Хто отримав "Золотий глобус 2021": "Корона", "Душа", "Ферзевий гамбіт" та інші переможці

У Голлівуді роздали статуетки 78-ї кінопремії "Золотий глобус" 2021 року. Абсолютний тріумфатор події – серіал "Корона".

Цю подію вважають "розминкою" перед "Оскаром".

"Золотий глобус" – це американська кінопремія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за кіно- і телефільми.

Цього року церемонія вручення премії пройшла у віртуальному форматі одночасно у двох містах – в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Номінанти в цей час перебували в різних куточках світу.

Абсолютний тріумфатор події "Золотого глобусу 2021" – серіал "Корона"

Переможців обирали у 25 номінаціях.



Нагадаємо, у списках номінантів по 6 позицій мали стрічка "Манк" та серіал "Корона".

Список переможців кінопремії "Золотий глобус-2021"

Найкращий драматичний фільм:

"Земля кочівників" (Nomadland)

Найкращий фільм іноземною мовою:

"Мінарі" (Minari)

Найкращий телесеріал (драма):

"Корона" (The Crown)

"Корона" – біографічний історичний драматичний телесеріал, присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II з часів її сходження на престол.

Найкраща чоловіча роль у драматичному фільмі:

Чедвік Боузман, "Чорне дно" Ма Рейні"

Найкраща жіноча роль у драматичному фільмі:

Андра Дей, "Сполучені Штати проти Біллі Голідей" (The United States Vs. Billie Holiday)

Найкраща жіноча роль другого плану:

Джоді Фостер, "Мавританець"

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Деніел Калуя, "Юда та чорний месія" (Jesus Was My Homeboy)

Найкращий фільм (комедія або мюзикл):

"Борат 2" (Borat Subsequent Moviefilm)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл):

Розамунд Пайк, "Аферистка" (I Care a Lot)

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл):

Саша Барон Коен, "Борат-2"

Найкращий сценарій (кінофільми):

Аарон Соркін, "Суд над чиказькою сімкою"

Найкращий анімаційний фільм

"Душа" (Soul)

Найкраща музика до фільму:

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, "Душа"

Найкраща пісня до фільму:

"Is Si (Seen)", стрічка "Все життя попереду"

Найкраща жіноча роль серіалу (драма):

Емма Коррін, "Корона"

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма)

Джош О’Коннор, "Корона"

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)

"Шіттс-Крік" (Schitt's Creek)

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)

Кетрін О’Хара, "Шіттс Крік" (Schitt's Creek).

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл):

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо" (Ted Lasso)

Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або телефільм:

"Ферзевий гамбіт" (The Queen's Gambit),

Найкраща жіноча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Аня Тейлор-Джой, "Ферзевий гамбіт".

Найкраща чоловіча роль мінісеріалу, серіалу-антології або телефільму:

Марк Руффало "У цьому я впевнений" (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні:

Джилліан Андерсон, "Корона"

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні:

Джон Боєга, "Маленька сокира"

