Стартувала премія для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2021: як номінувати улюбленого педагога

25 березня розпочався прийом заявок на участь в конкурсі для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.

Номінувати улюблених педагогів можуть також учні, батьки, колеги та рідні.

У заявці потрібно розповісти, чому ви вважаєте, що саме цей учитель заслуговує на здобуття премії.

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Подати заявку на участь може кожен учитель до 1 серпня на сайті Global Teacher Prize Ukraine.

Переможця оголосять 2 жовтня 2021 року у Міжнародний день учителя.

Лауреат отримає 250 тисяч гривень, поїздку на Global Education and Skills Forum, а також професійний розвиток та підтримку реалізації власних освітніх проєктів від громадської спілки "Освіторія".

"Ми хочемо, щоб країна не забувала: за кожним великим досягненням стоїть вчитель.

За станцією "Академік Вернадський" в Антарктиді, за перемогами на Євробаченні та на Олімпіадах, за українцями в NASA та українськими компаніями у Кремнієвій долині.

Відзначимо тих, хто надихнув, навчив, виховав наших науковців, спортсменів, артистів, бізнесменів та громадських діячів.

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Закликаю кожного українця згадати про тих, хто стояв на початку його чи її успіху", – оголосила про старт премії її засновниця та голова "Освіторії" Зоя Литвин.

Нагадаємо, у 2020 році найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків.

Василь Дяків – учитель історії України, громадянської освіти та всесвітньої історії, працює у гімназії міста Заліщики Тернопільської області.

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