"Корона", "Манк" та інші: оголосили номінантів кінопремії "Золотий глобус"

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року, яку вважають такою собі "розминкою" перед "Оскаром".

Про це повідомили на сайті кінопремії.

Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка "Манк". Лідером серед серіалів стала "Корона".

Обидві стрічки мають по 6 позицій серед 25 номінацій.

"Манк" – це драматичний байопік про сценариста фільму "Громадянин Кейн" Германа Дж. Манкевича. У чоловіка є всього два місяці, щоб закінчити сценарій стрічки, але алкогольна залежність і відсутність натхнення можуть стати для нього серйозною перепоною.

"Корона" – біографічний історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II з часів її сходження на престол.

Вперше в історії "Золотого глобуса" номінації оголосили віртуально через заходи безпеки під час пандемії COVID-19.

"Золотий глобус" – це американська кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми.

Церемонія вручення премії проходитиме 28 лютого у віртуальному форматі одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Номінанти в цей час перебуватимуть в різних куточках світу.

Список номінантів на кінопремію "Золотий глобус-2021"

Найкращий драматичний фільм:

"Батько" (The Father),

"Манк" (Mank),

"Земля кочівників" (Nomadland),

"Перспективна дівчина" (Promising Young Woman),

"Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7).

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Віола Девіс, "Чорне дно" Ма Рейні" (Ma Rainey's Black Bottom),

Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday),

Ванесса Кірбі, "Фрагменти жінки" (Pieces of a Woman),

Френсіс МакДорманд, "Земля кочівників",

Кері Малліган, "Перспективна дівчина".

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

Різ Ахмед, "Звук металу" (Sound of Metal),

Чедвік Боузман, "Чорне дно" Ма Рейні",

Ентоні Гопкінс, "Батько",

Гері Олдмен, "Манк",

Тахар Рахім, "Мавританець" (The Mauritanian),

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

"Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm),

"Гамільтон" (Hamilton),

"М'юзік" (Music),

"Зависнути в Палм Спрінгс" (Palm Springs),

"Випускний" (The Prom).

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Марія Бакалова, "Борат-2",

Кейт Гадсон, "М’юзік",

Мішель Пфайффер, "Піти без прощання" (French Exit),

Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot),

Аня Тейлор Джой "Емма" (Emma).

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен, "Борат-2",

Джеймс Корден, "Випускний",

Лін-Мануель Міранда, "Гамільтон",

Дев Патель, "Історія Девіда Коперфільда" (The Personal History of David Copperfield)

Енді Семберг, "Зависнути в Палм Спрінгс"

Найкраща жіноча роль другого плану:

Гленн Клоуз, "Сільська елегія" (Hillbilly Elegy),

Олівія Колман, "Батько",

Джоді Фостер, "Мавританець",

Аманда Сейфрід, "Манк",

Гелена Зенгель, "Новини світу" (News of the World).

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Саша Барон Коен, "Суд над чиказькою сімкою",

Деніел Калуя, "Юда та чорний месія" (Jesus Was My Homeboy),

Джаред Лето, "Диявол у деталях" (The Little Things),

Білл Мюррей, "Остання крапля" (On the Rocks),

Леслі Одом-мол., "Одна ніч у Маямі" (One Night in Miami).

Найкращий режисер (кінофільми):

Емералд Феннелл, "Перспективна дівчина",

Девід Фінчер, "Манк",

Регіна Кінг, "Одна ніч у Маямі",

Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою",

Хлоя Чжао, "Земля кочівників".

Найкращий сценарій (кінофільми):

Емералд Феннелл, "Перспективна дівчина",

Джек Фінчер, "Манк",

Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою",

Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, "Батько",

Хлоя Чжао, "Земля кочівників".

Найкращий анімаційний фільм:

"Родина Крудс 2" (The Croods: A New Age),

"Уперед" (Onward),

"Подорож на Місяць" (Over the Moon),

"Душа" (Soul),

"Вовча ватага" (Wolfwalkers).

