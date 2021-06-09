Культурний фонд "Ізоляція" офіційно повертається на Донеччину

Платформа культурних ініціатив "ІЗОЛЯЦІЯ" повернулась на Донеччину, де офіційно відкриє новий офіс.

Фонд переїхав з Донецька у столицю в 2014 році, після захоплення приміщення бойовиками.

Згодом в будівлі інституції бойовики організували сумнозвісну тюрму "Ізоляція".

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Після цього фонд шість років фонд працював у Києві. А у 2020 платформа переїхала в містечко Соледар на Донеччині.

Цьогоріч відбудеться офіційне відкриття нового офісу інституції.

Його символічно вирішили провести у сьому річницю перебування "ІЗОЛЯЦІЇ" у вигнанні.

У Соледарі фонд планує реалізувати різноманітні проекти, які позитивно вплинуть на культурний та економічний розвиток міста.

За їхніми словами, це допоможе створити мережу культурних закладів, нові робочі місця та розвивати креативну економіку.

"Основними напрямками роботи фонду в Соледарі, які органічно витікають з попереднього досвіду та проектної діяльності, є культурний і економічний розвиток та посилення соціальної згуртованості громади.

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Через культурні проекти, такі як серія короткострокових резиденції для українських художників "Заземлення" та освітню програму, яка її супроводжує, фонд пропонує мешканцям Соледару та Соледарської ОТГ долучитися до сучасних художніх практик не тільки в якості глядачів, але й співучасників", – розповідає засновниця "ІЗОЛЯЦІЇ" Любов Михайлова.

Наразі фонд активно співпрацює з місцевим будинком культури та бібліотекою.

Загалом з моменту появи "ІЗОЛЯЦІЇ" в місті, його відвідало вже понад 25 художників, дослідників і фільмейкерів.

Чимало культурних подій чекає на містян 11 та 12 червня.

Зокрема буде презентація "Ботанічного альбому Соледару" від резидентки "Заземлення" Богдани Войтенко.

Крім того, відбудеться прем’єра відеомапінгу від київського колективу Carbon та місцевої групи Радіо Джа, а також серія кінопоказів Кіноклубу Docudays UA/Гуртобус.

Всі події будуть безкоштовними для мешканців та гостей міста.

Цього літа Соледар також стане місцем постійного перебування мобільного культурного центру Гуртобус.

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