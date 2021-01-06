Чому в Фінляндії співають українські колядки

Хто не знає "Добрий вечір тобі"?

А "Добрий вечір тобі" фінською?

Якщо найпопулярніша українська колядка уже трохи набила вам оскомину, послухайте і спробуйте заспівати її фінською.

Здається, за звучанням вона навіть мелодійніша за оригінал.

Сумніваєтеся?

Дарма. Адже Джон Роналд Руел Толкін знав толк у мовах, коли розробляв ельфійську мову на основі фінської.

Ідея родом із Підляшшя

Сьогодні Hyvää juhlailtaa (так фінською перекладено "Добрий вечір тобі") разом із десь двома десятками інших українських колядок у фінському перекладі є в репертуарі більшості православних хорів Фінляндії.

Вивчають їх зі співаника, який уклала докторка теології Марія Такала-Рощенко ще у 2008 році.

Марія Такала-Рощенко. Фото uefconnect.uef.fi

"Більшість колядок у цій збірці українські, вони походять із земель, що зараз входять до України, Білорусі та Східної Польщі, – розповідає вона.

Цією традицією я зацікавилася завдяки моєму свекру – він православний священник у Підляшші (історичний регіон, що входить до Польщі – ред.).

Там ще досі жива традиція колядування: діти ходять із великою зіркою від хати до хати, співаючи колядки. Співають і у церкві".

Уперше колядки Марія Такала почула у 2000 році.

Опісля стала досліджувати тему греко-католицької літургії у XVII-XVIII століттях у Речі Посполитій. Зрештою, це стало темою її докторської дисертації.

Паралельно збирала записи колядок. Так до збірки увійшли 28 композицій, більшість з яких – українські, кілька – білоруських, одна – російська.

"Я хотіла познайомити фінів із мелодіями, які, на мою думку, були найгарнішими", – пояснює дослідниця, яка на той час працювала кантором у системі Православної Церкви Фінляндії.

За її словами, у кінцевому варіанті вона відібрала колядки, які найкраще "пасували" би фінській мові.

Тому деякі не вдалося перекласти через відмінності між фінською та українською мовами, наприклад, фінські слова зазвичай довші за українські.

Один із її улюблених перекладів – "Ой, видить Бог" Кирила Стеценка (Oi, näkee Luoja).

Фінський переклад дійсно звучить органічно. Це дивує, адже щоби перекласти римовані тексти, потрібно мати більше ніж талант перекладача.

"Переклад і римування завжди давалися мені легко, – реагує на здивування Марія.

У нашій родині є звичай писати слова на відомі мелодії, скажімо, коли хтось святкує ювілей.

Коли я перекладаю колядки, то намагаюся слідувати оригінальному тексту наскільки це можливо, і наспівую мелодії з новими словами так, щоби вони легко співалися із самого початку".

Зоряні хлопчики aka колядники

У Фінляндії є аналог наших колядників. Називаються вони tiernapojat, тобто зоряні хлопчики, оскільки ходять із зіркою.

Традиція виходить із різдвяних містерій середньовічної Європи.

До Фінляндії зоряні хлопчики прийшли через Швецію. Перші гурти були зафіксовані у 1880-ті у місті Оулу, регіон Північної Пог’янмаа.

Їхню основу складають чотири персонажі: Ірод (Herodes), його воїн (Knihti), один із трьох царів (Murjaanien kuningas) та носій зірки (Mänkki).

Вони розповідають історію про прихід трьох царів (мудреців) до новонародженого Ісуса.

Зоряні хлопчики у 1990-ті. Фото Helsinki City Museum

Сьогодні зоряні хлопчики не мають такого поширення як колядники в Україні. Звичай ходити від хати до хати звузився до спеціальних театралізованих постановок.

Для збереження цієї традиції у 2005 році у місті Оулу навіть заснували Фонд Tierna (Tierna Foundation). І встановили пам’ятник чотирьом основним учасникам.

Домінуючою у Фінляндії є Фінська Євангельсько-Лютеранська церква.

Фінська Православна Церква охоплює трохи більше одного відсотка населення. Обидві церкви живуть за григоріанським календарем, тобто святкують Різдво 25 грудня.

Український вертеп і колядники у Гельсінкі

У фінській традиції різдвяні пісні – це літургійні піснеспіви, композиції написані відомими композиторами, як то Яном Сібеліусом. У більшості випадків їхньою темою є зима, затишок і персонажі фінського фольклору.

"Моїм бажанням було поділитися красою колядок із фінською аудиторією, особливо з православними фінами, які не мали своїх власних пісень на різдвяний період, – пояснює свої прагнення Марія Такала-Рощенко.

Наприклад, церковні хори співали тільки літургійну музику і фінські традиційні (часто лютеранські) різдвяні композиції.

Концерти напередодні Різдва дуже популярні тут. Сьогодні більшість хорів Православної Церкви виконують ці (перекладені Марією – ред.) колядки на концертах і у церквах, вони дійсно припали до душі фінам".

Хорові співи колядок у Фінляндії

У 2009-му Православний Камерний Хор випустив диск Julistaa viestin tähtönen із записами цих колядок, який розійшовся тисячами копій.

Так українські колядки стали відомі ширшій аудиторії.

"Мені йшлося про те, щоби "повернути Христа Різдву", – пояснює Марія Такала-Рощенко.

Багато популярних фінських різдвяних пісень – про зиму, холод, тепло домашнього затишку. Також традиційно популярні пісні про "тонтту", тобто гномів або ельфів, і "йоулупуккі", Санту.

Я люблю ці різдвяні традиції, але мені не вистачало православного святкування".

У грудні 2020 року, на Різдво за григоріанським календарем, Hyvää juhlailtaa записав також хор "Переспів" Товариства українців у Фінляндії.

Відео цього запису поширилося і серед фінів.

Hyvää juhlailtaa tämän talon asukkaile:

Iloitkaa! Ilon viesti maailmalle:

Syntynyt on Vapahtaja.

(Перший куплет фінською)

Сьогодні Марія Такала-Рощенко доцент з питань церковної музики та віце-голова Школи теології в Університеті Східної Фінляндії. Пише книжки і статті, одна з яких друкувалася в науковому збірнику Українського Католицького Університету.

Наприкінець нашої розмови з нею виходимо на складніші питання термінології в науковому світі.

Наприклад, чому збірка перекладів колядок має назву "Православні різдвяні пісні із земель східних слов’ян".

"Було важко обрати назву, яка би роз’яснювала достатньо і не була би надто специфічною, – відповідає дослідниця.

"Православні" тут говорять про традицію східного обряду, притаманну православним та греко-католикам.

"Східні слов’яни" – це лінгвістичне визначення східнослов’янських мов – української, білоруської та російської.

Оскільки мої джерела були переважно українські, але не тільки – є принаймні одна російська різдвяна пісня, кілька зібраних на теренах Польщі, без точної ідентифікації їхнього походження, – я обрала наукове визначення".

Наталія Терамае, Гельсінкі, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина MKucova/Depositphotos

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