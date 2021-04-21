Кінопремія "Золота Дзиґа 2021" оголосила перелік номінантів 

Українська кіноакадемія оприлюднила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії "Золота Дзиґа".
Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 робіт.
Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – "Найкращий ігровий серіал".
Лідерами за кількість номінацій стали такі стрічки:
- "Погані дороги"(15);
- "Атлантида"(11);
- "Толока"(9);
- "Земля блакитна, ніби апельсин"(4);
- "Черкаси".
|Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях.
Голосування за переможців кінопремії-2021 розпочнеться 23 квітня.
Номінантів на "Премію глядацьких симпатій" оголосять зі стартом онлайн-голосування.
А переможців назвуть уже на церемонії нагородження.
НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ
"Атлантида"
"Земля блакитна, ніби апельсин"
"Погані дороги"
"Толока"
"Черкаси"
НАЙКРАЩИЙ ІГРОВИЙ СЕРІАЛ
"І будуть люди"
"Козаки. Абсолютно брехлива історія"
"Перші ластівки. Zалежні"
"Спіймати Кайдаша"
НАЙКРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА (ІМ. Ю. Г. ІЛЛЄНКА)
- Валентин Васянович – "Атлантида"
- Наталка Ворожбит – "Погані дороги"
- Михайло Іллєнко – "Толока"
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ
- Юрій Кулініч ("Погані дороги")
- Євген Ламах ("Черкаси")
- Римарук Андрій ("Атлантида")
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ
- Марина Клімова ("Погані дороги")
Марина Кошкіна ("Забуті")
Іванна Сахно ("Пік страху")
- Оксана Черкашина ("Погані дороги")
НАЙКРАЩА ЧОЛОВІЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ
- Ігор Колтовський ("Погані дороги")
- Олег Примогенов ("Толока")
- Дмитро Сова ("Черкаси")
- Сергій Соловйов ("Погані дороги")
Дмитро Хом'як ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану")
НАЙКРАЩА ЖІНОЧА РОЛЬ ДРУГОГО ПЛАНУ
Ірма Вітовська ("Казка старого мельника")
- Оксана Вороніна ("Погані дороги")
- Юлія Матросова ("Погані дороги")
НАЙКРАЩА ОПЕРАТОРСЬКА РОБОТА
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Володимир Іванов ("Погані дороги")
- В’ячеслав Цвєтков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
НАЙКРАЩА РОБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВНИКА
- Роман Адамович, Микола Кіщук ("Толока")
- Владлен Одуденко ("Атлантида")
- Марина Пшеничникова ("Погані дороги")
Діана Тодоратьєва ("Безславні кріпаки")
НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Наталка Ворожбит ("Погані дороги")
- Михайло Іллєнко ("Толока")
НАЙКРАЩА МУЗИКА
- Антон Байбаков ("Черкаси")
- Роман Вишневський ("Толока")
- Володимир Гронський ("Передчуття")
- Мирослав Скорик ("Тарас. Повернення")
НАЙКРАЩА ПІСНЯ
- "Вільна", Тіна Кароль & Юлія Саніна ("Віддана")
Музика – Олександр Шкуркін, слова – Альона Савраненко
- "Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
Музика – Юрій Юрченко, слова –Максим Кривцов
- "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор_Робот")
Музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк
- "Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")
Музика – Мілош Єліч
НАЙКРАЩИЙ ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ
- "Зарваниця"
- "Земля блакитна, ніби апельсин"
- "Юкі"
НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ ІГРОВИЙ ФІЛЬМ (ІМ. Ю. А. МІНЗЯНОВА)
- "Бульмастиф"
- "ІНО"
- "Схрон"
НАЙКРАЩИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ АНІМАЦІЙНИЙ ФІЛЬМ
- "Історія України за 5 хвилин"
- "Прізвище в кишені"
- "Риска"
НАЙКРАЩИЙ ДИЗАЙН КОСТЮМІВ
- Галина Отенко, Марія Керо ("Толока")
- Наталя Стєпанєєва ("Безславні кріпаки")
- Кароліна Шеремета ("Атлантида")
- Андрій Яремій ("Погані дороги")
НАЙКРАЩИЙ ГРИМ
- Лукашенко Ганна ("Атлантида")
- Мамедова Ельвіра ("Погані дороги")
- Петровська Марія ("Безславні кріпаки")
НАЙКРАЩИЙ ЗВУК
- Ігор Барба, Борис Петер ("В. Сильвестров")
- Артем Мостовий ("Толока")
- Сергій Степанський ("Атлантида")
НАЙКРАЩИЙ МОНТАЖ
- Іван Банніков ("Земля блакитна, ніби апельсин")
- Валентин Васянович ("Атлантида")
- Олександр Чорний ("Погані дороги")
НАЙКРАЩІ ВІЗУАЛЬНІ ЕФЕКТИ
- Олексій Москаленко ("Атлантида")
- Олексій Москаленко ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
- Артем Сушильников ("Пік страху")
- Станіслав Толмачов ("Толока")
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