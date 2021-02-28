Від Стародавнього Вавилону до сьогодення: як змінилась особиста гігієна за 5 тисяч років

Антон Дяковський спеціально для УП.Життя
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28 лютого 2021

Важко уявити сучасний світ без розмаїття шампунів і гелів для душу, дезодорантів, зубних щіток і вологих серветок.

Звичні предмети особистої гігієни стали невіддільною частиною нашого життя.

А як було сотні чи навіть тисячі років тому? Який шлях пройшло ставлення людини до чистоти, здоров’я і догляду за собою?

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Повернімося назад на 5 тисяч років і за кілька хвилин пройдемо всю еволюцію особистої гігієни.

До речі, слово "гігієна" пішло від Гігеї – грецької богині здоров’я, доньки бога медицини Асклепія.

Поїхали!

Гігієна до нашої ери

2800 р. до н.е. – одні з перших зразків мила були знайдені у глиняних циліндрах під час розкопок Стародавнього Вавилону.

Написи на циліндрах свідчать про "класичний" спосіб виготовлення мила – з жиру й попелу.

1500 р. до н.е. – вже тоді давні єгиптяни регулярно купались.

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Для цього вони використовували суміші рослинних олій, тваринних жирів і солей. Такими "гелями для душу" єгиптяни не тільки мились, а й лікували захворювання шкіри.

1200-200 рр. до н.е. – давні греки під час купання чистили своє тіло шматочками глини або пемзи, піском і попелом.

Після цього вони наносили на тіло олію та зішкрібали залишки бруду спеціальним металевим інструментом. 

Стародавній грек піклується про чистоту тіла

600 р. до н.е. – греки пішли до громадських лазень, які почали будувати біля місць для фізичних вправ. Також вони почали використовувати своєрідні нічні горщики.

300 р. до н.е. – заможні давні римляни по-заможному поставились до туалетної гігієни.

Замість туалетного паперу, якого тоді ще не було, вони використовували вовну і трояндову воду.

Проте вже за 100 років римляни замінили таку розкіш губкою, просякнутою солоною водою.

27 р. до н.е. – римляни повірили у здатність сечі видаляти плями. Ця традиція зберігалась до Середньовіччя – люди чистили одяг пастою з попелу і сечі.

19 р. до н.е. – Марк Віпсаній Агріппа (права рука імператора Августа) збудував першу громадську лазню в Римі.

Вже за 14 років кількість лазень збільшилась до 170, а на піку їхньої популярності в Римі працювали понад 800 лазень.

Деякі давньоримські лазні збереглись до наших днів

Гігієна нашої ери

100 р. – римляни почали активно облаштовувати вигрібні ями поблизу домівок.

Проте такі споруди іноді бували вкрай небезпечними. Наприклад, у 1200 р. імператорська зала обрушилася, скинувши гостей просто до ями з нечистотами.

400 р. – у мешканців Великої Британії з’явилася звичка тримати зуби в чистоті. Так, тогочасні британці полоскали рот водою або сумішшю оцту і м’яти.

Також використовували лаврове листя, замочене у квітковій воді. Щоб закріпити результат, зуби протирали чистою тканиною.

1100 р. – британці продовжили розвивати гігієну ротової порожнини.

Щоб зуби були білішими, їх чистили порошком із риб’ячих кісток і полоскали сумішшю оцту і сірчаної кислоти. 

1346-1353 рр – Європу охопила пандемія чуми, вбивши близько 40-50% населення. Це стало першим поштовхом до перегляду гігієнічних звичок і ставлення до здоров’я загалом.

1400 р. – китайці винайшли туалетний папір. Щоправда, він був не в рулонах і вирізнявся розмірами аркушів — 60 на 90 см.

1480 р. – у Китаї з’явилась перша зубна щітка, що нагадує сучасну. Тоді зубні щітки виготовляли з шерсті свиней, вирощених на півночі країни – там свиняча щетина виростала жорсткішою.

Європейці не сприйняли занадто жорсткі щітки та створювали свої – з шерсті коня або борсука.

Зубна щітка з шерсті коня, якою користувався Наполеон Бонапарт

Після Середньовіччя

1566 р. – король Шотландії Яків VI міг місяцями носити той самий одяг, а також не знімати капелюха навіть перед сном.

Він жодного разу не прийняв ванну, бо вважав, що це шкодить здоров’ю.

1586 р. – британець Джон Харінгтон винайшов перший зливний туалет.

Проте в тогочасній Європі не було каналізації та водогонів, тому винахід не мав практичного застосування.

1670-1690 рр – європейці почали мити з милом не лише руки та обличчя, а й усе тіло.

Раніше їхні тіла часто залишалися брудними до смерті – королева Іспанії Ізабелла милась лише після народження і в день весілля, як і французький король Людовик XIV.

1838 р. – після коронації Вікторії І у Британії стали популярними маленькі букети з квітів або трав, які закріпляли на одязі або просто під носом.

Все для того, щоб власник такого букета приємно пахнув і не відчував неприємного запаху від інших.

1857 р. – на Заході з’являється туалетний папір. Однак вважали, що його варто застосовувати для лікування геморою, а не для забезпечення гігієни.

Ближче до кінця століття у США з’явиться туалетний папір у рулонах.

У додатку до такого туалетного паперу була інструкція, немов до ліків

1861 р. – лондонський бізнесмен Томас Креппер винайшов сучасний зливний унітаз.

Протягом наступних років він запатентував багато приладів, без яких неможливо уявити сучасну сантехніку. 

1888 р. – у США винайшли і запатентували перший сухий дезодорант – такий, яким ми користуємось і сьогодні.

Що з’явилося в Новітню добу

1920 р. – у Сполучених Штатах починають масове виробництво гігієнічних прокладок.

Вони стали побічним продуктом целюлозних матеріалів, які використовували під час Першої світової війни для перев’язування поранених. 

1923 р. – американець Лео Герстензанг винайшов ватні палички. Ідея народилася в той момент, коли дружина винахідника чистила вуха за допомогою вати, намотаної на зубочистку.

1954 р. – швейцарський лікар Філіп-Гі Воог створив першу електричну зубну щітку.

Спочатку ці щітки були небезпечними, адже могли вдарити власника струмом. Проте згодом цей недолік усунули.

1970-ті рр – на ринку з’являються вологі серветки. Вони були менш якісними, ніж сучасні: це були звичайні паперові серветки, просякнуті бактерицидним розчином.

За майже 50 років їх удосконалили, і зрештою вони стали звичним засобом особистої гігієни.

Такими були батьки сучасних вологих серветок

Сьогодні вологі серветки використовують і для захисту від вірусів. Так, серветки, що містять не менш ніж 60-70% спирту в лосьйоні, здатні знищувати поширені віруси, зокрема SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Для дезінфекції достатньо обробити будь-яку поверхню спиртовою серветкою протягом 1 хвилини. 

Під час пандемії особиста гігієна важлива як ніколи. Піклуйтеся про чистоту, дезінфекцію і будьте здорові!

Антон Дяковський, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина HayDmitriy/Depositphotos

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