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Ще по одній" (Another Round),

"Все життя попереду" (The Life Ahead),

"Ла Йорона" (La Llorona),

"Мінарі" (Minari),

"Двоє з нас" (Two of Us).

Найкраща музика до фільму:

Александер Деспла, "Опівнічне небо" (The Midnight Sky),

Людвіг Горанссон, "Тенет" (Tenet),

Джеймс Ньютон Говард, "Новини світу",

Трент Резнор, Аттікус Росс, "Манк",

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа".

Найкраща пісня до фільму:

"Fight for You", фільм "Юда і чорний месія",

"Hear My Voice", фільм "Суд над чиказькою сімкою",

"Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду",

"Speak Now", фільм "Одна ніч у Маямі",

"Tigress & Tweed", стрічка "Сполучені Штати проти Біллі Голідей".

Найкращий телесеріал (драма):

"Корона" (The Crown),

"Країна Лавкрафт" (Lovecraft Country),

"Мандалорець" (The Mandalorian),

"Озарк" (Ozark),

"Ретчед" (Ratched).

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

Олівія Колман, "Корона",

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву" (Killing Eve),

Емма Коррін, "Корона",

Лора Лінні, "Озарк",

Сара Полсон, "Ретчед".

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма):

Джейсон Бейтман, "Озарк",

Джош О’Коннор, "Корона",

Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу" (Better Call Saul),

Аль Пачіно, "Мисливці" (Hunters),

Метью Ріс Еванс, "Перрі Мейсон" (Perry Mason).

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл):

"Емілі в Парижі" (Emily in Paris),

"Стюардеса" (The Flight Attendant),

"Велика" (The Great),

"Шіттс-Крік" (Schitt's Creek),

"Тед Лассо" (Ted Lasso).

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Лілі Коллінз, "Емілі в Парижі",

Калі Куоко, "Стюардеса",

Ель Фаннінг, "Велика",

Джейн Леві, "Дивовижний плейліст Зої" (Zoey's Extraordinary Playlist),

Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek).

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Дон Чедлі, "Чорний понеділок" (Black Monday),

Ніколас Голт, "Велика",

Юджин Леві, "Шіттс Крік",

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso),

Рамі Юссеф, "Рамі" (Ramy).

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

"Нормальні люди" (Normal People),

"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit),

"Маленька сокира" (Small Axe),

"Знищення" (The Undoing),

"Неортодоксальна" (Unorthodox).

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Кейт Бланшетт, "Місіс Америка" (Mrs. America),

Дейзі Едгар-Джонс, "Нормальні люди",

Шіра Гаас, "Неортодоксальна" (Unorthodox),

Ніколь Кідман, "Знищення" (The Undoing),

Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт".

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Браян Кренстон, "Ваша честь" (Your Honor),

Джефф Деніелс, "Правило Комі" (The Comey Rule)

Гью Грант, "Знищення",

Ітан Гоук, "Птах доброго Господа" (The Good Lord Bird),

Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True).

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:

Джилліан Андерсон, "Корона",

Гелена Бонем Картер, "Корона",

Джулія Гарнер, "Озарк",

Енні Мерфі, "Шіттс Крік",

Синтія Ніксон, "Ретчед".

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:

Джон Боєга, "Маленька сокира",

Брендан Глісон, "Правило Комі" (The Comey Rule),

Ден Леві, "Шіттс Крік",

Джим Парсонс, "Голлівуд" (Hollywood),

Дональд Сузерленд, "Знищення".

Нагадаємо, у 2020-му найкращим драматичним фільмом серед номінантів кінопремії "Золотий глобус" стала стрічка "1917" Сема Мендеса, серед комедій та мюзиклів переміг фільм "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно, а серед міні-серіалів – "Чорнобиль" від HBO.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.