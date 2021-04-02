Премія імені Георгія Ґонґадзе-2021 оголосила трьох номінантів

Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила короткий список номінантів на здобуття відзнаки у 2021 році.

До нього ввійшли такі журналісти: Мирослава Барчук, Борис Давиденко, Марічка Паплаускайте.

Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.

Номінантів обрали серед 18 претендентів, які увійшли до довгого списку премії.

Номінанти премії 2021 року

Мирослава Барчук (1968) – журналістка, телеведуча.

У професії з середини 1990-х. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою програми "Зворотний відлік" на Суспільному.

Борис Давиденко (1980) – журналіст, редактор.

Працював в українському Forbes, був головним редактором аналітичної платформи VoxUkraine, нині очолює редакцію Ліга.net.

Марічка Паплаускайте (1988) – журналістка, редакторка.

Співзасновниця видання The Ukrainians, головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету, авторка репортажної книжки "Бог дивовижних людей та інших грішників".

Серед критеріїв для висунення кандидатів:

відданість принципам та цінностям незалежної журналістики,

професійність і компетентність,

інноваційність,

суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому,

створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.

При цьому лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на здобуття премії, такими є умови.

До Капітули премії-2021 року ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе ;

президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков ;

журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула ;

декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук ;

меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Максим Дядик ;

письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко ;

засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані ;

публіцист, лауреат Премії Ґонґадзе Павло Казарін;

керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова .

Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".

Першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).