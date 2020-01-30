20 найзнаковіших українських пісень за 20 років. СПИСОК

Музичні експерти України відібрали список із 20 пісень за 20 років, знакових для нашої країни.
Спецпроєкт організувала Національна музична премія YUNA.
"Спецпроєкт "20 знакових пісень за 20 років" виник з нашого бажання закарбувати у пам'яті слухачів важливі сторінки сучасної музики в Україні XXI сторіччя", – коментує Павло Шилько, співзасновник та генпродюсер премії.
Початковий список номінантів склав майже 80 треків. До уваги бралися пісні українських виконавців, які вийшли у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року.
Експерти оцінювали масштаб впливу цих пісень на українську сцену загалом або її окремі жанри, а також соціальну вагу композицій.
"Підсумковий список, я вважаю, добре відображає головні віхи за 20 останніх років.
Звичайно, у ньому могло бути і 50 пісень, але це призвело б до розмивання самої суті спецпроєкту – відзначити найголовніше", – додав Шилько.
1. Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)
2. Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)
3. Ірина Білик – Снег (2003)
4. Софія Ротару – Одна калина (2004)
5. Руслана – Дикі танці (2004)
6. Океан Ельзи - Без бою (2005)
7. Тіна Кароль – Выше облаков (2005)
8. Олександр Пономарьов – Варто чи ні (2006)
9. Бумбокс – Вахтерам (2007)
10. SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
11. Потап и Настя – На районе (2008)
12. Іван Дорн – Стыцамен (2010)
13. LOBODA – 40 градусов (2012)
14. The HARDKISS – Make-Up (2012)
15. Оля Полякова - Шлепки (2013)
16. ONUKA – Misto (2014)
17. Время и Стекло – Имя 505 (2015)
18. Джамала – 1944 (2016)
19. MONATIK – Кружит (2016)
20. KAZKA – Плакала (2018)
До експертного журі увійшли:
- Ігор Кондратюк – телеведучий, продюсер,
- Роман Давидов – програмний директор радіо Країна ФМ,
- Дмитро Феліксов – засновник квиткового оператора Concert.ua,
- Тетяна Вітязь – замголовреда журналу Viva!,
- Микола Миліневський – музичний оглядач сайту Vesti,
- Анна Свірідова – програмний директор Радіо П'ятниця та Авторадіо,
- Оксана Гончарук – культурний оглядач сайту Vesti,
- Павло Шилько – співзасновник та генпродюсер премії YUNA,
- Серж Гагарін – ведучий Радіо П'ятниця, продюсер премії,
- Ігор Панасов – музичний оглядач, директор з розвитку премії.
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