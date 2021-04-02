Премія імені Георгія Ґонґадзе-2021 оголосила трьох номінантів

Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила короткий список номінантів на здобуття відзнаки у 2021 році.
До нього ввійшли такі журналісти: Мирослава Барчук, Борис Давиденко, Марічка Паплаускайте.
Оголошення лауреата традиційно відбувається у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе – 21 травня.
Номінантів обрали серед 18 претендентів, які увійшли до довгого списку премії.
|Номінанти премії 2021 року
Мирослава Барчук (1968) – журналістка, телеведуча.
У професії з середини 1990-х. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. Нині є ведучою програми "Зворотний відлік" на Суспільному.
Борис Давиденко (1980) – журналіст, редактор.
Працював в українському Forbes, був головним редактором аналітичної платформи VoxUkraine, нині очолює редакцію Ліга.net.
Марічка Паплаускайте (1988) – журналістка, редакторка.
Співзасновниця видання The Ukrainians, головна редакторка онлайнового журналу Reporters; викладачка Школи журналістики Українського католицького університету, авторка репортажної книжки "Бог дивовижних людей та інших грішників".
Серед критеріїв для висунення кандидатів:
- відданість принципам та цінностям незалежної журналістики,
- професійність і компетентність,
- інноваційність,
- суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому,
- створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.
Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх 5 років лишалися в професії.
При цьому лише члени Капітули мають право номінувати журналістів на здобуття премії, такими є умови.
До Капітули премії-2021 року ввійшли:
- дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, головна редакторка і керівниця Української служби "Голосу Америки" Мирослава Ґонґадзе;
- президент Українського ПЕН, письменник Андрій Курков;
- журналістка, співзасновниця та власниця видання "Українська правда" Олена Притула;
- декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук;
- меценат Премії та представник powered KMBS Alumni platform Максим Дядик;
- письменниця, правозахисниця Лариса Денисенко;
- засновник "Історичної правди" та Музею-архіву преси, перший лауреат Премії імені Ґонґадзе Вахтанґ Кіпіані;
- публіцист, лауреат Премії Ґонґадзе Павло Казарін;
- керівник Київського бюро "Радіо Свобода" Інна Кузнецова.
Сума винагороди для лауреата складає 100 тисяч гривень.
Премія імені Георгія Ґонґадзе – нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, powered KMBS Alumni platform та виданням "Українська правда".
Першими лауреатами премії були Вахтанґ Кіпіані (2019) та Павло Казарін (2020).