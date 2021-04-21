Кінопремія "Золота Дзиґа 2021" оголосила перелік номінантів 

Дарія Поперечна УП.Життя
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21 квітня 2021

Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 робіт. 

Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – "Найкращий ігровий серіал".

Лідерами за кількість номінацій стали такі стрічки:

  • "Погані дороги"(15);
  • "Атлантида"(11);
  • "Толока"(9); 
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"(4);
  • "Черкаси".
 Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях.

Голосування за переможців кінопремії-2021 розпочнеться 23 квітня.

Номінантів на "Премію глядацьких симпатій" оголосять зі стартом онлайн-голосування.

А переможців назвуть уже на церемонії нагородження.

НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ

  • "Атлантида"
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • "Погані дороги"
  • "Толока"
  • "Черкаси"

НАЙКРАЩИЙ ІГРОВИЙ СЕРІАЛ

  • "І будуть люди"
  • "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
  • "Перші ластівки. Zалежні"
  • "Спіймати Кайдаша"

НАЙКРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА (ІМ. Ю. Г. ІЛЛЄНКА)

  • Валентин Васянович – "Атлантида"
  • Наталка Ворожбит – "Погані дороги"
  • Михайло Іллєнко  – "Толока"

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ

  • Юрій Кулініч ("Погані дороги")
  • Євген Ламах ("Черкаси")
  • Римарук Андрій ("Атлантида")

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ

  • Марина Клімова ("Погані дороги")
  • Марина Кошкіна ("Забуті")
  • Іванна Сахно ("Пік страху")
  • Оксана Черкашина ("Погані дороги")

НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ

  • Ігор Колтовський ("Погані дороги")
  • Олег Примогенов ("Толока")
  • Дмитро Сова ("Черкаси")
  • Сергій Соловйов  ("Погані дороги")
  • Дмитро Хом'як ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")

НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ

  • Ірма Вітовська ("Казка старого мельника")
  • Оксана Вороніна ("Погані дороги")
  • Юлія Матросова ("Погані дороги")

НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА

  • Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Володимир Іванов ("Погані дороги")
  • В’ячеслав Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин")

НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА

  • Роман Адамович, Микола Кіщук  ("Толока")
  • Владлен Одуденко ("Атлантида")
  • Марина Пшеничникова ("Погані дороги")
  • Діана Тодоратьєва ("Безславні кріпаки")

НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ

  • Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
  • Михайло Іллєнко  ("Толока")

НАЙКРАЩА МУЗИКА

  • Антон Байбаков ("Черкаси")
  • Роман Вишневський ("Толока")
  • Володимир Гронський ("Передчуття")
  • Мирослав Скорик ("Тарас. Повернення")

НАЙКРАЩА ПІСНЯ

  • "Вільна", Тіна Кароль & Юлія Саніна ("Віддана") 

Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко

  • "Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану") 

Музика – Юрій Юрченко, слова –Максим Кривцов

  • "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор_Робот") 

Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк

  • "Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери") 

Музика – Мілош Єліч

НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ

  • "Зарваниця"
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • "Юкі"

НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ (ІМ. Ю. А. МІНЗЯНОВА)

  • "Бульмастиф"
  • "ІНО"
  • "Схрон"

НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ

  • "Історія України за 5 хвилин"
  • "Прізвище в кишені"
  • "Риска"

НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ

  • Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")
  • Наталя Стєпанєєва ("Безславні кріпаки")
  • Кароліна Шеремета  ("Атлантида")
  • Андрій Яремій  ("Погані дороги")

НАЙКРАЩИЙ ГРИМ

  • Лукашенко Ганна ("Атлантида")
  • Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
  • Петровська Марія ("Безславні кріпаки")

НАЙКРАЩИЙ ЗВУК

  • Ігор Барба, Борис Петер  ("В. Сильвестров")
  • Артем Мостовий ("Толока")
  • Сергій Степанський ("Атлантида")

НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ

  • Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
  • Валентин Васянович ("Атлантида")
  • Олександр Чорний ("Погані дороги")

НАЙКРАЩІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ

  • Олексій Москаленко ("Атлантида")
  • Олексій Москаленко ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
  • Артем Сушильников ("Пік страху")
  • Станіслав Толмачов  ("Толока")


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