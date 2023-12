Ви все чули? Чорнобильська KAZKA, наші The xx, повернення VovaZilVova та інші нові українські пісні жовтня

Для української музики осінь традиційно стає порою затишшя і підбиття підсумків року.

В жовтні наші артисти рефлексували щодо виборів і Стуса, згадували про трагедію на ЧАЕС і знімали розкішні кліпи на минулорічні хіти.

KAZKA x RUNSTAR - Острів

Поп-тріо та саундпродюсер Сергій Ранов презентували композицію з проекту "Звуки Чорнобиля".

У пісні використані звуки радіації з дозиметра та інші фрагменти з чорнобильскої аудіобібліотеки, яку зібрав художник Валерій Коршунов.

У проекті "Звуки Чорнобиля" взяли участь 10 артистів. Серед них – як українські (KAZKA, Сергій Міхалок і Олександр Чемеров, KRUTЬ, "Вагоновожатые", Atomic Simao), так і закордонні (GusGus, Telepopmusic, DUB FX, Bjarki). Дізнатися про проект більше та послухати інші композиції можна тут.

Бумбокс feat. Крихітка – Ангела

Андрій Хливнюк і музиканти випустили кліп на пісню з минулорічного альбому "Таємний код: Рубікон". У приспіві "Ангела" звучить фрагмент із композиції гурту "Крихітка", який виконала наживо Саша Кольцова.

В роботі над відео режисер Стас Гуренко надихався іспанськими та голландськими натюрмортами XVI-XVII століть. У кадрах можна помітити натяки на останні події в Україні: Революцію Гідності, війну на Донбасі, справу Андрія Riffmaster Антоненка і не тільки.

Alina Pash - Corruption

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, Аліна Паш та її друзі-репери презентували своє музичне послання нашим політикам. У кліпі засвітилися вуличні танцівники біля станції метро "Хрещатик" у Києві.

Паліндром - Не дожив

9 жовтня репер Степан Бурбан випустив саундтрек до документального фільму "Ваш Василь", що розповідає про життя, творчість і заслання Василя Стуса.

За збігом обставин, 19 жовтня Дарницький районний суд міста Києва заборонив поширення книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" на вимогу Віктора Медведчука.

Dakh Daughters - М’яч

Українське фрік-кабаре екранізувало пісню з минулорічного альбому Air. У ній звучить вірш поета-футуриста Майка Йогансена. Анімацію до відео створила Ольга Карасьова.

Alloise - Empire

Екс-вокалістка Gorchitza Live Project повернулася із першим за чотири роки новим міні-альбомом – Bare Nerve. У ньому співачка демонструє широкий діапазон західних музичних орієнтирів – від ранніх U2 до індастріал-року, як у пісні Empire. На неї Alloise зняла свіжий кліп.

Гапочка feat. Blooms Corda - Houston

Гурт Данила Галика презентував новий міні-альбом Sottoportico, а паралельно випустив окремим синглом спільний трек із Катею Гапочкою. Це, як завжди, теплий і лапмовий джаз-рок, який чудово пасує осені.

VovaZilVova - Сумував без вас засранці

Дивіться, хто повернувся! Взагалі-то Вова активізувався ще рік тому, але новим синглом і кліпом він сповіщає про свій остаточний кабек із США в Україну.

Бійців УПА у відео зіграли члени товариства "Пам’ять", що займається історичною реконструкцією і перепохованням загиблих героїв.

Disappeared Completely - You And Me

Раніше київські інді-рокери співпрацювали з міжнародним лейблом La Belle Misque. Але новий міні-альбом, – Contradictions, – випустили на українському лейблі Mnogo Vody.

Якщо ви не вірите, що Disappeared Completely доцільно порівнювати із британцями The xx – просто послухайте трек You And Me.

Makovka - Нічні тролейбуси

А ось ця дівчина претендує на лаври української Монеточки. Наприкінці минулого місяця Makovka презентувала ЕР "Мені й самому норм", а в жовтні показала дебютний кліп на пісню "Нічні тролейбуси". Все, як годиться музичним героям покоління "нової щирості".

Heinali - Vita Nova

Новий сингл київського електронного композитора Олега Шпудейка з альбому Madrigals, що побачить світ у середині листопада. Авторитетне британське видання The Guardian заочно поставило релізу чотири "зірки" з п’яти.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

