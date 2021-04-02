Премія імені Георгія Ґонґадзе-2021 оголосила трьох номінантів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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2 квітня 2021

Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила короткий список номінантів на здобуття відзнаки у 2021 році. 

До нього ввійшли такі журналісти: Мирослава Барчук, Борис Давиденко, Марічка Паплаускайте

Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня. 

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Номінантів обрали серед 18 претендентів, які увійшли до довгого списку премії.

 Номінанти премії 2021 року

Мирослава Барчук (1968) – журналістка, телеведуча. 

У професії з середини 1990-х. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою програми "Зворотний відлік" на Суспільному. 

Борис Давиденко (1980) – журналіст, редактор. 

Працював в українському Forbes, був головним редактором аналітичної платформи VoxUkraine, нині очолює редакцію Ліга.net.

Марічка Паплаускайте (1988) – журналістка, редакторка

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Співзасновниця видання The Ukrainians, головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету, авторка репортажної книжки "Бог дивовижних людей та інших грішників".

Серед критеріїв для висунення кандидатів:

  • відданість принципам та цінностям незалежної журналістики,
  • професійність і компетентність,
  • інноваційність,
  • суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому,
  • створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.

При цьому лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на здобуття премії, такими є умови. 

До Капітули премії-2021 року ввійшли: 

  • дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
  • президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
  • журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
  • декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук;
  • меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Максим Дядик;
  • письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
  • засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
  • публіцист, лауреат Премії Ґонґадзе Павло Казарін;
  • керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".

Першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).


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