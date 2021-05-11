Україна вперше відзначатиме День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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11 травня 2021

Україна 14 травня вперше відзначатиме День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, повідомили в Українському інституті національної пам'яті.

До пам'ятної дати упродовж 11-13 травня Національний музей історії України у Другій світовій війні спільно з Українським інститутом національної пам'яті проведе онлайн-марафон, під час якого розповість 26 історій порятунку з усіх регіонів України.

Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль присвоїв 2 659 громадянам України звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення. 

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Водночас ця цифра не відображає реальну кількість рятівників – тисячі з них досі залишаються невизнаними й невідомими, зазначають в інституті.

Фото: nito103/Depositphotos

Звання Праведника народів світу – нагорода Ізраїля, що надається неєвреям, які в роки Другої світової війни в окупованій нацистами Європі рятував євреїв від знищення.

Відповідно до даних Інституту історії України НАН України, за часи нацизму було знищено близько 6 млн євреїв. Понад 1,4 млн загиблих припадає на Україну. 

Рятували євреїв різними методами: 

  • переховували від нацистів та колаборантів; 
  • надавали фальшиві чи справжні чужі документи або посвідчення; 
  • організовували втечі з гетто або таборів тощо.

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