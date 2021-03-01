Хто отримав "Золотий глобус 2021": "Корона", "Душа", "Ферзевий гамбіт" та інші переможці

У Голлівуді роздали статуетки 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року. Абсолютний тріумфатор події – серіал "Корона".
Цю подію вважають "розминкою" перед "Оскаром".
"Золотий глобус" – це американська кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми.
Цього року церемонія вручення премії пройшла у віртуальному форматі одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Номінанти в цей час перебували в різних куточках світу.
|Абсолютний тріумфатор події "Золотого глобусу 2021" – серіал "Корона"
Переможців обирали у 25 номінаціях.
Нагадаємо, у списках номінантів по 6 позицій мали стрічка "Манк" та серіал "Корона".
Список переможців кінопремії "Золотий глобус-2021"
Найкращий драматичний фільм:
"Земля кочівників" (Nomadland)
Найкращий фільм іноземною мовою:
"Мінарі" (Minari)
Найкращий телесеріал (драма):
"Корона" (The Crown)
"Корона" – біографічний історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II з часів її сходження на престол.
Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:
Чедвік Боузман, "Чорне дно" Ма Рейні"
Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:
Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday)
Найкраща жіноча роль другого плану:
Джоді Фостер, "Мавританець"
Найкраща чоловіча роль другого плану:
Деніел Калуя, "Юда та чорний месія" (Jesus Was My Homeboy)
Найкращий фільм (комедія або мюзикл):
"Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):
Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):
Саша Барон Коен, "Борат-2"
Найкращий сценарій (кінофільми):
Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою"
Найкращий анімаційний фільм
"Душа" (Soul)
Найкраща музика до фільму:
Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа"
Найкраща пісня до фільму:
"Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду"
Найкраща жіноча роль серіалу (драма):
Емма Коррін, "Корона"
Найкраща чоловіча роль серіалу (драма)
Джош О’Коннор, "Корона"
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)
"Шіттс-Крік" (Schitt's Creek)
Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)
Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek).
Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):
Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:
"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit),
Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт".
Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:
Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True)
Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:
Джилліан Андерсон, "Корона"
Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:
Джон Боєга, "Маленька сокира"
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