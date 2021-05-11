Україна вперше відзначатиме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Україна 14 травня вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, повідомили в Українському інституті національної пам'яті.
До пам'ятної дати упродовж 11-13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Українським інститутом національної пам'яті проведе онлайн-марафон, під час якого розповість 26 історій порятунку з усіх регіонів України.
Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.
Водночас ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими, зазначають в інституті.
|Фото: nito103/Depositphotos
Звання Праведника народів світу – нагорода Ізраїля, що надається неєвреям, які в роки Другої світової війни в окупованій нацистами Європі рятував євреїв від знищення.
Відповідно до даних Інституту історії України НАН України, за часи нацизму було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн загиблих припадає на Україну.
Рятували євреїв різними методами:
- переховували від нацистів та колаборантів;
- надавали фальшиві чи справжні чужі документи або посвідчення;
- організовували втечі з гетто або таборів тощо.
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