#Ти_автор: на "Книжковому Арсеналі" можна написати книжку з письменником ®

23–27 червня у Києві відбудеться Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", відвідувачі якого зможуть долучитися до інтерактивної триметрової інсталяції у формі книжки від Visa, завдяки якій стануть співавтором твору разом із відомим українським письменником.

Крім того, проєкт "Ти — автор" доступний усім на сайті tyavtor.com.ua.

"Читаючи книжки, ми опиняємося всюди, де хочемо бути. А завдяки проєкту "Ти — автор" кожен охочий зможе відчути себе справжнім творцем, обираючи героя оповідання, варіанти повороту сюжету і рухаючись до одного з шістнадцяти фіналів історії. І все це як на території фестивалю, так і з будь-якої точки планети за допомогою гаджета, — коментує Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові. — Ми створили проєкт на перетині новітніх технологій і літератури, щоб сприяти розвитку культури читання та надихнути на творчість. А ще — підтримати українське книгодрукування, адже в рамках фестивалю ми пропонуємо малим видавництвам інноваційні платежі, наприклад, за допомогою технології Tap2Phone, без використання термінала".

Світлана Чирва

Загалом організатори проєкту передбачили 48 фіналів трьох оповідань — щоб прочитати їх усі, знадобиться цілий день.

На "Книжковому Арсеналі" можна створити свою історію з Любком Дерешем, літератором, лектором, посланцем толерантності ПРООН в Україні.

А в онлайн-версії проєкту — із Сашком Лірником, найвідомішим казкарем України, письменником і сценаристом фільмів, та Іреною Карпою, письменницею, солісткою гурту QARPA, ексдипломаткою, інфлюенсеркою.

Проєкт створений у співпраці з комунікаційною агенцією Gres Todorchuk та Adje prodburo.

"У всьому світі зараз існує тренд на співтворчість, відомий як "культура участі". Він протилежний за своїм змістом до культури споживання. У літературі, серіалах та іграх сьогодні важливо давати можливість вибору та включеності в події, — говорить Любко Дереш, автор новели для інтерактивної інсталяції. — Я щасливий, що зміг долучитися до цього унікального проєкту: разом з іншими авторами ми написали 48 самостійних творів, де все залежить від вибору читача. Кожен учасник проєкту стане співавтором книжки з унікальним дизайном обкладинки, на якій побачить своє ім’я. Впевнений, про це хоч раз мріяв кожен".

Після завершення твору в інтерактивній книзі чи на сайті учасник проєкту "Ти — автор" отримає на вказану при реєстрації електронну адресу онлайн-версію оповідання. Організатори ініціативи закликають ділитися готовими творами на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #ти_автор.

Що: проєкт "Ти — автор" на Х Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал"

Де: м. Київ, вул. Лаврська, 10-12, ліве крило.

Коли: 23–27 червня 2021 р.

Щоб запобігти поширенню COVID-19, запроваджено продаж квитків онлайн та по часових слотах. Вартість повного квитка — 100 грн. Вартість пільгового квитка* — 50 грн.

Держателі карток Visa можуть придбати квиток на "Книжковий Арсенал" зі знижкою 15%.

*Право на пільговий квиток мають школярі віком від 12 років і студенти (на вході необхідно пред’явити дійсне посвідчення). Для пенсіонерів, ветеранів АТО, людей з інвалідністю і дітей до 12 років вхід на фестиваль безкоштовний і можливий у будь-який зручний час.