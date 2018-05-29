Як гра в "Мафію" може боротися з корупцією. Та ще 5 успішних кейсів

Говорити про корупцію можна цифрами (зазвичай шестизначними), гучними розслідуваннями, довгими аналітичними статтями чи новинами в стилі ШОК!, хештегами та білбордами.

Але при цьому лише 15% мешканців України свідомо відмовляються від корупційної поведінки. Це показує Національне дослідження, проведене у 2017 році за затвердженою НАЗК методикою.

Чому активні заклики до "боротьби", "розслідування", "виявлення", "запобігання" найчастіше залишаються гучними словами?

Формальні тренінги і навчання, статті та література, які добре працюють з дорослими, не завжди можуть донести ідею нетолератності до корупції до молоді та підлітків.

Натомість кінопокази, театральні постановки, навіть конкурси малюнків чи відео – все, що може видатися несерйозним заходом на серйозну тему, допомагає будувати країну без корупції.

Ми зібрали найцікавіші неформальні антикорупційні проекти для молоді, які проходили впродовж останнього року.

АНТИКОРУПЦІЙНА МАФІЯ

Центр "Ейдос"

Антикорупційна мафія – настільна гра, в основі якої лежить відома забавка "Мафія".

Замість мафії тут – корупціонери

Замість мафії тут – корупціонери. Вони не вбивають громадян, а розкрадають ресурси міста.

Ресурси обмежені, а від кількості неув’язнених корупціонерів залежить, скільки їх зникне з міської казни.

У грі є ролі інспектора, мера та судді, кожен з яких може вести свою гру.

Завдання громадян, а це більшість гравців, визначити корупціонерів та проголосувати за їх ув’язнення.

Завдання громадян, а це більшість гравців, визначити корупціонерів та проголосувати за їх ув’язнення

Гра змушує замислитися над тим, що будь-який громадянин, якою б приємною людиною він не був, може зруйнувати країну, якщо братиме участь у корупційних схемах.

Тільки об’єднавшись, навчившись прислухатися один до одного і логічно аналізувати усі аргументи громадяни можуть визначити корупціонерів.

Перші тестові ігри Центр "Ейдос" провів на школі "DOBRE – Лідерство, ідеї, демократія (ЛІД)" програми DOBRE.

На літо запланований чемпіонат з антикорпуційної мафії у Києві.

АНТИКОРУПЦІЙНІ ТУРИ

Науково-освітній центр з дослідження та протидії корупції ACREC

Корупція має не лише імена, але і місця. Так вважають організатори Київських Антикорупційних турів.

Це безкоштовні двогодинні екскурсії місцями найбільшої концентрації корупційних скандалів столиці.

Так проходили екскурсії про корупцію в Києві

Проект започаткувала викладачка науково-освітнього центру з дослідження та протидії корупції ACREC Оксана Гус.

Вона перенесла у Київ досвід Берліну, де регулярно проходять схожі екскурсії. Там це задоволення платне – 10 євро з людини.

Під час пішої екскурсії учасники проходять повз Верховну Раду, Міністерство охорони здоров’я, Верховний Суд тощо.

Розповіді про корупцію межують з історіями її подолання: судді, яка відмовилася від хабаря чи мешканця, який відсудив право на збереження історичного будинку.

Такі екскурсії хочуть показати, що корупція – не абстрактне явище. Вона має свої місця і обличчя.

А ще – з нею можна боротися і бачити прямі наслідки такого бою.

Екскурсії проводили українською та англійською мовою і зібрали 10 і 26 людей відповідно. Організатори пояснюють малу кількість учасників україномовної екскурсії негодою – тоді йшов дощ.

КІНОФЕСТИВАЛЬ "КІНО ПРОТИ КОРУПЦІЇ"

Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, Goethe-Institut в Україні

Багато фільмів торкаються теми корупції, а для деяких вона є ключовим стрижнем оповіді.

Саме такі фільми були відібрали для показу мандрівного кінофестивалю "Кіно проти корупції".

Стрічки показували у Києві, Харкові, Львові, Кривому розі, Полтаві, Сєвєроденецьку, Маріуполі, Житомирі, Запоріжжі та Кишиневі

Стрічки показували у Києві, Харкові, Львові, Кривому розі, Полтаві, Сєвєроденецьку, Маріуполі, Житомирі, Запоріжжі та Кишиневі.

Глядачі могли переглянути 5 художніх фільмів: "5 влада" режисера Білла Кондона, "Дивовижний" Паоло Сорентіно, "Дурак" Юрія Бикова, "Система" Марка Бодера та "Поза дитини" Калин Пітер.

Показували документальний фільм Бенджаміна Беста "Брудні ігри". Його приїхав презентувати сам режисер. Можна було подивитися і на резонансні антикорупційні розслідування українських журналістів.

За задумом авторів, кіно допомагає глибше пережити феномен корупції.

Такий формат не повчає глядача, а навчає розважаючи.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ФОРУМ-ТЕАТР

Чернівецька обласна організація "Комітет виборців"

Перше обговорення корупції у форматі форуму-театру у Чернівцях було у грудні 2017 року в Науковій бібліотеці ім. Михайла Івасюка.

Підлітки підготували коротку сценку про корупцію: виконували ролі корупціонера, його жертви та нейтральних персонажів.

Вистава закінчується в момент кульмінації, коли жертву найбільше принижує агресор

Вистава закінчується в момент кульмінації, коли жертву найбільше принижує агресор.

Це провокує емоції учасників та глядачів і допомагає поставити себе на місце пригноблених.

За словами організаторів, часто люди не задумуються про негативні сторони корупції, поки вони не зачіпають їх персонально.

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА "СІРИЙ КУБ"

Центр Візуальної Культури, Goethe-Institut в Україні

Назва "Сірий куб" відсилає до виставкової концепції "Білого кубу", згідно з якою усі об’єкти мають бути виставлені у білому просторі.

В умовах корупції, не тільки економіка та демократія, але й виставка стає "сірою".

Виставка допомагала побачити корупцію не як явище з телевізора, а як сутність, яка пронизує пострадянські економіки

Тут показували відеоколаж радянських і українських фільмів про феномен блату, фото Олександра Бурлаки про перших відвідувачів покинутого Межигір’я, відео-роботу німецького режисера Леона Кахане про глобальні корупційні зв’язки "Земля майбутнього".

Виставка допомагала побачити корупцію не як явище з телевізора, а як сутність, яка пронизує пострадянські економіки.

За задумом авторів, формат мистецької виставки не просто осмислював корупцію, але й дозволяв відчути її емоційно.

АНТИКОРУПЦІЙНЕ "ЩО? ДЕ? КОЛИ?"

Центр "Ейдос"

Учасників розбивали на команди по 7 людей. Їх чекали 3 раунди по 12 запитань про корупцію.

Запитання були різними: про історію, міжнародний досвід, пам’ятні історії про українську корупцію, способи протидії тощо.

Гра прагне допомогти учасникам раціонально осмислити корупцію, підвищити їхню обізнаність

Гра прагне допомогти учасникам раціонально осмислити корупцію, підвищити їхню обізнаність.

Формат "Що? Де? Коли?" змушує напружуватись і шукати логіку та причинно-наслідкові зв’язки у діях корупціонерів, при цьому інформацію гравці засвоюють невимушено та в ігровій формі.

Формат гри протестували наприкінці лютого, а вже влітку планують серію ігор в Києві та регіонах.

Ольга Будник, Ірина Колотило, Центр "Ейдос", спеціально для УП.Життя