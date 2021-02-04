"Корона", "Манк" та інші: оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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4 лютого 2021

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року, яку вважають такою собі "розминкою" перед "Оскаром".

Як повідомлено на сайті кінопремії, найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка "Манк". 

Лідером серед серіалів стала "Корона".

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Обидві стрічки мають по 6 позицій серед 25 номінацій.

"Манк" – це драматичний байопік про сценариста фільму "Громадянин Кейн" Германа Дж. Манкевича. У чоловіка є всього два місяці, щоб закінчити сценарій стрічки, але алкогольна залежність і відсутність натхнення можуть стати для нього серйозною перепоною.

"Корона" – біографічний історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II з часів її сходження на престол.

Вперше в історії "Золотого глобуса" номінації оголосили віртуально через заходи безпеки під час пандемії COVID-19.

"Золотий глобус" – це американська кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми. 

Церемонія вручення премії проходитиме 28 лютого у віртуальному форматі одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Номінанти в цей час перебуватимуть в різних куточках світу.

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Фото: HFPA

Список номінантів на кінопремію "Золотий глобус-2021"

Найкращий драматичний фільм:

  • "Батько" (The Father),
  • "Манк" (Mank),
  • "Земля кочівників" (Nomadland),
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

  • Віола Девіс, "Чорне дно" Ма Рейні"  (Ma Rainey's Black Bottom),
  • Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),
  • Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),
  • Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників",
  • Кері Малліган, "Перспективна дівчина".

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

  • Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),
  • Чедвік Боузман, "Чорне дно" Ма Рейні",  
  • Ентоні Гопкінс, "Батько",
  • Гері Олдмен, "Манк",
  • Тахар Рахім, "Мавританець" (The Mauritanian).

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

  • "Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),
  • "Гамільтон" (Hamilton),
  • "М'юзік" (Music),
  • "Зависнути в Палм Спрінгс" (Palm Springs),
  • "Випускний" (The Prom).

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

  • Марія Бакалова, "Борат-2",
  • Кейт Гадсон, "М’юзік",
  • Мішель Пфайффер, "Піти без прощання" (French Exit),
  • Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot),
  • Аня Тейлор Джой "Емма" (Emma).

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

  • Саша Барон Коен, "Борат-2",
  • Джеймс Корден, "Випускний",
  • Лін-Мануель Міранда, "Гамільтон",
  • Дев Патель, "Історія Девіда Коперфільда" (The Personal History of David Copperfield)
  • Енді Семберг, "Зависнути в Палм Спрінгс".

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Гленн Клоуз, "Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),
  • Олівія Колман, "Батько",
  • Джоді Фостер, "Мавританець",
  • Аманда Сейфрід, "Манк",
  • Гелена Зенгель, "Новини світу" (News of the World).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

  • Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою",
  • Деніел Калуя, "Юда та чорний месія" (Jesus Was My Homeboy),
  • Джаред Лето, "Диявол у деталях" (The Little Things),
  • Білл Мюррей, "Остання крапля" (On the Rocks),
  • Леслі Одом-мол., "Одна ніч у Маямі" (One Night in Miami).

Найкращий режисер (кінофільми):

  • Емералд Феннелл, "Перспективна дівчина",
  • Девід Фінчер, "Манк",
  • Регіна Кінг, "Одна ніч у Маямі",
  • Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою",
  • Хлоя Чжао, "Земля кочівників".

Найкращий сценарій (кінофільми):

  • Емералд Феннелл, "Перспективна дівчина",
  • Джек Фінчер, "Манк",
  • Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою",
  • Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, "Батько",
  • Хлоя Чжао, "Земля кочівників".

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Родина Крудс 2" (The Croods: A New Age),
  • "Уперед" (Onward),
  • "Подорож на Місяць" (Over the Moon),
  • "Душа" (Soul),
  • "Вовча ватага" (Wolfwalkers).

Найкращий фільм іноземною мовою:

  • "Ще по одній" (Another Round),
  • "Все життя попереду" (The Life Ahead),
  • "Ла Йорона" (La Llorona),
  • "Мінарі" (Minari),
  • "Двоє з нас" (Two of Us).

