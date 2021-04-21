Кінопремія "Золота Дзиґа 2021" оголосила перелік номінантів 

Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".
Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 робіт.
Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – "Найкращий ігровий серіал".
Лідерами за кількість номінацій стали такі стрічки:
- "Погані дороги"(15);
- "Атлантида"(11);
- "Толока"(9);
- "Земля блакитна, ніби апельсин"(4);
- "Черкаси".
|Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях.
Голосування за переможців кінопремії-2021 розпочнеться 23 квітня.
Номінантів на "Премію глядацьких симпатій" оголосять зі стартом онлайн-голосування.
А переможців назвуть уже на церемонії нагородження.
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ
- "Атлантида"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Погані дороги"
- "Толока"
- "Черкаси"
НАЙКРАЩИЙ ІГРОВИЙ СЕРІАЛ
- "І будуть люди"
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія"
- "Перші ластівки. Zалежні"
- "Спіймати Кайдаша"
НАЙКРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА (ІМ. Ю. Г. ІЛЛЄНКА)
- Валентин Васянович – "Атлантида"
- Наталка Ворожбит – "Погані дороги"
- Михайло Іллєнко – "Толока"
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ
- Юрій Кулініч ("Погані дороги")
- Євген Ламах ("Черкаси")
- Римарук Андрій ("Атлантида")
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ
- Марина Клімова ("Погані дороги")
- Марина Кошкіна ("Забуті")
- Іванна Сахно ("Пік страху")
- Оксана Черкашина ("Погані дороги")
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ
- Ігор Колтовський ("Погані дороги")
- Олег Примогенов ("Толока")
- Дмитро Сова ("Черкаси")
- Сергій Соловйов ("Погані дороги")
- Дмитро Хом'як ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ
- Ірма Вітовська ("Казка старого мельника")
- Оксана Вороніна ("Погані дороги")
- Юлія Матросова ("Погані дороги")
НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Володимир Іванов ("Погані дороги")
- В’ячеслав Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА
- Роман Адамович, Микола Кіщук ("Толока")
- Владлен Одуденко ("Атлантида")
- Марина Пшеничникова ("Погані дороги")
- Діана Тодоратьєва ("Безславні кріпаки")
НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
- Михайло Іллєнко ("Толока")
НАЙКРАЩА МУЗИКА
- Антон Байбаков ("Черкаси")
- Роман Вишневський ("Толока")
- Володимир Гронський ("Передчуття")
- Мирослав Скорик ("Тарас. Повернення")
НАЙКРАЩА ПІСНЯ
- "Вільна", Тіна Кароль & Юлія Саніна ("Віддана")
Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко
- "Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
Музика – Юрій Юрченко, слова –Максим Кривцов
- "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор_Робот")
Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
- "Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")
Музика – Мілош Єліч
НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ
- "Зарваниця"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Юкі"
НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ (ІМ. Ю. А. МІНЗЯНОВА)
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ
- "Історія України за 5 хвилин"
- "Прізвище в кишені"
- "Риска"
НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ
- Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")
- Наталя Стєпанєєва ("Безславні кріпаки")
- Кароліна Шеремета ("Атлантида")
- Андрій Яремій ("Погані дороги")
НАЙКРАЩИЙ ГРИМ
- Лукашенко Ганна ("Атлантида")
- Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
- Петровська Марія ("Безславні кріпаки")
НАЙКРАЩИЙ ЗВУК
- Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров")
- Артем Мостовий ("Толока")
- Сергій Степанський ("Атлантида")
НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ
- Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Олександр Чорний ("Погані дороги")
НАЙКРАЩІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ
- Олексій Москаленко ("Атлантида")
- Олексій Москаленко ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
- Артем Сушильников ("Пік страху")
- Станіслав Толмачов ("Толока")