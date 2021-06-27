12 правдивих коміксів про кумедні проблеми з життя

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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27 червня 2021

Кумедні життєві ситуації можуть трапитися з кожним, однак є кілька таких, що знайомі багатьом. 

Саме на цьому художниця Лорін Бранц, робить акцент у своїх барвистих і веселих коміксах.

Авторка ілюструє повсякденні проблеми, з якими ми всі стикаємося.

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Лорін хоче, щоб люди дивилися на її комікси та розуміли, що вони не самотні, коли зіштовхуються  з подібними проблемами.

У Bored Panda поділилися кількома коміксами художниці про життєві проблеми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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