Найкраща музика до фільму:

  • Александер Деспла, "Опівнічне небо" (The Midnight Sky),
  • Людвіг Горанссон, "Тенет" (Tenet),
  • Джеймс Ньютон Говард, "Новини світу",
  • Трент Резнор, Аттікус Росс, "Манк",
  • Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа".

Найкраща пісня до фільму:

  • "Fight for You", фільм "Юда і чорний месія",
  • "Hear My Voice", фільм "Суд над чиказькою сімкою",
  • "Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду",
  • "Speak Now", фільм "Одна ніч у Маямі",
  • "Tigress & Tweed", стрічка "Сполучені Штати проти Біллі Голідей".

Найкращий телесеріал (драма):

  • "Корона" (The Crown),
  • "Країна Лавкрафт" (Lovecraft Country),
  • "Мандалорець" (The Mandalorian),
  • "Озарк" (Ozark),
  • "Ретчед" (Ratched).

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

  • Олівія Колман, "Корона",
  • Джоді Комер, "Вбиваючи Єву" (Killing Eve),
  • Емма Коррін, "Корона",
  • Лора Лінні, "Озарк",
  • Сара Полсон, "Ретчед".

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):

  • Джейсон Бейтман, "Озарк",
  • Джош О’Коннор, "Корона",
  • Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul),
  • Аль Пачіно, "Мисливці" (Hunters),
  • Метью Ріс Еванс, "Перрі Мейсон" (Perry Mason).

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):

  • "Емілі в Парижі" (Emily in Paris),
  • "Стюардеса" (The Flight Attendant),
  • "Велика" (The Great),
  • "Шіттс-Крік" (Schitt's Creek),
  • "Тед Лассо" (Ted Lasso).

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):

  • Лілі Коллінз, "Емілі в Парижі",
  • Калі Куоко, "Стюардеса",
  • Ель Фаннінг, "Велика",
  • Джейн Леві, "Дивовижний плейліст Зої" (Zoey's Extraordinary Playlist),
  • Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek).

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

  • Дон Чедлі, "Чорний понеділок" (Black Monday),
  • Ніколас Голт, "Велика",
  • Юджин Леві, "Шіттс Крік",
  • Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso),
  • Рамі Юссеф, "Рамі" (Ramy).

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

  • "Нормальні люди" (Normal People),
  • "Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit),
  • "Маленька сокира" (Small Axe),
  • "Знищення" (The Undoing),
  • "Неортодоксальна" (Unorthodox).

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

  • Кейт Бланшетт, "Місіс Америка" (Mrs. America),
  • Дейзі Едгар-Джонс, "Нормальні люди",
  • Шіра Гаас, "Неортодоксальна" (Unorthodox),
  • Ніколь Кідман, "Знищення" (The Undoing),
  • Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт".

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

  • Браян Кренстон, "Ваша честь" (Your Honor),
  • Джефф Деніелс, "Правило Комі" (The Comey Rule)
  • Гью Грант, "Знищення",
  • Ітан Гоук, "Птах доброго Господа" (The Good Lord Bird),
  • Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True).

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:

  • Джилліан Андерсон, "Корона",
  • Гелена Бонем Картер, "Корона",
  • Джулія Гарнер, "Озарк",
  • Енні Мерфі, "Шіттс Крік",
  • Синтія Ніксон, "Ретчед".

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:

  • Джон Боєга, "Маленька сокира", 
  • Брендан Глісон, "Правило Комі" (The Comey Rule),
  • Ден Леві, "Шіттс Крік", 
  • Джим Парсонс, "Голлівуд" (Hollywood),
  • Дональд Сузерленд, "Знищення".

Нагадаємо, у 2020-му найкращим драматичним фільмом серед номінантів кінопремії "Золотий глобус" стала стрічка "1917" Сема Мендеса, серед комедій та мюзиклів переміг фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, а серед міні-серіалів – "Чорнобиль" від HBO.

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