Кінопремія "Золота Дзиґа 2021" оголосила перелік номінантів 

Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 робіт.

Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – "Найкращий ігровий серіал".

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Лідерами за кількість номінацій стали такі стрічки:

Голосування за переможців кінопремії-2021 розпочнеться 23 квітня.

Номінантів на "Премію глядацьких симпатій" оголосять зі стартом онлайн-голосування.

А переможців назвуть уже на церемонії нагородження.

Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко

"Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

Музика – Юрій Юрченко, слова –Максим Кривцов

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Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк

Музика – Мілош Єліч

Олексій Москаленко ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")

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