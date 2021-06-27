12 правдивих коміксів про кумедні проблеми з життя

Дарія Поперечна УП.Життя
11
27 червня 2021

Кумедні життєві ситуації можуть трапитися з кожним, однак є кілька таких, що знайомі багатьом. 

Саме на цьому художниця Лорін Бранц, робить акцент у своїх барвистих і веселих коміксах.

Авторка ілюструє повсякденні проблеми, з якими ми всі стикаємося.

Лорін хоче, щоб люди дивилися на її комікси та розуміли, що вони не самотні, коли зіштовхуються  з подібними проблемами.

У Bored Panda поділилися кількома коміксами художниці про життєві проблеми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вас також може зацікавити:

9 життєвих коміксів, в яких можна впізнати себе

10 веселих коміксів про діснеївських принцес та їхні карантинні будні 

10 коміксів про те, як пандемія COVID-19 вплинула на наше життя

11 веселик коміксів про життя власників котів

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.
powered by lun.ua
 0
Суспільство

Подорож з дітьми: як організувати мандрівку та зацікавити малечу різного віку

Дарія Поперечна
 608
Суспільство

Бренди за соціальну рівність. Це те, чого споживачі очікують сьогодні

PROMOTED
 735
КУЛЬТУРА

Сучасне мистецтво просто неба: про що розповідає Виставка на ВДНГ

PROMOTED