький районний суд міста Києва заборонив поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" на вимогу Віктора Медведчука.

Dakh Daughters - М’яч

Українське фрік-кабаре екранізувало пісню з минулорічного альбому Air. У ній звучить вірш поета-футуриста Майка Йогансена. Анімацію до відео створила Ольга Карасьова.

Alloise - Empire

Екс-вокалістка Gorchitza Live Project повернулася із першим за чотири роки новим міні-альбомом – Bare Nerve. У ньому співачка демонструє широкий діапазон західних музичних орієнтирів – від ранніх U2 до індастріал-року, як у пісні Empire. На неї Alloise зняла свіжий кліп.

Гапочка feat. Blooms Corda - Houston

Гурт Данила Галика презентував новий міні-альбом Sottoportico, а паралельно випустив окремим синглом спільний трек із Катею Гапочкою. Це, як завжди, теплий і лапмовий джаз-рок, який чудово пасує осені.

VovaZilVova - Сумував без вас засранці

Дивіться, хто повернувся! Взагалі-то Вова активізувався ще рік тому, але новим синглом і кліпом він сповіщає про свій остаточний кабек із США в Україну. 

Бійців УПА у відео зіграли члени товариства "Пам’ять", що займається історичною реконструкцією і перепохованням загиблих героїв.

Disappeared Completely - You And Me

Раніше київські інді-рокери співпрацювали з міжнародним лейблом La Belle Misque. Але новий міні-альбом, – Contradictions, – випустили на українському лейблі Mnogo Vody.

Якщо ви не вірите, що Disappeared Completely доцільно порівнювати із британцями The xx – просто послухайте трек You And Me. 

Makovka - Нічні тролейбуси

А ось ця дівчина претендує на лаври української Монеточки. Наприкінці минулого місяця Makovka презентувала ЕР "Мені й самому норм", а в жовтні показала дебютний кліп на пісню "Нічні тролейбуси". Все, як годиться музичним героям покоління "нової щирості".

Heinali - Vita Nova

Новий сингл київського електронного композитора Олега Шпудейка з альбому Madrigals, що побачить світ у середині листопада. Авторитетне британське видання The Guardian заочно поставило релізу чотири "зірки" з п’яти.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Вас також може зацікавити:

Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців

20 найзнаковіших українських пісень за 20 років. СПИСОК

"Підпільник Кіндрат" не втопився: чим нині живе співак Андрій Миколайчук

Тарас Чубай: Зараз українці – кошенята, яких мокають обличчям у купку лайна

5 способів знайти назву пісні, яку не можеш згадати

Кіт заспівав грузинську пісню і прославився у мережі

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1526
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2680
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20216
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій