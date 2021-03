Оголосили номінантів Букерівської премії-2021. Довгий список

Журі міжнародної Букерівської премії оголосило цьогорічний довгий список претендентів.

У 2021 році за нагороду змагаються 13 учасників. Всього члени журі розглянули 125 робіт.

Перелік номінантів опублікували на офіційному сайті премії.

Короткий список премії оголосять 22 квітня, а переможця – 2 червня у онлайн-режимі.

Номінанти Букерівської премії:

Кан Сюе "Я живу в нетрях" (I Live in the Slums)

Девід Діоп "Вночі вся кров чорна" (At Night All Blood is Black)

Нана Еквтимішвілі "Грушеве поле" (The Pear Field)

Маріана Енрікес "Небезпека куріння в ліжку" (The Dangers of Smoking in Bed)

Бенджамін Лабатут "Коли ми перестаємо розуміти світ" (When We Cease to Understand the World)

Нґоу ва Тіонґо "Ідеальна дев’ятка: Епічна Гікую та Мамбі" (The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi)

Ольга Равн "Співробітники" (The Employees)

Яап Роббен "Літній брат" (Summer Brother)

Джудіт Шаланскі "Облік втрат" (An Inventory of Losses)

Аданія Шиблі "Незначні деталі" (Minor Detail)

Марія Степанова "На згадку про пам’ять" (In Memory of Memory);

Анджей Тічі "Убогість" (Wretchedness);

Ерік Вуйярд "Війна бідних" (The War of the Poor)

Міжнародна премія була заснована у 2005 році, проте з 1969 року літературна нагорода щороку вручалася у Великій Британії.

Літературний конкурс щороку визначає найкращих авторів зі всього світу, чиї художні твори були перекладені англійською мовою й опубліковані у Великій Британії та Ірландії.

Варто зазначити, що призовий фонд премії у розмірі 50 тисяч фунтів рівномірно розподіляється між автором та перекладачем книги.

У 2020 році перемогу здобув шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман "Шуґґі Бейн".

